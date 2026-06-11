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Omar ArtanGetty Images

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Setelah tersingkir secara kontroversial dari Piala Dunia: Wasit Omar Artan mendapat penghargaan besar dari UEFA

UEFA Super Cup
World Cup
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa

Sementara FIFA hanya berdiam diri menyaksikan salah satu wasitnya ditolak masuk ke Amerika Serikat dengan alasan yang meragukan, justru UEFA-lah yang kini berusaha menebus kesalahannya dengan caranya sendiri.

Setelah AS menolak permohonan masuknya, UEFA menunjuk Omar Artan—yang semula dijadwalkan menjadi wasit Piala Dunia—sebagai wasit untuk pertandingan UEFA Super Cup. 

  • Wasit asal Somalia tersebut dijadwalkan memimpin pertandingan antara juara Liga Champions Paris Saint-Germain dan juara Liga Europa Aston Villa pada 12 Agustus di Salzburg, demikian diumumkan oleh UEFA.

    Artan (34) disebut sebagai "wasit muda yang luar biasa namun sudah berpengalaman, yang telah membuktikan kemampuannya di level kompetisi tertinggi Konfederasi Sepak Bola Afrika. "Sepak bola ada untuk menyatukan orang-orang, dan UEFA ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada Omar serta kualitas wasitnya yang luar biasa, yang telah memberinya pencalonan yang begitu bergengsi," kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin.

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  • Referee Omar ArtanGetty

    Ada kaitan dengan terorisme? Wasit FIFA Artan dilarang masuk ke Piala Dunia

    Artan, Wasit Terbaik Afrika Tahun 2025, telah dinominasikan oleh FIFA untuk Piala Dunia, namun ditolak oleh pihak berwenang AS di Bandara Miami. 

    Dalam wawancara dengan New York Times, pria asal Somalia itu menegaskan bahwa ia memiliki "dokumen yang benar dan semuanya". Seorang perwakilan Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada kantor berita AFP pada hari Selasa bahwa Artan "terkait dengan anggota organisasi teroris yang diduga", sehingga ia "tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat".

UEFA Super Cup
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL