Setelah Kejutan seputar Johan Manzambi! Newcastle United Terancam Mengalami Kegagalan Transfer Lagi

Dengan demikian, tawaran sebesar 54 juta euro dianggap terlalu rendah oleh Spurs dan ditolak. Pencarian The Magpies untuk mencari pengganti Sandro Tonali, yang pindah ke Tottenham dengan nilai transfer 108 juta euro, pun berlanjut.

Sudah cukup lama terlihat bahwa Manzambi tampaknya akan bergabung dengan Newcastle. The Magpies berada dalam posisi yang menguntungkan, namun Aston Villa menggagalkan upaya tersebut dan berhasil mengamankan jasa gelandang tersebut pada hari Jumat. Dengan biaya transfer sekitar 70 juta euro, Manzambi pun menjadi pemain termahal yang pernah dilepas dalam sejarah SC Freiburg.