Setelah kekalahan telak dari Bayern: Perdebatan mengejutkan seputar Mbappé... Apakah Real Madrid lebih baik tanpa kehadirannya?

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Champions League
Kekalahan mengejutkan Bayern kembali mengangkat pertanyaan yang sudah sering diajukan!

Bayern Munich benar-benar mengguncang tribun Stadion Santiago Bernabéu. Setiap kali 4.000 suporter yang datang untuk mendukung Bayern Munich di tribun utara atas melompat, tribun timur pun ikut bergoyang.

Mereka bilang ini wajar, tapi tak ada salahnya berkonsultasi dengan arsitek untuk memastikan. Sebagai antisipasi jika terjadi keadaan darurat. Begitulah Marca memulai komentarnya mengenai kekalahan Real Madrid di kandang sendiri pada Selasa malam melawan Bayern Munich dengan skor 2-1 pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Bayern mengejutkan Real dengan gol di akhir babak pertama melalui Luis Díaz, lalu 20 detik setelah babak kedua dimulai, mereka memberikan pukulan telak melalui Harry Kane, sebelum Kylian Mbappé membawa tim Madrid kembali ke dalam permainan dengan gol pengurang ketertinggalan pada menit ke-74.

  • "Memanaskan perdebatan yang tak berujung".. Mbappé menghidupkan kembali secercah harapan

    Marca melanjutkan: "Tidak diragukan lagi bahwa situasi Real Madrid sangat buruk. Memang benar tim Arbeloa tidak pantas kalah, tetapi kesan yang ditinggalkan pertandingan ini adalah bahwa Bayern Munich jauh lebih unggul daripada Los Blancos, yang bertahan hanya karena harga diri di hadapan para pendukung di Bernabéu, dan berkat kecepatan kilat Mbappé, bukan karena kemampuan sepak bolanya." 

    Dia menambahkan: "Akan selalu ada yang ingin memicu perdebatan tak berguna bahwa Real Madrid lebih baik tanpa pemain Prancis itu, tapi dia adalah pencetak satu-satunya gol Real Madrid, serta menciptakan peluang terbaik mereka, dan gol-gol Bayern tidak berasal dari kesalahan Mbappé."

    Surat kabar itu melanjutkan: "Gagasan bahwa Real Madrid adalah tim yang lebih baik, lebih kompak, dan lebih... apa pun itu tanpa Mbappé, akan menjadi teori yang indah, hampir puitis, seandainya sepak bola tidak cenderung lebih menyukai mereka yang berusaha mencapai yang mustahil daripada mereka yang kehilangan harapan. Jika Real Madrid masih memiliki secercah harapan di Munich, sekecil apa pun itu, itu berkat Mbappé."

    • Iklan

  • Perjudian di Betars

    Surat kabar tersebut menyoroti penampilan Thiago Peters dan menulis: "Apa yang terjadi padanya saat melawan Manchester City terulang kembali saat menghadapi Bayern Munich. Thiago kehilangan bola di tepi kotak penalti. Melawan City, Courtois menyelamatkannya, dan kali ini Louninlah yang menunjukkan reaksi cepatnya untuk menepis tendangan Gnabry. Lulusan akademi itu mendapat tepuk tangan paling meriah malam itu berkat usahanya, namun keberaniannya mengambil risiko di area yang tidak boleh diambil risiko nyaris membuatnya membayar mahal (untuk kedua kalinya)."

  • Pemain terbaik Real Madrid saat melawan Bayern München

    Dia melanjutkan: "Pemain yang paling memahami permainan ini, dan yang berjuang keras melawan kekalahan di lapangan adalah Arda Güler.

    Güler menampilkan babak pertama yang luar biasa, hampir bisa dibilang luar biasa, dan terus bersinar di babak kedua. Ia sangat lihai dalam mengolah bola, dan setiap langkahnya menguntungkannya. Dialah yang memimpin serangan Real Madrid dengan cara terbaik, dan menjadi yang pertama mengoper bola kepada Mbappé yang berhadapan satu lawan satu dengan Neuer di depan gawang. 


  • Jangan remehkan para pemain berpengalaman: Pertandingan yang luar biasa yang dimainkan Neuer!

    Mengenai pemain terbaik pertandingan tersebut, Marca menulis: "Jelas dia belum dalam performa terbaiknya, tapi dia belum habis. Neuer tampil luar biasa di Bernabéu, di mana dia menyelamatkan Bayern pada babak pertama dengan tiga penyelamatan gemilang—dua dari Mbappé dan satu dari Vinícius—serta tiga penyelamatan lainnya pada babak kedua. Kiper asal Jerman itu memasuki pertandingan dengan sedikit keraguan, tetapi ketika dibutuhkan, ia merespons dengan penampilan yang luar biasa, menyelamatkan gawangnya dari gol-gol krusial yang memungkinkan Bayern mempertahankan gawang mereka tetap bersih hingga menit ke-74."

  • Olisie Capus Carreras

    Dia menyinggung malam yang sulit yang dialami Carreras, bek kiri Real Madrid, dan menjelaskan: "Dia sudah diperingatkan, tapi situasinya berjalan lebih buruk dari yang diperkirakan. Oliés membuat Carreras mengalami salah satu malam terburuknya sebagai pemain Real Madrid. Bek Madrid itu bertahan sekuat tenaga, tetapi ia berhadapan dengan salah satu pemain terbaik Eropa saat ini, seorang pemain yang memiliki postur tubuh yang besar dan kemampuan luar biasa dalam duel satu lawan satu dengan para bek. Sudah lama sekali Stadion Bernabéu tidak menyaksikan lawan sekuat dan seunggul itu."  


  • Tah dan Chouamani... Kehilangan yang menyentuh hati

    Chouameni akan absen pada leg kedua akibat insiden kontak fisiknya dengan Oliisi saat pemain Bayern Munich itu berusaha melakukan umpan terobosan. Sedangkan Tah, akan dihukum skorsing akibat tekel kerasnya terhadap Mbappé. Hukuman tersebut sama untuk kedua pemain, dan mungkin merupakan dua keputusan paling kontroversial yang diambil wasit Michael Oliver sepanjang pertandingan. Meskipun keduanya tidak memengaruhi hasil akhir, perbedaan interpretasi terhadap kedua insiden tersebut berdampak pada hasil pertandingan.

