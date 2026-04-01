Setelah insiden pertandingan melawan Mesir... Apakah Spanyol akan kehilangan kehormatan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030?

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap bahwa pencalonan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030, yang diajukan bersama Maroko dan Portugal, serta pencalonan sebagai tuan rumah pertandingan final, terpengaruh oleh krisis dalam laga persahabatan melawan Mesir.

Spanyol bermain imbang tanpa gol dengan Mesir kemarin, dalam pertandingan persahabatan yang digelar sebagai bagian dari persiapan untuk Piala Dunia.

Namun, pertandingan tersebut diwarnai dengan teriakan-teriakan yang menghina Islam, yang memicu krisis besar. Federasi Sepak Bola Spanyol mengecam kejadian tersebut, begitu pula Federasi Sepak Bola Mesir, serta Lamine Yamal, pemain Barcelona.

Polisi Katalonia telah membuka penyelidikan terkait insiden tersebut, untuk mengungkap latar belakang teriakan-teriakan yang menyinggung tersebut, yang memicu reaksi luas di seluruh dunia.

