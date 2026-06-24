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Qatar 2026 World Cup kit adidas
Angelica Daujotas

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Seragam Piala Dunia Qatar 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

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Qatar memperkenalkan koleksi terbaru dari adidas seiring dimulainya persiapan untuk Piala Dunia berikutnya.

Qatar mungkin tidak menjadi tuan rumah kali ini, tetapi persiapan untuk Piala Dunia FIFA 2026 sudah berjalan lancar, termasuk peluncuran seragam baru. adidas telah memperkenalkan koleksi seragam kandang Piala Dunia terbesarnya sepanjang sejarah, dengan seragam terbaru Qatar secara diam-diam memulai debutnya bersama negara-negara raksasa sepak bola.

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Setelah mencatatkan sejarah sebagai tuan rumah pada 2022, Qatar akan kembali berusaha meninggalkan kesan di panggung global di Amerika Utara. Mulai dari warna seragam kandang yang elegan dan berakar pada identitas nasional hingga desain seragam tandang yang bocor dan mengusung gaya modern adidas, berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam kandang dan tandang Qatar, termasuk tanggal rilis dan perkiraan harga.

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Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Qatar

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    Seragam Tuan Rumah Qatar

    Seragam kandang Piala Dunia Qatar 2026 secara resmi diluncurkan oleh adidas pada November 2025 sebagai bagian dari peluncuran seragam kandang lengkap untuk seluruh federasi menjelang turnamen tersebut. Desainnya sangat kental dengan palet warna tradisional Qatar, menampilkan latar belakang yang bersih dengan aksen detail warna marun tua—warna yang telah lama dikaitkan dengan bendera nasional dan identitas sepak bola negara tersebut.

    Grafis tonal yang halus dipadukan ke dalam kain, terinspirasi oleh pola-pola Timur Tengah dan tekstur gurun, sehingga memberikan kesan yang elegan dan minimalis pada seragam ini. Template modern adidas memastikan siluet yang ramping, sementara lambang dan Tiga Garis tetap tampil sederhana, sebagai kelanjutan dari estetika seragam Qatar yang elegan, bukan sebagai perubahan drastis.

    Kaos kandang ini sudah tersedia di pengecer terpilih, dengan versi untuk penggemar biasanya dihargai sekitar £80–£90 / €90, sedangkan edisi pertandingan resmi dijual dengan harga lebih tinggi tergantung pasar dan ukuran.

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  • Seragam Tandang Qatar

    Meskipun seragam kandang kini telah resmi diumumkan, seragam tandang Qatar untuk Piala Dunia 2026 baru muncul melalui bocoran daring, menjadikannya bagian dari gelombang desain seragam tim nasional yang belum dirilis menjelang turnamen tersebut. Berdasarkan gambar-gambar awal, seragam tandang tersebut diperkirakan akan memiliki warna dasar pasir muda atau krem, dilengkapi dengan aksen marun dan detail warna yang lebih gelap sebagai kontras.

    Desain yang bocor ini sejalan dengan tema seragam tandang adidas 2026 secara umum, yang memperkenalkan eksperimen warna yang lebih berani serta sentuhan warisan budaya di berbagai negara. Bagi Qatar, hal ini terwujud dalam tampilan yang secara halus mengacu pada nuansa gurun sekaligus menawarkan kontras visual yang jelas dengan seragam kandang putih tradisional.

    Seragam tandang ini diperkirakan akan diluncurkan secara resmi pada Maret 2026, sesuai dengan jadwal peluncuran seragam tandang Piala Dunia standar adidas. Harganya diperkirakan akan sama dengan seragam kandang, dengan edisi penggemar kemungkinan akan dijual dalam kisaran £80–£90 / €90 setelah dirilis.

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