Setelah kekecewaan di Piala Dunia... Bintang Uruguay mengungkap rahasia tentang Bielsa

Kegagalan tim nasional Uruguay lolos dari Piala Dunia masih memicu banyak kontroversi. Sementara sebagian pihak menuding pelatih Marcelo Bielsa, pihak lain justru menimpakan sebagian besar tanggung jawab kepada kiper Rodrigo Muslera.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa kesalahan-kesalahan Muslera memainkan peran krusial dalam tersingkirnya Uruguay, karena ia tidak tampil sesuai ekspektasi pada babak penyisihan grup.

Muslera menjadi penyebab gol yang masuk ke gawangnya saat melawan Arab Saudi, kemudian gawangnya kebobolan dua kali saat menghadapi Cape Verde, sebelum kembali melakukan kesalahan pada gol yang dicetak oleh Alex Baena, yang membuatnya diganti pada jeda babak pertama dan kedua.

Agen kiper asal Uruguay tersebut menulis melalui akun media sosialnya, “Seperti biasa, ia menghadapi segalanya dengan keberanian di dunia yang penuh dengan topeng, para pengkritik yang munafik, para pembenci, dan mereka yang menganggap diri mereka sebagai hakim moral.”

Ia melanjutkan, “Inilah saudaraku, sangat marah pada dirinya sendiri, dan sangat sedih karena ia tahu bahwa ia tidak mampu mewujudkan mimpi yang diidamkan oleh rakyat Uruguay.”

Dia menambahkan, “Kami yang mencintaimu tahu betapa besar penderitaan yang kamu alami, dan kami ada di sisimu, seperti yang selalu kami lakukan. Bagi sebagian besar rakyat kami, kamu akan tetap menjadi teladan sebagai atlet dan sebagai manusia. Semoga Uruguay memiliki lebih banyak pemain seperti Muslera.”

Beberapa jam sebelum pesan ini, kiper tim nasional tersebut telah mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional.