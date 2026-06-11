Wasit asal Somalia tersebut dijadwalkan memimpin pertandingan antara juara Liga Champions Paris Saint-Germain dan juara Liga Europa Aston Villa pada 12 Agustus di Salzburg, demikian diumumkan oleh UEFA.

Artan (34) disebut sebagai "wasit muda yang luar biasa namun sudah berpengalaman, yang telah membuktikan kemampuannya di level kompetisi tertinggi Konfederasi Sepak Bola Afrika. "Sepak bola ada untuk menyatukan orang-orang, dan UEFA ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada Omar serta kualitas wasitnya yang luar biasa, yang telah memberinya pencalonan yang begitu bergengsi," kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin.