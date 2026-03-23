Said El Mala menimbulkan kehebohan dengan sebuah postingan di media sosial yang kontroversial, tak lama setelah 1. FC Köln secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih Lukas Kwasniok.
Senang dengan pemecatan Lukas Kwasniok? Said El Mala memicu kehebohan di 1. FC Köln
Pada pukul 19.08, pihak klub asal Köln mengumumkan penangguhan tugas Kwasniok melalui kanal media sosial mereka. Dua menit kemudian, El Mala membagikan sebuah video di kanal-kanalnya yang memperlihatkan dirinya merayakan gol bersama Ragnar Ache.
Beberapa rekan setim, termasuk Luca Waldschmidt yang dicoret dari skuad oleh Kwasniok pada awal tahun, memberi tanda suka pada postingan tersebut. Denis Huseinbasic, yang belakangan ini hampir tidak pernah bermain di bawah asuhan Kwasniok, bahkan mengomentari postingan tersebut: "Bravo, Brate!", tulisnya.
Seperti dilaporkan Sport Bild, para penasihat beberapa bintang telah beberapa kali menemui manajer olahraga Thomas Kessler dalam beberapa bulan terakhir untuk membahas masalah antara sebagian tim dan Kwasniok. Namun, Kessler tetap mempertahankan pelatihnya hingga akhirnya ia memutuskan untuk memecatnya setelah tim hanya meraih dua poin dari tiga pertandingan terakhir dan hanya dua kemenangan sejak awal tahun.
Pernyataan yang Menghebohkan: El Mala Tidak Masuk Skuad DFB karena Kwasniok?
Hubungan antara El Mala dan Kwasniok khususnya terlihat semakin memburuk seiring berjalannya musim. Meskipun memiliki kontribusi besar di lini serang, Kwasniok sering kali hanya menurunkan pemain berusia 19 tahun itu sebagai pemain pengganti pada paruh pertama musim ini — hal yang sangat tidak dipahami oleh para pendukungnya sendiri. "Saya adalah rekan perjalanan Said, bukan penggemarnya," kata Kwasniok misalnya pada bulan Januari, dan menjelaskan bahwa El Mala "belum siap" untuk bermain sejak awal di setiap pertandingan. Karena itu, ia ingin membiarkan pemain muda tersebut menentukan hasil pertandingan dari bangku cadangan.
"Kami mengalami fase terbaik musim ini ketika kami fokus untuk memulai pertandingan melawan tim-tim lain dengan cara mengendalikan permainan dan memasukkan pemain ke lapangan yang mampu melakukan pekerjaan kotor, lalu di akhir pertandingan dengan beberapa pemain kreatif tambahan di lapangan, kami bisa menentukan hasil pertandingan untuk kami. Itulah pemikirannya," kata Kwasniok di kesempatan lain mengenai "penurunan status" yang dipertanyakan dari "pemain kreatif"-nya, yang berdampak sangat merugikan bagi El Malas di level tim nasional.
Pasalnya, Pelatih Timnas Julian Nagelsmann mengikuti narasi Kwasniok dan secara eksplisit menyinggung hal itu dalam sebuah wawancara yang banyak dibicarakan di majalah kicker—serta apa yang menurutnya membedakannya dari Lennart Karl di FC Bayern.
"Ada perbedaan lagi apakah kamu bermain di Bayern atau di Köln. Dia harus mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Köln," jelas Nagelsmann: "Dan pernyataan ini tidak ditujukan kepada Lukas Kwasniok, karena saya mengenalnya sebagai pelatih yang mengamati dengan cermat apa yang dibutuhkan timnya, termasuk di lini pertahanan. Said harus memiliki ambisi untuk menjadi pemain inti di Köln dan selalu bermain. Tapi dia hanya bermain 50 persen, itu terlalu sedikit. Dan itu bukan karena pelatih, seperti yang sering orang pikirkan, melainkan karena dirinya sendiri, seberapa stabil dia bermain di lini belakang."
El Mala setara dengan Lennart Karl dalam hal jumlah gol - namun hanya bermain di tim U-21
Oleh karena itu, El Mala pun gagal masuk ke dalam skuad terakhir DFB menjelang Piala Dunia musim panas mendatang, meskipun ia mencatatkan jumlah poin yang sama (14) dengan Karl—yang kini akan menjalani debutnya bersama DFB—namun dengan enam pertandingan lebih sedikit. Berkat gol-gol El Mala pula, Kwasniok—yang sejak awal musim sudah mendapat kritikan tajam terutama dari kalangan suporter—dapat mempertahankan posisinya lebih lama.
Baik saat melawan HSV maupun dalam derby melawan Borussia Mönchengladbach, El Mala mencetak gol. Namun, kemenangan tetap tak tercapai, sehingga Kwasniok kini harus mundur. Posisi tersebut kini diambil alih sementara oleh asisten pelatih Rene Wagner, yang diharapkan dapat menyelamatkan Effzeh dari degradasi langsung. Setelah jeda pertandingan internasional, Köln akan menghadapi Eintracht Frankfurt.
Sementara itu, harapan timnas U-21 Jerman akan tertuju pada El Mala, yang akan menghadapi dua laga sulit di kualifikasi Euro melawan Irlandia Utara dan Yunani. Pada musim panas nanti, sang talenta muda ini mungkin akan pindah ke klub baru. Belakangan ini, semakin banyak laporan yang menyebutkan bahwa El Mala akan bergabung dengan Brighton & Hove Albion di Liga Premier.
Said El Mala dan Lennart Karl: Data Kinerja dan Statistik
Pemain Pertandingan Gol Assist Menit bermain Said El Mala 29 10 4 1.467 Lennart Karl 35 8 6 1.800