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Senne Lammens membalas Paul Scholes saat kiper Manchester United itu menanggapi klaim 'keputusan masih belum final'
Lonjakan pesat di Old Trafford
Lammens tiba di Manchester pada musim panas lalu, menuntaskan transfer deadline day senilai £18,1 juta dari Royal Antwerp. Meski profilnya relatif rendah dan nilainya moderat, pemain berusia 24 tahun itu dengan cepat menyingkirkan Altay Bayindir untuk merebut posisi penjaga gawang utama di bawah Ruben Amorim dan Michael Carrick.
Pemain Belgia itu menjalani musim debut yang solid, dengan mencatatkan delapan clean sheet dalam 32 penampilan di Premier League. Dampak instannya menuai banyak pujian, dengan mantan gelandang Manchester United Owen Hargreaves menyebutnya sebagai rekrutan terbaik klub musim itu. Namun, awal yang lambat pada musim ini memicu sorotan mendadak, yang mencapai puncaknya setelah kekalahan 1-0 dalam derby melawan Manchester City.
- AFP
Vonis pedas Scholes dan balasan Lammens
Setelah kekalahan tipis dari City, Scholes secara terbuka mempertanyakan apakah pemain Belgia itu memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing dalam perebutan gelar. "Tim mana yang pernah Anda lihat menjuarai Premier League tanpa kiper kelas atas?" kata legenda United itu. "Lammens mungkin seperti itu, saya tidak tahu, saya rasa soal itu mungkin masih belum jelas."
Menyoroti pentingnya kiper elite secara historis, Scholes menambahkan: "Anda membutuhkan kiper kelas atas. Pikirkan tim Liverpool dengan Alisson, tim-tim City, Raya di Arsenal. Man United dengan Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar. Mereka semua punya kiper yang luar biasa, luar biasa. Anda membangun dari lini belakang, tentu saja begitu."
Menanggapi sorotan media yang besar, Lammens tetap sama sekali tidak terpengaruh. "Karakter saya tidak berubah hanya karena bermain sepak bola di Manchester United," jelasnya. "Anda harus kuat secara mental dan percaya diri dalam menghadapi semua orang yang menyampaikan pendapat mereka. Saya bisa membayangkan ini tidak mudah bagi semua orang. Saya suka memainkan semua pertandingan Premier League itu. Premier League, Nations League.... Rasanya tidak ada bedanya."
Dukungan dari pelatih tim nasional
Terlepas dari hiruk-pikuk dari luar di Inggris, Lammens terus mendapat dukungan penuh di level internasional. Pelatih Belgia Mark van Bommel menyoroti mentalitas impresif sang kiper serta transisinya yang mulus dalam menjalani kehidupan di Premier League.
"Kekuatan Senne adalah dia selalu tetap sama apa pun situasinya," kata Van Bommel. "Itulah karakternya dan kualitasnya. Jika Anda melihat seberapa cepat dia beradaptasi di Manchester United. Klubnya lebih kaya, stadionnya lebih besar daripada di Antwerp.... Dia punya koneksi yang bagus dengan para pemain bertahannya. Itu layak mendapat pujian."
- AFP
Bangkit dari kekecewaan di derby
Lammens perlu mengandalkan mentalitas tangguh itu untuk membantu membawa United kembali ke jalur yang benar setelah patah hati di derby. Dengan tim yang mengalami start lambat, membangun konsistensi di lini pertahanan akan menjadi tujuan utama dalam beberapa pekan ke depan.
Pemain berusia 24 tahun itu menghadapi tantangan langsung untuk membungkam para peragunya yang tersisa dengan menemukan kembali performa musim lalu. Sambil menjalani laga domestik berintensitas tinggi dan komitmen Nations League yang akan datang, ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi jangkar lini belakang yang menuntut standar elite.
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