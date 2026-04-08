'Seperti film horor' - Cedera terbaru Martin Odegaard di Arsenal memicu kekhawatiran serius

Mantan bek Norwegia Jesper Mathisen, dalam wawancaranya dengan TV2, mengungkapkan kekhawatirannya setelah menyaksikan siaran tersebut, sambil memikirkan kampanye Piala Dunia negaranya yang akan datang. "Itu gambar-gambar yang menakutkan. Seperti menonton film horor. Sebuah mimpi buruk. Dia tidak duduk begitu saja tanpa alasan. Ini akan menjadi kerugian besar bagi Arsenal dan Norwegia jika dia harus absen lagi karena cedera," jelas Mathisen.

Meskipun awalnya merasa khawatir, ada secercah harapan ketika Odegaard kemudian terlihat merayakan bersama rekan-rekan setimnya setelah peluit akhir dibunyikan. Namun demikian, dengan lima cedera terpisah yang tercatat musim ini, masalah kebugaran yang berulang menjadi isu penting bagi tim asuhan Mikel Arteta saat mereka mengejar kejayaan di kompetisi Eropa dan domestik.