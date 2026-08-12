Setelah tersingkir secara skandal dari Piala Dunia: Wasit Omar Artan menerima kehormatan besar dari UEFA

Artan, wasit terbaik Afrika 2025, telah dinominasikan oleh badan sepakbola dunia FIFA untuk Piala Dunia, tetapi ditolak oleh otoritas AS di bandara Miami.

Dalam wawancara dengan New York Times, pria Somalia itu menegaskan bahwa dirinya memiliki "dokumen yang benar dan semuanya". Seorang perwakilan Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada kantor berita AFP pada Selasa bahwa Artan "memiliki hubungan dengan orang-orang yang diduga merupakan anggota organisasi teroris", sehingga ia "tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat".