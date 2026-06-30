Setelah skandal di Jerman... Rüdiger tak henti-hentinya memicu kontroversi

Kekecewaan tampak sangat mendalam di kalangan tim nasional Jerman setelah tersingkir dari Piala Dunia melalui adu penalti melawan Paraguay di babak 32 besar, yang oleh media Jerman dianggap sebagai skandal, jika dibandingkan dengan lawannya.

Sementara itu, bek Antonio Rüdiger mencoba mencari penyebab kekalahan tersebut dalam pernyataannya setelah pertandingan.

Ketika seorang wartawan dengan hati-hati menanyakan apakah tim membutuhkan lebih banyak “pemain yang berani” setelah tersingkir oleh tim Amerika Selatan tersebut, Rüdiger menjawab dengan serius dan sangat sensitif.

Awalnya, Rüdiger berbicara secara terbuka mengenai performa lemah Jerman di Piala Dunia, dan bek Real Madrid tersebut, seperti dilansir surat kabar Bild, mengatakan: “Inilah kenyataan pahit yang harus kita terima. Melawan Pantai Gading, Ekuador, dan hari ini Paraguay… ini bukanlah Spanyol, Argentina, atau tim lain (dari level teratas). Kita harus mengevaluasi kembali banyak hal.”