Setelah kekalahan telak dari Bayern: Perdebatan mengejutkan seputar Mbappé... Apakah Real Madrid lebih baik tanpa kehadirannya?

Bayern Munich benar-benar mengguncang tribun Stadion Santiago Bernabéu. Setiap kali 4.000 suporter yang datang untuk mendukung Bayern Munich di tribun utara atas melompat, tribun timur pun ikut bergoyang.

Mereka bilang ini wajar, tapi tak ada salahnya berkonsultasi dengan arsitek untuk memastikan. Sebagai antisipasi jika terjadi keadaan darurat. Begitulah Marca memulai komentarnya mengenai kekalahan Real Madrid di kandang sendiri pada Selasa malam melawan Bayern Munich dengan skor 2-1 pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Bayern mengejutkan Real dengan gol di akhir babak pertama melalui Luis Díaz, lalu 20 detik setelah babak kedua dimulai, mereka memberikan pukulan telak melalui Harry Kane, sebelum Kylian Mbappé membawa tim Madrid kembali ke dalam permainan dengan gol pengurang ketertinggalan pada menit ke-74.