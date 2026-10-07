Getty Images Sport
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'Semuanya berantakan' - Presiden Getafe membantah merekrut mantan bintang Real Madrid Dani Carvajal
Presiden menegaskan negosiasi telah berakhir
Peluang melihat Carvajal kembali beraksi di kasta tertinggi sepakbola Spanyol mendapat pukulan telak. Meski spekulasi kuat mengaitkan bek kanan legendaris itu dengan kepindahan ke Getafe, presiden klub, Angel Torres, memberikan kabar terbaru yang tegas soal situasi ini, dengan mengonfirmasi bahwa potensi kesepakatan apa pun kini batal.
Seperti dilaporkan ESPN, Torres ditemui di fasilitas latihan klub untuk memperjelas status kedatangan pemain berusia 34 tahun itu. Responsnya lugas dan mengakhiri harapan bahwa kehadiran pemain veteran akan ditambahkan ke skuad Jose Bordalas. "Semuanya sudah berantakan, tidak ada yang tersisa," yang menandakan putus totalnya komunikasi antara kedua pihak.
- AFP
Karier legendaris dalam ketidakpastian
Carvajal kini berada dalam situasi tidak aktif yang tidak biasa setelah masa baktinya yang bersejarah di Santiago Bernabeu berakhir pada Juni. Bek tersebut meninggalkan ibu kota Spanyol sebagai salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah olahraga ini, setelah meraih 27 trofi yang luar biasa selama membela Real Madrid, termasuk beberapa gelar Liga Champions.
Penampilan kompetitif terakhirnya untuk Real Madrid terjadi pada 23 Mei 2026. Pada kesempatan itu, ia tampil sebagai starter saat raksasa Spanyol tersebut mencatat kemenangan 4-2 atas Athletic Club.
Masalah cedera yang dialami belakangan ini mulai memakan korban
Masalah kebugaran sayangnya telah menjadi tema yang berulang pada tahap akhir karier Carvajal. Bek itu menjalani periode yang sulit secara fisik, yang kemungkinan berperan dalam rumitnya negosiasi kontrak baru apa pun. Pada Oktober 2024, ia mengalami robekan parah pada ligamen krusiat anteriornya, cedera yang membutuhkan proses rehabilitasi panjang.
Kemalangan kembali datang pada 2025 ketika cedera lutut serius semakin menghambat kemampuannya untuk mempertahankan rangkaian penampilan yang konsisten di tim utama.
- Getty Images Sport
Getafe beralih ke ujian melawan Barcelona
Getafe saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen La Liga dengan delapan poin, setelah membukukan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan sejauh musim ini. Tim asuhan Bordalas kini bersiap menghadapi laga berat melawan pemuncak klasemen Barcelona pada Sabtu mendatang di Camp Nou, dengan raksasa Catalan itu saat ini berada di puncak dengan catatan sempurna 21 poin.
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