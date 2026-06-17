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FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

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Seorang pemain catur dengan kecerdasan seorang maestro... Olesi memecah kebosanan di Prancis

FEATURES
France vs Senegal
France
Senegal
World Cup
M. Olise
K. Mbappe
T. Henry
Z. Ibrahimovic
Prancis
Senegal
AS
Swedia

Pujian besar dari Henry dan Zlatan

Sebagaimana tertulis dalam kalimat pembuka novel "The Stranger" karya penulis Prancis Albert Camus: "Prancis bertanding hari ini. Atau mungkin kemarin. Saya tidak bisa memastikan." Mungkin tidak ada kalimat yang lebih tepat menggambarkan kondisi tim nasional Prancis dalam beberapa tahun terakhir selain itu. Kesenjangan antara ekspektasi romantis yang ditimbulkan oleh nama-nama para pemain, dan kenyataan di lapangan yang ditunjukkan tim, tak henti-hentinya menimbulkan keheranan. Prancis, entah bagaimana, tampak semakin kuat di atas kertas setiap kali turnamen baru dimulai.

Bakat-bakat baru bermunculan dengan kecepatan yang mengagumkan, dan generasi-generasi emas saling bertautan sedemikian rupa sehingga susunan pemain mana pun tampak mampu bersaing memperebutkan gelar. Dan ketika pelatih Didier Deschamps bersiap menghadapi Piala Dunia 2026—yang akan menjadi turnamen ketiga dan terakhirnya sebagai pelatih timnas Prancis—tim cadangan yang ia turunkan dalam laga persahabatan melawan Kolombia pada Maret lalu tampak seolah-olah mampu, mungkin saja, menjadi tim terbaik kedua di turnamen tersebut. Namun, masalahnya adalah kenyataan Prancis di bawah kepemimpinan Deschamps seringkali sangat berbeda dari gambaran yang tercantum di atas kertas. Tim ini, meskipun telah mencapai final Piala Dunia dua kali berturut-turut, dikenal karena hanya memberikan yang minimal dari potensi terbaik yang dimilikinya; sering kali mereka tampak lebih seperti tim yang mengandalkan kerja keras dan disiplin taktis, daripada sekumpulan bintang yang menampilkan sepak bola yang diharapkan penonton dari nama-nama besar tersebut.

Itulah pengantar laporan jurnalis James Horncastle di situs The Athletic setelah pertandingan Prancis melawan Senegal, di mana ia mengajukan pertanyaan penting: Bagaimana mungkin tim nasional yang memiliki begitu banyak talenta, terutama di lini serang, terkadang tampil jauh di bawah kemampuannya?

  • Babak pertama melawan Senegal... Versi lain dari dilema Prancis

    Di Stadion MetLife, dalam laga melawan Senegal yang menandai awal perjalanan kedua tim di Piala Dunia 2026, babak pertama tampak sepenuhnya mencerminkan gaya permainan Deschamps. Prancis memang diperkuat oleh Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, dan Désiré Doué, namun selama 45 menit mereka tampil lesu, hingga membuat pertanyaan ini wajar muncul: bagaimana mungkin tim dengan nama-nama besar seperti itu bisa tampil begitu membosankan? Irama permainannya lambat, variasi serangan minim, dan semangat tak terlihat, sebuah pemandangan yang mengingatkan pada apa yang terjadi dua tahun lalu di Kejuaraan Eropa, ketika Prancis mencapai babak semifinal tanpa mencetak satu gol pun dari permainan terbuka.

    Namun, sejak saat itu banyak hal telah berubah. Dembélé dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or, Doi meraih penghargaan Pemain Terbaik di final Liga Champions 2025, sedangkan Oulissi mengakhiri musimnya bersama Bayern München dengan catatan yang mengesankan setelah menciptakan 26 assist. Meskipun memiliki kualitas yang begitu tinggi, Prancis tetap membutuhkan pemain yang mampu memecah kebuntuan dan memberikan sesuatu yang berbeda bagi tim.

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    Kemudian tibalah babak kedua. Ketika ditanya mengenai kekalahan Prancis dari Senegal dalam pertandingan sebelumnya di Seoul, Deschamps menolak gagasan balas dendam, dan berkata: “Sebagian besar pemain tim saya belum lahir pada tahun 2002. Saya menonton pertandingan itu, tapi saya tidak ada di sana. Saya tahu kalian suka balas dendam, tapi tidak ada yang namanya balas dendam dalam sepak bola.”

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  • Olisé mengubah jalannya permainan... Seorang pemain catur yang berpikir sebelum bertindak

    Pada babak kedua dalam kemenangan 3-1 atas Senegal, tak ada lagi keraguan bahwa Prancis telah siap menghadapi turnamen ini.

    Meskipun Deschamps telah berhasil sepanjang kariernya membuat beberapa generasi pemain Prancis yang paling berbakat tampil praktis dan terukur, tantangan terbesarnya mungkin adalah mencoba melakukan hal yang sama dengan pemain seperti Michael Oliisi. Dan hal ini tampaknya mustahil.

    Pada awal pertandingan, Oulessi tidak berpegang pada peran tradisionalnya di sayap, melainkan mundur untuk membantu dua bek tengah dan Aurélien Tchouaméni dalam membangun serangan dari belakang. Di beberapa momen, ia bahkan lebih dekat ke kotak penalti timnya sendiri daripada ke kotak penalti Senegal.

    Namun, setelah jeda, ia mendapat kebebasan lebih besar di area depan. Sementara Mbappé mengenakan jersey nomor 10, tampaknya peran sebagai pengatur serangan kini menjadi milik Oliisi, setelah Deschamps mulai mengoper bola melalui dirinya di lini tengah.

    Pelatih Prancis itu berkata: “Penampilan kami meningkat pesat di babak kedua. Michael memberi kami lebih banyak kekompakan. Kami sempat mengalami kesulitan, tetapi dia memiliki kemampuan untuk bermain di kedua sayap, dan semakin sering dia menyentuh bola, semakin besar pula pengaruhnya.”

    Olisse tampak seperti pemain catur yang melihat langkah-langkah yang tak terlihat oleh orang lain. Gerakannya membingungkan pertahanan Senegal, dan umpan penentu yang menciptakan gol pertama Prancis bukan sekadar aksi teknis, melainkan momen yang memaksa lawan mengubah gaya bermainnya secara total.

    Tiba-tiba, Senegal keluar dari pertahanan rapatnya, ruang-ruang kosong mulai muncul, dan pertandingan berubah dari kebuntuan menjadi pertarungan terbuka.

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  • Pujian dari Henry... O'Lisi membuktikan bahwa dirinya berbeda

    Pengaruh O'Lisi bukan sekadar kesan sesaat. Umpan penentu yang ia berikan untuk gol pertama benar-benar mengubah jalannya pertandingan, yang membuat Thierry Henry memujinya melalui saluran Fox.

    Henry berkata: “Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dia tidak hanya bermain, tetapi juga memikirkan permainan ini.”

    Mantan bintang Prancis itu, yang pernah bekerja sama dengan Oulissi saat menjadi pelatih timnas Prancis U-21, menambahkan: “Michael memberikan pengaruh dalam pertandingan yang tak bisa saya gambarkan.” 

    Dengan menciptakan gol melawan Senegal, Oulissi telah mencatatkan kontribusi kesepuluh dalam gol-gol timnas Prancis hanya dalam 18 pertandingan internasional, sebuah angka yang di abad ini hanya dikalahkan oleh Kylian Mbappé.

    Yang lebih menarik lagi, pengaruh tersebut muncul di lapangan yang digambarkan Deschamps sebagai lapangan yang sulit, dengan mengatakan: “Kita tentu harus terbiasa dengan itu. Mungkin ada sedikit beton di bawah rumput. Rumputnya sangat pendek di sini.” Namun, kondisi lapangan itu tidak menjadi masalah bagi Oulissi. Ketika ada pemain dengan kecerdasan seperti itu di lapangan, pertanyaan-pertanyaan tentang alasan menonton Prancis pun sirna. Menit-menit sebelum umpan penentu itu bukanlah waktu yang terbuang, melainkan penantian akan momen ketika seorang pemain mampu mengubah kebosanan menjadi kejutan.

    Di sinilah letak nilai Oulissi bagi Prancis: bukan hanya pada gol atau umpan, melainkan pada kemampuannya memberikan sesuatu yang sangat dirindukan oleh tim Deschamps... unsur kejutan.

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  • Tak ada yang bisa mengejar Prancis... Momen yang menakjubkan

    Sementara itu, mantan bintang Swedia Zlatan Ibrahimović membantah anggapan bahwa Prancis bermain dengan sombong selama 45 menit pertama pertandingan melawan Senegal. 

    Zlatan mengatakan dalam analisis pertandingannya di saluran Fox: "Orang-orang yang tidak mengerti akan menyebutnya kesombongan, sedangkan orang-orang yang cerdas akan menyebutnya kepercayaan diri."

    Ia menambahkan: “Namun, ketika kita berbicara tentang tim secara keseluruhan, kita berbicara tentang timnas Prancis. Ketika mereka meningkatkan performa mereka, tidak banyak tim yang mampu menyaingi Prancis... Ketika mereka meningkatkan performa mereka, tidak ada yang bisa mengejar mereka.”

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    Secara umum, ini adalah hasil yang bagus bagi Prancis di awal upayanya untuk mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Bagi Ibrahimović, inilah yang paling penting dari penampilan Prancis pada hari Selasa.

    Namun demikian, ia juga secara khusus memuji Mbappé, dan Ibrahimović berkata: “Itu adalah momen ajaib bagi Mbappé. Gol kedua sungguh menakjubkan. Namun, bahkan gol pertama—umpan Oliisi yang melewati tiga atau empat pemain dan membuat Mbappé berhadapan satu lawan satu dengan kiper serta melepaskan tendangan yang luar biasa—sungguh menakjubkan. Dia mencetak gol di setiap pertandingan yang dia mainkan.”

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