Seorang pemain catur dengan kecerdasan seorang maestro... Olesi memecah kebosanan di Prancis

Sebagaimana tertulis dalam kalimat pembuka novel "The Stranger" karya penulis Prancis Albert Camus: "Prancis bertanding hari ini. Atau mungkin kemarin. Saya tidak bisa memastikan." Mungkin tidak ada kalimat yang lebih tepat menggambarkan kondisi tim nasional Prancis dalam beberapa tahun terakhir selain itu. Kesenjangan antara ekspektasi romantis yang ditimbulkan oleh nama-nama para pemain, dan kenyataan di lapangan yang ditunjukkan tim, tak henti-hentinya menimbulkan keheranan. Prancis, entah bagaimana, tampak semakin kuat di atas kertas setiap kali turnamen baru dimulai.

Bakat-bakat baru bermunculan dengan kecepatan yang mengagumkan, dan generasi-generasi emas saling bertautan sedemikian rupa sehingga susunan pemain mana pun tampak mampu bersaing memperebutkan gelar. Dan ketika pelatih Didier Deschamps bersiap menghadapi Piala Dunia 2026—yang akan menjadi turnamen ketiga dan terakhirnya sebagai pelatih timnas Prancis—tim cadangan yang ia turunkan dalam laga persahabatan melawan Kolombia pada Maret lalu tampak seolah-olah mampu, mungkin saja, menjadi tim terbaik kedua di turnamen tersebut. Namun, masalahnya adalah kenyataan Prancis di bawah kepemimpinan Deschamps seringkali sangat berbeda dari gambaran yang tercantum di atas kertas. Tim ini, meskipun telah mencapai final Piala Dunia dua kali berturut-turut, dikenal karena hanya memberikan yang minimal dari potensi terbaik yang dimilikinya; sering kali mereka tampak lebih seperti tim yang mengandalkan kerja keras dan disiplin taktis, daripada sekumpulan bintang yang menampilkan sepak bola yang diharapkan penonton dari nama-nama besar tersebut.

Itulah pengantar laporan jurnalis James Horncastle di situs The Athletic setelah pertandingan Prancis melawan Senegal, di mana ia mengajukan pertanyaan penting: Bagaimana mungkin tim nasional yang memiliki begitu banyak talenta, terutama di lini serang, terkadang tampil jauh di bawah kemampuannya?