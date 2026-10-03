Setelah kekalahan tipis dari City, Scholes secara terbuka mempertanyakan apakah pemain Belgia itu memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing dalam perebutan gelar. "Tim mana yang pernah Anda lihat menjuarai Premier League tanpa kiper kelas atas?" kata legenda United itu. "Lammens mungkin seperti itu, saya tidak tahu, saya rasa soal itu mungkin masih belum jelas."

Menyoroti pentingnya kiper elite secara historis, Scholes menambahkan: "Anda membutuhkan kiper kelas atas. Pikirkan tim Liverpool dengan Alisson, tim-tim City, Raya di Arsenal. Man United dengan Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar. Mereka semua punya kiper yang luar biasa, luar biasa. Anda membangun dari lini belakang, tentu saja begitu."

Menanggapi sorotan media yang besar, Lammens tetap sama sekali tidak terpengaruh. "Karakter saya tidak berubah hanya karena bermain sepak bola di Manchester United," jelasnya. "Anda harus kuat secara mental dan percaya diri dalam menghadapi semua orang yang menyampaikan pendapat mereka. Saya bisa membayangkan ini tidak mudah bagi semua orang. Saya suka memainkan semua pertandingan Premier League itu. Premier League, Nations League.... Rasanya tidak ada bedanya."



