Setelah Thijs Kraaijeveld dan Tobias van den Elshout, 'adik' ini pun bisa bergabung dengan Feyenoord

Dalam rubrik VZ NXGN, Voetbalzone menyoroti talenta-talenta terbaik Belanda. Minggu ini, kami menyoroti bek Feyenoord Hakeem Agboluaje (18), yang kemungkinan akan segera melakukan debutnya di De Kuip.

Seperti yang sering terjadi di masa lalu, Akademi Feyenoord menjadi titik terang di tengah krisis performa tim utama. Melawan FC Volendam, Jivayno Zinhagel melakukan debutnya di tim utama Feyenoord pada usia enam belas tahun, dan seminggu kemudian Tobias van den Elshout (19) masuk dalam starting line-up saat laga besar melawan NEC.

Sementara itu, Thijs Kraaijeveld (18) bermain seolah-olah sudah menjadi pemain profesional selama bertahun-tahun, namun di belakang layar, talenta berikutnya sudah mulai muncul: Agboluaje. Pemain serba bisa yang menggunakan kaki kiri ini secara rutin masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan Feyenoord. Tahun 2026 harus menjadi tahunnya.