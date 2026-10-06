Pertanyaan tentang masa depan Lionel Messi kini tidak lagi hanya terkait dengan kapan ia akan menggantung sepatunya, atau pertandingan terakhir yang akan dijalaninya dengan kostum Argentina, melainkan sudah berkaitan dengan apa yang akan dibangunnya setelah mengakhiri salah satu perjalanan karier sepak bola terhebat dalam sejarah.

Messi bersiap menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina, dalam laga persahabatan menghadapi Benin di Stadion Monumental di Buenos Aires, pada sebuah malam yang membawa nuansa historis dan emosional yang luar biasa.

Ini akan menjadi penampilan internasionalnya yang ke-208 sepanjang kariernya, saat pemain dengan jumlah penampilan terbanyak bersama timnas negaranya sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Tango itu berpamitan kepada para suporter Argentina, setelah selama bertahun-tahun menciptakan warisan yang tak akan terulang.

Messi secara luas dipandang sebagai pemain terhebat dalam sejarah Argentina, bersama legenda Diego Maradona, setelah membawa negaranya menuju kejayaan dunia dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah timnas.

Messi sebelumnya telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada 31 Agustus, hanya enam minggu setelah kekalahan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa ia tidak lagi merasa memiliki sesuatu yang bisa dipersembahkan untuk timnas.

Meski demikian, Lionel Scaloni, pelatih kepala Argentina, tetap membuka pintu bagi kaptennya, dengan menegaskan bahwa ia bisa menarik kembali keputusannya jika memang mau, dan bahwa berubah pikiran pada tahap ini bukanlah hal yang tercela.

Namun, segala indikasi tampaknya menegaskan bahwa babak dari perjalanan internasional Messi ini memang sudah mendekati akhir.







