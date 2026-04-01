Setelah insiden pertandingan melawan Mesir... Apakah Spanyol akan kehilangan kehormatan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030?

Penghinaan terhadap Islam memicu reaksi global

 Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap bahwa pencalonan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030, yang diajukan bersama Maroko dan Portugal, serta pencalonan sebagai tuan rumah pertandingan final, terpengaruh oleh krisis dalam laga persahabatan melawan Mesir.

Spanyol bermain imbang tanpa gol dengan Mesir kemarin, dalam pertandingan persahabatan yang digelar sebagai bagian dari persiapan untuk Piala Dunia.

Namun, pertandingan tersebut diwarnai dengan teriakan-teriakan yang menghina Islam, yang memicu krisis besar. Federasi Sepak Bola Spanyol mengecam kejadian tersebut, begitu pula Federasi Sepak Bola Mesir, serta Lamine Yamal, pemain Barcelona.

Polisi Katalonia telah membuka penyelidikan terkait insiden tersebut, untuk mengungkap latar belakang teriakan-teriakan yang menyinggung tersebut, yang memicu reaksi luas di seluruh dunia.

 De La Fuente meluapkan kemarahannya setelah pertandingan melawan Mesir... dan mengomentari teriakan-teriakan yang menentang Islam

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Pukulan telak bagi Spanyol

     Surat kabar "AS" mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Selasa malam di Cornellà sangat merugikan dalam segala hal, dan menambahkan bahwa hal itu merupakan pukulan telak bagi Spanyol, terutama bagi sepak bola Spanyol, dalam upayanya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia empat tahun mendatang.

    Insiden ini kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang pemberantasan rasisme, hal yang telah disuarakan oleh Vinícius Júnior, bintang Real Madrid, dua musim lalu.

     Foto tersebut berbicara sendiri, dan kali ini alasan adanya dua atau tiga perusuh tidak lagi dapat diterima. Ada ratusan orang yang meneriakkan yel-yel yang tidak pantas, diskriminatif, dan sangat menghina.

  • Keyakinan Spanyol dalam Menjadi Tuan Rumah Final Piala Dunia

    Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) menyatakan keyakinannya beberapa jam sebelum pertandingan bahwa final Piala Dunia akan digelar di Spanyol.

     Tidak ada yang berubah, namun jelas bahwa insiden yang menyedihkan di Cornella merugikan, begitu pula dengan adegan rasisme yang terlihat di tribun Stadion Benfica selama pertandingan Real Madrid, serta apa yang terjadi di final Piala Afrika yang diselenggarakan di Maroko.

     Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memuji respons Federasi Sepak Bola Spanyol, yang mematuhi prosedur yang berlaku dengan melaporkan kejadian tersebut kepada wasit serta memberikan tanggapan tertulis dan lisan mengenai dampak yang ditimbulkan.

    Rafael Luzán, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, berbicara sendiri setelah pertandingan, mengutuk teriakan-teriakan rasis tersebut.

     Sebelum tampil, ia telah meminta maaf kepada Duta Besar Mesir untuk Spanyol dan pejabat Federasi Sepak Bola Mesir, dan staf federasi segera bertindak setelah teriakan pertama terhadap Pedro Sánchez, kemudian teriakan rasis.

    Hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada Spanyol

    Wasit telah diberitahu mengenai kejadian tersebut, dan ia yang memutuskan untuk melanjutkan pertandingan tanpa menerapkan protokol anti-rasisme, karena ia menilai hal itu tidak beralasan, dan bahwa langkah terbaik bagi semua pihak yang terlibat adalah melanjutkan pertandingan sesuai rencana.

    Spanyol masih mendapat kepercayaan penuh dari FIFA, yang akan bertindak sesuai dengan laporan wasit mengenai sanksi yang mungkin dijatuhkan. Sanksi tersebut tidak akan melebihi denda finansial atau penutupan sebagian pada pertandingan mendatang, namun tidak akan berdampak pada Piala Dunia dan final yang tetap akan digelar di Stadion Bernabéu.