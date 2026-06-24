Seragam Piala Dunia Qatar 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

Seragam kandang Piala Dunia Qatar 2026 secara resmi diluncurkan oleh adidas pada November 2025 sebagai bagian dari peluncuran seragam kandang lengkap untuk seluruh federasi menjelang turnamen tersebut. Desainnya sangat kental dengan palet warna tradisional Qatar, menampilkan latar belakang yang bersih dengan aksen detail warna marun tua—warna yang telah lama dikaitkan dengan bendera nasional dan identitas sepak bola negara tersebut.

Grafis tonal yang halus dipadukan ke dalam kain, terinspirasi oleh pola-pola Timur Tengah dan tekstur gurun, sehingga memberikan kesan yang elegan dan minimalis pada seragam ini. Template modern adidas memastikan siluet yang ramping, sementara lambang dan Tiga Garis tetap tampil sederhana, sebagai kelanjutan dari estetika seragam Qatar yang elegan, bukan sebagai perubahan drastis.

Kaos kandang ini sudah tersedia di pengecer terpilih, dengan versi untuk penggemar biasanya dihargai sekitar £80–£90 / €90, sedangkan edisi pertandingan resmi dijual dengan harga lebih tinggi tergantung pasar dan ukuran.