Senang dengan pemecatan Lukas Kwasniok? Said El Mala memicu kehebohan di 1. FC Köln

Hubungan antara El Mala dan Kwasniok khususnya terlihat semakin memburuk seiring berjalannya musim. Meskipun memiliki kontribusi besar di lini serang, Kwasniok sering kali hanya menurunkan pemain berusia 19 tahun itu sebagai pemain pengganti pada paruh pertama musim ini — hal yang sangat tidak dipahami oleh para pendukungnya sendiri. "Saya adalah rekan perjalanan Said, bukan penggemarnya," kata Kwasniok misalnya pada bulan Januari, dan menjelaskan bahwa El Mala "belum siap" untuk bermain sejak awal di setiap pertandingan. Karena itu, ia ingin membiarkan pemain muda tersebut menentukan hasil pertandingan dari bangku cadangan.

"Kami mengalami fase terbaik musim ini ketika kami fokus untuk memulai pertandingan melawan tim-tim lain dengan cara mengendalikan permainan dan memasukkan pemain ke lapangan yang mampu melakukan pekerjaan kotor, lalu di akhir pertandingan dengan beberapa pemain kreatif tambahan di lapangan, kami bisa menentukan hasil pertandingan untuk kami. Itulah pemikirannya," kata Kwasniok di kesempatan lain mengenai "penurunan status" yang dipertanyakan dari "pemain kreatif"-nya, yang berdampak sangat merugikan bagi El Malas di level tim nasional.

Pasalnya, Pelatih Timnas Julian Nagelsmann mengikuti narasi Kwasniok dan secara eksplisit menyinggung hal itu dalam sebuah wawancara yang banyak dibicarakan di majalah kicker—serta apa yang menurutnya membedakannya dari Lennart Karl di FC Bayern.

"Ada perbedaan lagi apakah kamu bermain di Bayern atau di Köln. Dia harus mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Köln," jelas Nagelsmann: "Dan pernyataan ini tidak ditujukan kepada Lukas Kwasniok, karena saya mengenalnya sebagai pelatih yang mengamati dengan cermat apa yang dibutuhkan timnya, termasuk di lini pertahanan. Said harus memiliki ambisi untuk menjadi pemain inti di Köln dan selalu bermain. Tapi dia hanya bermain 50 persen, itu terlalu sedikit. Dan itu bukan karena pelatih, seperti yang sering orang pikirkan, melainkan karena dirinya sendiri, seberapa stabil dia bermain di lini belakang."