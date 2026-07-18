Seperti dilaporkan Sky Sports, Newcastle untuk saat ini telah mendapat penolakan dalam upayanya untuk mendatangkan Lucas Bergvall dari Tottenham Hotspur.
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Setelah Kejutan seputar Johan Manzambi! Newcastle United Terancam Mengalami Kegagalan Transfer Lagi
Dengan demikian, tawaran sebesar 54 juta euro dianggap terlalu rendah oleh Spurs dan ditolak. Pencarian The Magpies untuk mencari pengganti Sandro Tonali, yang pindah ke Tottenham dengan nilai transfer 108 juta euro, pun berlanjut.
Sudah cukup lama terlihat bahwa Manzambi tampaknya akan bergabung dengan Newcastle. The Magpies berada dalam posisi yang menguntungkan, namun Aston Villa menggagalkan upaya tersebut dan berhasil mengamankan jasa gelandang tersebut pada hari Jumat. Dengan biaya transfer sekitar 70 juta euro, Manzambi pun menjadi pemain termahal yang pernah dilepas dalam sejarah SC Freiburg.
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Bergvall jadi sorotan: Tottenham tetap pada tuntutan yang tinggi
Menurut laporan tersebut, Bergvall sendiri bahkan dikabarkan bersikap terbuka terhadap kemungkinan hengkang dari Tottenham setelah dua tahun. Nottingham Forest juga dilaporkan telah menunjukkan minat terhadap pemain asal Swedia itu. Klub asuhan pelatih Oliver Glasner tersebut dilaporkan sedang mencari pengganti Elliot Anderson yang telah pindah ke Manchester City. Namun, Tottenham dilaporkan telah menolak tawaran sebesar 44,7 juta euro. The Spurs masih ragu untuk melepas Bergvall, dan kabarnya hanya akan membiarkan pemain berusia 19 tahun itu hengkang jika ada tawaran yang cukup tinggi.
Kontrak Bergvall di London masih berlaku hingga 2031. Pada Piala Dunia di Amerika Utara, gelandang ini tampil dalam empat pertandingan untuk tim nasional Swedia dan memberikan satu assist. Swedia tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan Prancis.
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