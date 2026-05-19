Sammer juga sama sekali tidak meragukan kebenaran keputusan Nagelsmann untuk membawa Neuer—yang telah dipanggil kembali—sebagai kiper utama ke Piala Dunia. Meskipun Neuer mengalami masalah pada betisnya, Sammer melihat kiper Bayern tersebut sebagai jaminan keselamatan bagi timnas Jerman.

"Itu adalah keputusan yang tepat," kata Sammer. "Sekarang orang bisa dengan tegas mengatakan: Tidak, kami tidak menginginkan itu. Tapi maaf: Apakah kita sedang dalam perjalanan wisata atau dalam olahraga tingkat tinggi? Tujuannya haruslah memiliki kiper terbaik saat ini. Dan Neuer adalah kiper Jerman terbaik yang kita miliki."

Pada saat yang sama, Sammer menuntut seluruh tim untuk bertanggung jawab dan meminta para pemain timnas untuk menunjukkan mentalitas, bukan alasan. Siapa pun yang menggunakan peran kiper sebagai alasan untuk kemungkinan kegagalan di Piala Dunia, tidak pantas berada di dunia olahraga profesional.

"Jika kita sudah sampai pada titik di mana masalah personel menjadi alasan kegagalan kita di turnamen ini, maka kita semua bisa pulang saja—termasuk para ahli," serunya. "Jika saya seorang profesional, maka saya harus bersedia pergi menemui pelatih nasional dan berkata: Pelatih, saya tidak bisa menerima keputusan ini, saya benar-benar tertekan, tolong biarkan saya di rumah."