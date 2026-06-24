Seragam Piala Dunia Qatar 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

Qatar mungkin tidak menjadi tuan rumah kali ini, tetapi persiapan untuk Piala Dunia FIFA 2026 sudah berjalan lancar, termasuk peluncuran seragam baru. adidas telah memperkenalkan koleksi seragam kandang Piala Dunia terbesarnya sepanjang sejarah, dengan seragam terbaru Qatar secara diam-diam memulai debutnya bersama negara-negara raksasa sepak bola.
Setelah mencatatkan sejarah sebagai tuan rumah pada 2022, Qatar akan kembali berusaha meninggalkan kesan di panggung global di Amerika Utara. Mulai dari warna seragam kandang yang elegan dan berakar pada identitas nasional hingga desain seragam tandang yang bocor dan mengusung gaya modern adidas, berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam kandang dan tandang Qatar, termasuk tanggal rilis dan perkiraan harga.
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