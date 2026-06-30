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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Setelah skandal di Jerman... Rüdiger tak henti-hentinya memicu kontroversi

Germany vs Paraguay
Germany
Paraguay
World Cup
A. Ruediger
Real Madrid
Jerman
Paraguay
AS
Spanyol

Bek tim nasional tidak berubah

Kekecewaan tampak sangat mendalam di kalangan tim nasional Jerman setelah tersingkir dari Piala Dunia melalui adu penalti melawan Paraguay di babak 32 besar, yang oleh media Jerman dianggap sebagai skandal, jika dibandingkan dengan lawannya.

Sementara itu, bek Antonio Rüdiger mencoba mencari penyebab kekalahan tersebut dalam pernyataannya setelah pertandingan.

Ketika seorang wartawan dengan hati-hati menanyakan apakah tim membutuhkan lebih banyak “pemain yang berani” setelah tersingkir oleh tim Amerika Selatan tersebut, Rüdiger menjawab dengan serius dan sangat sensitif.

Awalnya, Rüdiger berbicara secara terbuka mengenai performa lemah Jerman di Piala Dunia, dan bek Real Madrid tersebut, seperti dilansir surat kabar Bild, mengatakan: “Inilah kenyataan pahit yang harus kita terima. Melawan Pantai Gading, Ekuador, dan hari ini Paraguay… ini bukanlah Spanyol, Argentina, atau tim lain (dari level teratas). Kita harus mengevaluasi kembali banyak hal.”

  • Ketika reporter tersebut kemudian menanyakan suasana di dalam tim dan mengajukan pertanyaan mengenai kebutuhan akan lebih banyak “pemain yang suka membuat onar”, raut wajah Rudiger yang serius semakin tajam.

    Bek tersebut menjawab: “Kalian tidak menginginkan orang-orang jahat (yang suka membuat onar), bukan?”

    Wartawan itu membantah dengan mengatakan bahwa yang dimaksudnya adalah “pemain yang membalas serangan di lapangan” yang pasti bisa membantu tim.

    Dia tersenyum sinis sebelum kembali menatap wartawan itu dan berkata: “Kamu tahu apa yang terjadi sebelumnya… para ‘penjahat’!”

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  • Skandal baru... Kritik pedas

    Bild kemudian menyerang Rüdiger setelah pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai skandal baru yang menambah daftar kontroversi sang pemain, mengingat sikapnya pasca kegagalan di Piala Dunia.

    Dengan mengatakan, “Mungkin yang dimaksud Rüdiger dengan ‘sebelumnya’ adalah kontroversi yang melingkupi pemanggilannya sebelum Piala Dunia dimulai. Pasalnya, pemanggilan Rüdiger sempat menuai kritik luas akibat berbagai pelanggarannya di dalam dan di luar lapangan di masa lalu.”

    Laporan itu melanjutkan: “Ada riwayat panjang kontroversi yang melekat pada nama Rudiger dan apa yang pernah dilakukannya sebelumnya, baik itu penghinaan terhadap suporter, gestur pemenggalan kepala, maupun merokok shisha selama Piala Dunia 2018. Setelah pelanggaran terbarunya dalam final Copa del Rey musim lalu bersama klubnya, Real Madrid, melawan Barcelona (kalah 3-2 setelah perpanjangan waktu), ketika ia melemparkan gulungan selotip ke arah wasit, hal itu diikuti dengan arahan yang jelas dari Federasi Sepak Bola Jerman.”

    Pelatih Julian Nagelsmann (38 tahun) saat itu mengatakan: “Batas sudah terlampaui. Dia tidak boleh membiarkan dirinya melampaui batas lagi, jika tidak, akan ada konsekuensi yang lebih besar.”

    Rüdiger kemudian mengungkapkan penyesalannya dengan mengatakan: “Perdebatan ini sekali lagi menunjukkan kepada saya bahwa saya memiliki tanggung jawab yang tidak saya penuhi dengan baik pada beberapa momen. Saya menanggapi kritik yang serius dan objektif dengan sungguh-sungguh, karena saya tahu betul bahwa saya telah melakukan tindakan yang jelas-jelas berlebihan.”

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