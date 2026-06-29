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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Setelah kekecewaan di Piala Dunia... Bintang Uruguay mengungkap rahasia tentang Bielsa

World Cup
Uruguay
M. Bielsa
L. Torreira
F. Muslera
Uruguay

Kegagalan tim nasional Uruguay lolos dari Piala Dunia masih memicu banyak kontroversi. Sementara sebagian pihak menuding pelatih Marcelo Bielsa, pihak lain justru menimpakan sebagian besar tanggung jawab kepada kiper Rodrigo Muslera.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa kesalahan-kesalahan Muslera memainkan peran krusial dalam tersingkirnya Uruguay, karena ia tidak tampil sesuai ekspektasi pada babak penyisihan grup.

Muslera menjadi penyebab gol yang masuk ke gawangnya saat melawan Arab Saudi, kemudian gawangnya kebobolan dua kali saat menghadapi Cape Verde, sebelum kembali melakukan kesalahan pada gol yang dicetak oleh Alex Baena, yang membuatnya diganti pada jeda babak pertama dan kedua.

Agen kiper asal Uruguay tersebut menulis melalui akun media sosialnya, “Seperti biasa, ia menghadapi segalanya dengan keberanian di dunia yang penuh dengan topeng, para pengkritik yang munafik, para pembenci, dan mereka yang menganggap diri mereka sebagai hakim moral.”

Ia melanjutkan, “Inilah saudaraku, sangat marah pada dirinya sendiri, dan sangat sedih karena ia tahu bahwa ia tidak mampu mewujudkan mimpi yang diidamkan oleh rakyat Uruguay.”

Dia menambahkan, “Kami yang mencintaimu tahu betapa besar penderitaan yang kamu alami, dan kami ada di sisimu, seperti yang selalu kami lakukan. Bagi sebagian besar rakyat kami, kamu akan tetap menjadi teladan sebagai atlet dan sebagai manusia. Semoga Uruguay memiliki lebih banyak pemain seperti Muslera.”

Beberapa jam sebelum pesan ini, kiper tim nasional tersebut telah mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional.

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    Torera menyerang Bielsa

    Sementara itu, bintang asal Uruguay Lucas Torreira berpendapat bahwa tanggung jawab sesungguhnya ada pada pelatih Marcelo Bielsa.

    Mantan pemain Atlético Madrid itu berkata, “Waktu yang saya habiskan bersama Bielsa sangat singkat, dan tidak ada komunikasi yang intens di antara kami. Dari pihaknya, dia berusaha memberikan yang terbaik untuk Uruguay, tetapi banyak tindakan dan gayanya yang tidak diterima.”

    Ia menambahkan, “Saya mengatakan ini sebagai seseorang yang pernah hidup bersamanya dalam lingkungan yang sama. Hal itu sangat disayangkan, karena kami semua memiliki harapan besar di awal. Namun, apa yang terjadi setelahnya benar-benar menyedihkan.”

    Dia melanjutkan, “Selama periode ini, beberapa rekan setim saya mengalami masa-masa sulit. Tim nasional tiba di Piala Dunia dalam kondisi yang jelas-jelas bermasalah. Sudah waktunya untuk meninjau kembali banyak hal.”

    Dia menyimpulkan, “Kita harus menemukan pelatih yang cocok dengan negara kita, budaya sepak bola kita, sejarah kita, dan para pemain kita, agar kita bisa kembali menjadi tim yang kompetitif.”

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    Muslera bermain meski sedang demam

    Agen Muslera bukanlah satu-satunya yang membelanya secara terbuka; mantan bintang Uruguay Diego Forlán, yang mengenal kiper veteran itu dengan baik, juga angkat bicara di televisi dan mengungkapkan bahwa Muslera sedang sakit sebelum pertandingan melawan Spanyol.

    “Nando mengalami demam hingga 40 derajat pada malam sebelum pertandingan,” kata Forlán.