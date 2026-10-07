'Semuanya berantakan' - Presiden Getafe membantah merekrut mantan bintang Real Madrid Dani Carvajal

Peluang melihat Carvajal kembali beraksi di kasta tertinggi sepakbola Spanyol mendapat pukulan telak. Meski spekulasi kuat mengaitkan bek kanan legendaris itu dengan kepindahan ke Getafe, presiden klub, Angel Torres, memberikan kabar terbaru yang tegas soal situasi ini, dengan mengonfirmasi bahwa potensi kesepakatan apa pun kini batal.

Seperti dilaporkan ESPN, Torres ditemui di fasilitas latihan klub untuk memperjelas status kedatangan pemain berusia 34 tahun itu. Responsnya lugas dan mengakhiri harapan bahwa kehadiran pemain veteran akan ditambahkan ke skuad Jose Bordalas. "Semuanya sudah berantakan, tidak ada yang tersisa," yang menandakan putus totalnya komunikasi antara kedua pihak.