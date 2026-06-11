Setelah AS menolak permohonan masuknya, UEFA menunjuk Omar Artan—yang semula dijadwalkan menjadi wasit Piala Dunia—sebagai wasit untuk pertandingan UEFA Super Cup.
Diterjemahkan oleh
Setelah tersingkir secara kontroversial dari Piala Dunia: Wasit Omar Artan mendapat penghargaan besar dari UEFA
Wasit asal Somalia tersebut dijadwalkan memimpin pertandingan antara juara Liga Champions Paris Saint-Germain dan juara Liga Europa Aston Villa pada 12 Agustus di Salzburg, demikian diumumkan oleh UEFA.
Artan (34) disebut sebagai "wasit muda yang luar biasa namun sudah berpengalaman, yang telah membuktikan kemampuannya di level kompetisi tertinggi Konfederasi Sepak Bola Afrika. "Sepak bola ada untuk menyatukan orang-orang, dan UEFA ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada Omar serta kualitas wasitnya yang luar biasa, yang telah memberinya pencalonan yang begitu bergengsi," kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin.
- Getty
Ada kaitan dengan terorisme? Wasit FIFA Artan dilarang masuk ke Piala Dunia
Artan, Wasit Terbaik Afrika Tahun 2025, telah dinominasikan oleh FIFA untuk Piala Dunia, namun ditolak oleh pihak berwenang AS di Bandara Miami.
Dalam wawancara dengan New York Times, pria asal Somalia itu menegaskan bahwa ia memiliki "dokumen yang benar dan semuanya". Seorang perwakilan Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada kantor berita AFP pada hari Selasa bahwa Artan "terkait dengan anggota organisasi teroris yang diduga", sehingga ia "tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat".