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Omar ArtanGetty Images

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Setelah tersingkir secara skandal dari Piala Dunia: Wasit Omar Artan menerima kehormatan besar dari UEFA

UEFA Super Cup
World Cup
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa

Sementara FIFA hanya diam menyaksikan salah satu wasitnya ditolak masuk ke Amerika Serikat dengan alasan yang meragukan, justru UEFA dengan caranya sendiri melakukan sedikit pemulihan.

Setelah Amerika Serikat menolak memberinya izin masuk, UEFA menunjuk Omar Artan, yang semula dijadwalkan sebagai wasit Piala Dunia, sebagai pengadil untuk UEFA Super Cup. Artan akan memimpin duel antara juara Liga Champions Paris Saint-Germain dan pemenang Liga Europa Aston Villa di Salzburg pada Rabu malam. 

  • Artan (34) adalah "seorang wasit muda yang luar biasa, tetapi sudah berpengalaman, yang telah membuktikan dirinya di level kompetisi tertinggi Konfederasi Sepakbola Afrika. Sepakbola ada untuk menyatukan orang-orang, dan UEFA ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada Omar serta kualitas perwasitannya yang luar biasa, yang memberinya nominasi seprestisius ini", kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin saat mengumumkan penunjukan tersebut pada Juni.

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  • Referee Omar ArtanGetty

    Koneksi teroris? Wasit FIFA Artan ditolak masuk ke Piala Dunia

    Artan, wasit terbaik Afrika 2025, telah dinominasikan oleh badan sepakbola dunia FIFA untuk Piala Dunia, tetapi ditolak oleh otoritas AS di bandara Miami. 

    Dalam wawancara dengan New York Times, pria Somalia itu menegaskan bahwa dirinya memiliki "dokumen yang benar dan semuanya". Seorang perwakilan Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada kantor berita AFP pada Selasa bahwa Artan "memiliki hubungan dengan orang-orang yang diduga merupakan anggota organisasi teroris", sehingga ia "tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat".

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