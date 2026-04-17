Hakeem AgboluajeVoetbalzone
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Setelah Thijs Kraaijeveld dan Tobias van den Elshout, 'adik' ini pun bisa bergabung dengan Feyenoord

Dalam rubrik VZ NXGN, Voetbalzone menyoroti talenta-talenta terbaik Belanda. Minggu ini, kami menyoroti bek Feyenoord Hakeem Agboluaje (18), yang kemungkinan akan segera melakukan debutnya di De Kuip.

Seperti yang sering terjadi di masa lalu, Akademi Feyenoord menjadi titik terang di tengah krisis performa tim utama. Melawan FC Volendam, Jivayno Zinhagel melakukan debutnya di tim utama Feyenoord pada usia enam belas tahun, dan seminggu kemudian Tobias van den Elshout (19) masuk dalam starting line-up saat laga besar melawan NEC.

Sementara itu, Thijs Kraaijeveld (18) bermain seolah-olah sudah menjadi pemain profesional selama bertahun-tahun, namun di belakang layar, talenta berikutnya sudah mulai muncul: Agboluaje. Pemain serba bisa yang menggunakan kaki kiri ini secara rutin masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan Feyenoord. Tahun 2026 harus menjadi tahunnya.

  • Di mana semuanya dimulai

    Agboluaje, yang lahir pada tahun 2007, dibesarkan di Alphen aan den Rijn. Ia adalah adik laki-laki Bobby Adekanye (27), yang pernah menjadi pemain berbakat dan pernah bermain untuk Ajax, FC Barcelona, PSV, Liverpool, dan Lazio. Pada tahun 2025, ia memenangkan trofi piala bersama Go Ahead Eagles, setelah itu ia pindah ke Turki.

    Agboluaje sendiri memulai karier sepak bolanya di VV Alphia. Di usia muda, ia direkrut oleh Ajax, namun setelah lima tahun di akademi muda Amsterdam, ia tereliminasi. Adekanye menjelaskan kepada Algemeen Dagblad pada tahun 2024 mengapa hal itu terjadi.

    “Itu terutama disebabkan oleh masa pertumbuhan. Akibatnya, dia tidak bisa menunjukkan kemampuannya. Namun, cara Hakeem bangkit setelah itu sungguh patut dikagumi,” kata Adekanye. Di akademi bakat Alphense Boys, Agboluaje kembali menemukan kesenangan dalam sepak bola.

  • Terobosan besar

    Setelah Agboluaje dilepas oleh Ajax, ia sebenarnya bisa saja bergabung dengan klub-klub profesional yang lebih kecil. Namun, keputusannya untuk kembali ke Alphense Boys adalah pilihan yang disengaja, yang membuahkan hasil hanya dalam satu musim.

    Bakatnya tidak pernah diragukan. Ketika masa-masa sulit berlalu dan Agboluaje menjadi lebih kuat secara fisik, ia dengan cepat menemukan jalannya kembali. Pada musim panas 2020, ia bergabung dengan Feyenoord, rival abadi Ajax.

    Saat ini, Agboluaje sedang menjalani musim keenamnya di Feyenoord. Pada paruh pertama musim ini, ia menjadi kapten tim U-19, namun saat ini sang bek menjadi bagian dari tim cadangan utama. Ia juga sudah sepuluh kali duduk di bangku cadangan tim utama, namun debutnya masih harus ditunggu.

    Sungguh mengejutkan bahwa Agboluaje, yang juga memiliki akar Nigeria, bukanlah pemain timnas junior Belanda. Namun, hal itu justru memberinya peluang di Feyenoord, dan ia telah memanfaatkannya dengan baik. Selama periode pertandingan internasional, talenta ini tidak perlu melapor ke Zeist, sehingga ia dapat membuktikan kemampuannya kepada Van Persie.

  • Bagaimana kabarnya sekarang?

    Bagi Agboluaje, akan sangat ideal jika Jong Feyenoord bermain di Divisi Keuken Kampioen, sehingga ia bisa mendapatkan pengalaman bermain di sana. Namun, sudah banyak yang dibicarakan dan ditulis mengenai peluang yang terlewatkan itu.

    Selain itu, Agboluaje memiliki bakat yang cukup untuk menjadi pemain Feyenoord berikutnya yang sama sekali tidak membutuhkan KKD. Bersama dengan Kraaijeveld, Van den Elshout, Zinhagel, dan Ilai Grootfaam (16) yang telah disebutkan sebelumnya, ia membentuk kelompok yang tampaknya tidak kalah dengan para pemain yang dibeli dengan harga jutaan euro pada musim panas lalu.

    Van Persie tampaknya, entah terpaksa atau tidak, semakin sering memilih pemain muda dari Feyenoord Academy. Jumat lalu, Agboluaje bermain dalam laga uji coba melawan Excelsior (1-1) sebagai rekan bek Gernot Trauner, yang disukai penonton. Grootfaam mencetak gol untuk De Stadionclub.

    Keunggulan utama

    Agboluaje berusia delapan belas tahun, tetapi secara fisik sangat kuat. Selain itu, ia adalah bek tengah yang menggunakan kaki kiri, yang relatif langka dan sering kali sangat dicari.

    Yang membuat Agboluaje semakin istimewa adalah keserbagunaannya. Di tim junior Feyenoord, ia telah memainkan puluhan pertandingan sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Dengan demikian, ia memberikan pelatihnya beberapa opsi posisi.

    Pada bulan November, penyerang Excelsior Mike van Duinen sangat antusias tentang Agboluaje setelah pertandingan persahabatan melawan Feyenoord, saat tampil di acara FC Rijnmond. “Menurut saya, dia adalah gelandang yang sangat kreatif. Seorang pemuda yang bermain sebagai gelandang bertahan saat melawan kami. Namanya memang sulit diucapkan, tetapi dia pandai mengolah bola dan sering menjadi pilihan untuk menerima umpan. Sangat berbakat.”

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Seperti semua pemain berbakat lainnya, Agboluaje masih memiliki banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan. Di tim utama Feyenoord, ia berlatih setiap hari bersama para pemain sepak bola papan atas. Pada bulan Februari, pemuda ini sendiri membahas hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan Algemeen Dagblad: “Saya rasa, saya bisa belajar sesuatu dari semua orang.”

    “Di tim utama, kamu harus bertindak dan berpikir lebih cepat. Tapi misalnya Oussama Targhalline, yang punya hubungan baik denganku. Dia sering ngobrol denganku. Aku juga belajar banyak dari Jordan Bos di posisi bek kiri.”

    Jika Agboluaje kebingungan, ia selalu bisa mengandalkan kakaknya, Bobby, yang sudah mengalami segala hal dalam sepak bola. Namun, Adekanye merasa penting agar Hakeem menempuh jalannya sendiri, demikian ia sampaikan kepada surat kabar pagi tersebut. “Saya selalu mendukungnya jika ada masalah, tapi dia juga punya visinya sendiri. Pada akhirnya, dia harus membangun kariernya sendiri.”

    Selanjutnya... Jorrel Hato?

    Memang selalu sulit membandingkan para talenta muda dengan pemain-pemain yang sudah mapan di dunia sepak bola modern, tetapi Agboluaje, dengan kemampuan fisik, kualitas bermain, dan keserbagunaannya, diam-diam mengingatkan kita pada pemain timnas Belanda, Jorrel Hato.

    Tentu saja, Hato sudah menembus tim utama Ajax pada usia yang sama dengan Agboluaje, tetapi tentu saja tidak memalukan jika belum berada di level yang sama dengan bek Chelsea tersebut, yang masih berusia dua puluh tahun.

    Akan sangat bagus jika Agboluaje mendapat kesempatan serius di Feyenoord selama persiapan musim depan. Jika ternyata ia masih membutuhkan waktu, mungkin ide yang baik untuk meminjamkannya ke FC Dordrecht di KKD. Kebetulan, Hato memulai debutnya sebagai pemain sepak bola profesional di kompetisi tersebut, bersama Jong Ajax.

  • Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Feyenoord masih akan memainkan empat pertandingan liga lagi bulan depan, di mana Agboluaje berharap bisa melakukan debut resminya. Mengingat tim asal Rotterdam ini memiliki sedikit opsi di lini belakang, tidak mustahil baginya untuk melakukan debut.

    Hal itu tentu bergantung pada apa yang masih dipertaruhkan. Van Persie akan lebih memilih memberinya debut saat pertandingan-pertandingan sudah selesai dan ada ruang untuk itu. Sayangnya bagi Feyenoord dan Agboluaje, kemenangan meyakinkan terakhir sudah terjadi beberapa waktu lalu.

    Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kontrak Agboluaje. Pemain remaja ini terikat kontrak hingga pertengahan 2027 di De Kuip. Jika ia berhasil menembus tim utama, penting bagi Feyenoord agar ia segera menandatangani kontrak baru. Baru-baru ini, Agboluaje bergabung dengan agensi Muy Manero.