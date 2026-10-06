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Lionel Messi - ليونيل ميسي - Kooora OnlyKooora.com
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Setelah tarian terakhir: Messi membuka khazanah kerajaan rahasianya

FEATURES
L. Messi
Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Friendlies
Inter Miami CF vs DC United
Inter Miami CF
DC United
Major League Soccer
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Benin
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Kehidupan baru di antara klub-klub dan miliaran

Pertanyaan tentang masa depan Lionel Messi kini tidak lagi hanya terkait dengan kapan ia akan menggantung sepatunya, atau pertandingan terakhir yang akan dijalaninya dengan kostum Argentina, melainkan sudah berkaitan dengan apa yang akan dibangunnya setelah mengakhiri salah satu perjalanan karier sepak bola terhebat dalam sejarah.

Messi bersiap menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina, dalam laga persahabatan menghadapi Benin di Stadion Monumental di Buenos Aires, pada sebuah malam yang membawa nuansa historis dan emosional yang luar biasa.

Ini akan menjadi penampilan internasionalnya yang ke-208 sepanjang kariernya, saat pemain dengan jumlah penampilan terbanyak bersama timnas negaranya sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Tango itu berpamitan kepada para suporter Argentina, setelah selama bertahun-tahun menciptakan warisan yang tak akan terulang.

Messi secara luas dipandang sebagai pemain terhebat dalam sejarah Argentina, bersama legenda Diego Maradona, setelah membawa negaranya menuju kejayaan dunia dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah timnas.

Messi sebelumnya telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada 31 Agustus, hanya enam minggu setelah kekalahan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa ia tidak lagi merasa memiliki sesuatu yang bisa dipersembahkan untuk timnas.

Meski demikian, Lionel Scaloni, pelatih kepala Argentina, tetap membuka pintu bagi kaptennya, dengan menegaskan bahwa ia bisa menarik kembali keputusannya jika memang mau, dan bahwa berubah pikiran pada tahap ini bukanlah hal yang tercela.

Namun, segala indikasi tampaknya menegaskan bahwa babak dari perjalanan internasional Messi ini memang sudah mendekati akhir.



  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi menentukan masa depannya, dan sepak bola tetap menjadi pusat perhatian

    Di level klub, tidak ada indikasi perjalanan kariernya akan segera berakhir. Kontrak Messi dengan Inter Miami berlaku hingga akhir musim 2028, dengan adanya peninjauan kontrak setiap tahun, dan orang-orang terdekatnya tidak mengharapkan ia meninggalkan klub sebelum tiba waktu wajib untuk itu.

    Bahkan, kemungkinan untuk memperpanjang hubungan tersebut tampak sangat kuat jika Messi merasa masih mampu melanjutkan permainannya, baik dari sisi fisik maupun mental. Ketika orang-orang terdekatnya ditanya tentang apa yang ia rencanakan setelah itu, mereka hanya tersenyum; Messi tidak pernah menjadi pemain yang menyusun rencana jangka panjang, karena ia terbiasa fokus pada pertandingan berikutnya dan tantangan yang dibawanya.

    Meski demikian, gambaran fase mendatang mulai terlihat jelas. Messi akan tetap terikat dengan sepak bola, karena menjauh sepenuhnya dari permainan yang menemaninya sepanjang hidupnya tampak sebagai hal yang amat sulit, tetapi pada saat yang sama ia memperluas minatnya ke dunia bisnis dan investasi, dan ia benar-benar telah mulai membangun sebuah imperium yang melampaui batas-batas lapangan hijau.

    Gagasan untuk menjadi direktur olahraga atau penasihat presiden klub selalu menarik perhatian Messi, karena ia ingin berada dekat dengan pusat pengambilan keputusan, tanpa harus menjalani tekanan harian yang terkait dengan perjalanan terus-menerus, panggilan telepon, dan rapat-rapat yang menjadi tuntutan sejumlah jabatan eksekutif.

    Ketika baru-baru ini ditanya tentang pilihan yang ia sukai antara menjadi pelatih atau pemilik klub, Messi dengan jelas memilih untuk menjadi pemilik. Alasannya tampak logis baginya; seorang pelatih hidup di bawah tekanan hasil dari pekan ke pekan, berurusan dengan banyak detail, dan mendapati dirinya terus-menerus berhadapan dengan krisis, cedera, dan kritik.

    Adapun pemilik, ia bisa menggariskan arah umum klub dari posisi yang lebih tenang dan relatif jauh dari tekanan pertandingan. Namun Messi tidak ingin menjadi pemilik yang hanya menunjuk pelatih lalu menarik diri dari gambaran, melainkan ia ingin terlibat dalam detail, mengambil keputusan, dan mengikuti segala hal yang berkaitan dengan proyek tersebut.


  • Ballon D'Or : Ceremony At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Sport

    Eldense dan Cornella: Awal Sesungguhnya dari Imperium Sepak Bola Messi

    Di Spanyol, langkah-langkah pertama untuk membangun proyek sepak bolanya sudah benar-benar dimulai. Klub UE Cornellà (UE Cornellà), yang berada di pinggiran Barcelona dan berlaga di Liga Divisi Kelima, menjadi salah satu fondasi awal dalam proyek ini, setelah Messi mengakuisisinya pada bulan April, untuk dijadikan wadah pengembangan para pemain muda.

    Kemudian datang langkah paling penting bersama klub CD Eldense (CD Eldense), yang berlaga di Liga Divisi Kedua Spanyol, setelah pada 1 Oktober diumumkan bahwa kepemilikannya berpindah kepada Messi, sembari menunggu persetujuan akhir dari Dewan Tinggi Olahraga di Spanyol.

    Eldense diperkirakan akan menjadi klub sentral dalam proyek sepak bola Messi, meski misi pertama musim ini tampak sederhana dan jelas: menghindari degradasi. Karena itu, Javi Calleja, mantan pelatih tim Villarreal, ditunjuk untuk mengemban tanggung jawab teknis bersamaan dengan kedatangan pemilik baru.

    Rencana saat ini bertumpu pada pengelolaan kedua klub melalui orang-orang yang dipercaya Messi, yang akan menjadi penghubung antara dirinya dan klub-klub tersebut, sampai ia bisa lebih leluasa mencurahkan waktunya untuk proyek ini. Messi tidak hanya memantau hasil dari jauh, melainkan terus mengikuti pertandingan-pertandingan Eldense melalui komputer pribadinya.

    Setelah kemenangan atas Real Oviedo dengan skor 4-1, datanglah pesan pertamanya sebagai pemilik baru melalui akun Instagram miliknya, ketika ia menulis: Aupa Deportivo (Aupa Deportivo), sebuah ungkapan penyemangat yang berarti maju terus Deportivo.

    Pengaruh nama Messi pun tak butuh waktu lama untuk muncul; sekitar 12 perusahaan mengajukan permohonan untuk menjadi sponsor klub dalam beberapa hari saja, di antaranya merek-merek dagang yang sebelumnya memang sudah bernegosiasi dengan para pemilik lama tanpa mencapai kesepakatan final, serta merek lain yang memiliki hubungan bisnis sebelumnya dengan bintang Argentina tersebut.

    Di Uruguay, Messi memulai proyek lain bersama sahabat dekatnya Luis Suárez. Pada Mei 2025, duet ini mendirikan klub Deportivo LSM (Deportivo LSM), dan tim tersebut berhasil pada musim pertamanya promosi ke Liga Divisi Ketiga di negara itu.

    Pada awalnya ada gagasan untuk membangun jaringan klub yang lebih luas, tetapi tingginya biaya yang diperlukan untuk membawa tim-tim ini melintasi berbagai divisi liga dengan cepat membuat antusiasme terhadap proyek tersebut menurun.

    Oleh karena itu, gagasan membangun jaringan klub yang luas untuk saat ini tidak lagi dipertimbangkan, sementara fokus utama Messi tertuju pada apakah Eldense mampu mengokohkan posisinya di sepak bola Spanyol.

    Adapun di Miami, ada ikatan lain yang menanti Messi, karena klausul kontraknya dengan Inter Miami menyatakan bahwa ia akan memperoleh saham kepemilikan klub setelah pensiun. Namun mendirikan klub baru miliknya sendiri di Amerika Serikat bukan termasuk dalam rencananya saat ini.


  • Miami Open Presented by Itau 2025 - Day 11Getty Images Sport

    Mimpi yang tak pernah berubah menjadi rencana: dan gairah yang lain

    Kepulangan Messi ke akarnya di Argentina tetap menjadi gagasan yang menggoda bagi para penggemar, terutama mengingat keterikatan emosionalnya dengan klub Newell's Old Boys, tempat ia bermain semasa kecil di kota Rosario. Namun kenyataannya, gagasan ini sama sekali belum pernah dibahas secara resmi.

    Mungkin saja gagasan itu terlintas di benaknya saat berkumpul bersama Luis Suarez sembari menyeruput minuman mate, persis seperti terlintasnya ide untuk kembali ke Barcelona atau menjalani petualangan singkat bersama Napoli, klub yang secara historis identik dengan nama Maradona.

    Akan tetapi, orang-orang dekat Messi tidak memperkirakan terjadinya satu pun dari skenario tersebut. Rencananya saat ini pada dasarnya berkisar seputar Eropa dan Miami, sementara rumah keluarga impiannya menantinya di Castelldefels, dekat laut dan kota Barcelona, sebuah tempat yang bagi dirinya dan keluarganya menjadi titik stabilitas yang ideal.

    Meski kepemilikan klub merupakan sisi penting dari proyeknya, sepak bola untuk kalangan muda menempati posisi istimewa dalam perhatian Messi. Newell's Old Boys tetap hadir kuat dalam aspek ini, mengingat klub tersebut menjadi salah satu dari 16 akademi yang berpartisipasi dalam "Piala Messi" tahun ini.

    Perhatian bintang Argentina itu tidak sebatas mencantumkan namanya pada turnamen, tetapi ia juga memastikan untuk mengikuti pertandingan putranya serta berbagai kegiatan terkaitnya, dan menyisihkan sebagian waktu serta uangnya untuk mendukung kompetisi kelompok usia, demikian menurut laporan "BBC Sport".

    Turnamen ini awalnya digelar dengan diikuti delapan tim, namun Messi membuat kejutan bagi para penyelenggara tahun lalu ketika diperkirakan hanya akan menghadiri satu atau dua pertandingan, mungkin partai final, sebelum akhirnya ia muncul dan mengikuti seluruh pertandingan sepanjang hari-hari turnamen.

    Pada edisi kali ini, jumlah peserta berlipat ganda menjadi 16 tim, dengan kompetisi dijadwalkan dimulai pada 25 Oktober di dalam fasilitas Inter Miami di negara bagian Florida.

    Turnamen ini menghadirkan sejumlah klub dan akademi ternama, di antaranya Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Arsenal, dan UE Cornella, selain sejumlah tim lainnya.

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    Dari lapangan hijau ke bisnis bernilai miliaran

    Di luar lapangan sepakbola, Messi berhasil membangun portofolio investasi yang sangat besar, yang menjelaskan sebagian dari estimasi majalah Forbes atas kekayaan bersihnya yang mencapai sekitar 1,1 miliar dolar pada Juni lalu, setelah pendapatan tahunannya mencapai hampir 140 juta dolar sepanjang tahun sebelumnya, antara sepakbola dan investasi bisnis.

    Kemitraan jangka panjang dengan perusahaan Adidas, yang ia tandatangani pada tahun 2017, tetap menjadi salah satu kesepakatan komersialnya yang paling terkenal. Messi juga memiliki proyek MiM Hotels, sebuah jaringan yang terdiri dari enam hotel butik yang membentang dari Ibiza hingga Andorra, dan dikelola oleh grup Melia berdasarkan perjanjian sewa yang berlaku sejak 1 November.

    Nama MiM berasal dari penggabungan antara nama Messi dan grup hotel Majestic, sementara hotel-hotel tersebut dikelola dalam grup Melia Collection. Di kota kelahirannya, Rosario, perusahaan keluarganya berinvestasi dalam proyek hunian Carrasco M, yang terdiri dari 24 rumah yang menghadap ke Sungai Parana, sementara agen properti milik bintang Argentina Angel Di Maria menangani proses penjualan.

    Messi juga memiliki saham di jaringan restoran El Club de la Milanesa, yang berencana membuka lima cabang di wilayah Catalonia, dengan cabang pertama di kawasan Castelldefels.

    Hal itu tidak berhenti pada properti, hotel, dan restoran, karena Messi juga memasuki dunia mate, minuman tradisional terkenal di Amerika Selatan, melalui peluncuran koleksi khusus bekerja sama dengan perusahaan Stanley yang mengkhususkan diri pada wadah dan perlengkapan minuman.

    Kemitraan ini merupakan perjanjian jangka panjang pertama yang dijalin Stanley dengan seorang atlet, dan Messi sendiri turut terlibat dalam memilih bahan dan warna yang digunakan dalam koleksi tersebut.

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP

    Pengusaha: Awal mula yang berubah menjadi imperium

    Perjalanan Messi di dunia bisnis dimulai bersama sang ayah, Jorge, yang mengurus urusan putranya sejak awal kariernya. Jorge Messi meninggal dunia pada Agustus dalam usia 68 tahun, setelah selama bertahun-tahun menjadi salah satu sosok paling menonjol dalam lingkaran terdekat putranya.

    Namun, sejumlah nasihat dan keputusan di masa-masa awal menimbulkan masalah bagi keluarga tersebut dengan otoritas pajak Spanyol, sebelum pada akhirnya sistem bisnis Messi berkembang dan berubah menjadi jaringan yang lebih tertata dan stabil.

    Perusahaan itu mencakup cabang-cabang yang khusus menangani produksi televisi, pemasaran, media, kemitraan komersial, dan lainnya. Berbagai aktivitas ini sudah mapan bahkan sebelum krisis kesehatan serius yang menimpa ayahnya.

    Dan hari ini, Messi menaruh kepercayaannya kepada sekelompok orang yang menangani pengelolaan bisnisnya, sebagian di antaranya telah menemaninya sejak tahun-tahun pertamanya di Barcelona. Peluang-peluang investasi menjalani proses pemeriksaan dan penelaahan yang ketat, sehingga yang sampai ke Messi hanyalah hal-hal yang membuatnya merasa nyaman. Pada akhirnya, dialah pemegang keputusan atas sifat hubungannya dengan dunia bisnis, dan ia tidak mengizinkan siapa pun memaksakan jalur tertentu kepadanya.

    Meski portofolio investasinya besar dan proyek-proyeknya luas, Messi tidak menganggap dirinya sebagai seorang pebisnis yang sudah matang pengalamannya. Dalam partisipasinya di Forum Bisnis Amerika di Miami pada November lalu, Messi berkata: "Dunia bisnis adalah sesuatu yang membangkitkan ketertarikan saya. Saya ingin terus belajar karena saya tidak tahu apa-apa dan masih berada di awal jalan."

    Dan mungkin kalimat ini merangkum pandangannya tentang fase mendatang lebih baik daripada rencana apa pun yang telah diumumkan. Messi, yang telah menghabiskan lebih dari dua dekade di puncak sepak bola, tampaknya belum siap untuk benar-benar meninggalkan permainan ini, namun pada saat yang sama ia telah mulai membangun dunia baru di sekitarnya.

    Dari kepemilikan klub, berinvestasi pada bakat-bakat muda, properti, hotel, dan restoran, hingga kemitraan komersial besar, perlahan-lahan terbentuklah sebuah imperium yang mengusung namanya. Meski demikian, sang pemain yang ada di dalam dirinya tetaplah seorang pemain di atas segalanya.

    Portofolio investasinya telah menjadi mengesankan, proyek-proyeknya terus berkembang, dan posisinya sebagai pemilik klub kian terbentuk, tetapi Messi masih mencari lebih banyak pencapaian di atas lapangan.

    Dan mungkin inilah kontradiksi yang paling menarik dalam fase mendatang: seorang legenda yang mendekati penutupan tirai atas perjalanan internasionalnya, seorang pebisnis yang telah benar-benar mulai menggambarkan garis-garis imperiumnya, seorang pemilik klub yang ingin lebih dekat dengan detail, dan seorang pemain yang masih mencari alasan baru untuk melanjutkan.

    Era Messi bersama Argentina hampir berakhir, tetapi kisah Messi sendiri belum mendekati akhirnya.

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