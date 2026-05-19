Dalam acara bincang-bincang "Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk" di Sky, Sammer kembali menggunakan kata-kata yang tajam seperti biasa dalam perdebatan tersebut.
"Semua yang menangis harus pulang": Matthias Sammer melontarkan pernyataan tanpa basa-basi tentang penjaga gawang andalan DFB
Menanggapi pertanyaan apakah ia merasa kasihan kepada Baumann yang dicopot dari jabatannya mengingat impiannya untuk menjadi kiper utama di Piala Dunia telah pupus, penasihat BVB berusia 58 tahun itu memberikan respons yang tegas. "Sama sekali tidak," tegas sang juara Eropa 1996 itu. "Olahraga kompetitif memang tidak hanya madu, susu, dan cokelat. Mereka tidak hanya perlu membuka mulut—mereka dibayar dengan sangat keras untuk itu. Yang terbaik harus bermain. Tidak ada premis lain."
Bagi Sammer, dalam perjuangan merebut gelar Piala Dunia, tidak ada tempat untuk sentimentalitas atau pertimbangan terhadap nasib individu di dalam ruang ganti. Argumen bahwa rotasi menit-menit terakhir seperti itu dapat menimbulkan kekacauan atau membuat rekan setim kehilangan motivasi, sama sekali tidak diterima oleh pria kelahiran Dresden ini.
Sammer menegaskan: "Lebih baik tinggal di rumah saja!"
Justru sebaliknya, ia menuntut konsistensi yang radikal: "Sekarang orang bisa bilang lagi: Ya, yang terbaik—dan itu harus cocok dengan tim, sementara rekan-rekan setim lainnya mungkin akan kecewa. Kalau begitu, saya bilang: Lebih baik tinggal di rumah saja!"
Sammer menjelaskan: "Kepekaan itu bagus dan baik, tapi mungkin tidak cocok untuk olahraga kompetitif. Kalau begitu, biarkan saja semua yang menangis pulang ke rumah. Itu mungkin tidak adil. Tapi siapa bilang hidup selalu adil? Poin pertama. Poin kedua: Karena tidak adil, apakah saya tidak bisa lagi tampil maksimal? Saya tertawa terbahak-bahak."
Sammer menganggap pencalonan Neuer tepat
Sammer juga sama sekali tidak meragukan kebenaran keputusan Nagelsmann untuk membawa Neuer—yang telah dipanggil kembali—sebagai kiper utama ke Piala Dunia. Meskipun Neuer mengalami masalah pada betisnya, Sammer melihat kiper Bayern tersebut sebagai jaminan keselamatan bagi timnas Jerman.
"Itu adalah keputusan yang tepat," kata Sammer. "Sekarang orang bisa dengan tegas mengatakan: Tidak, kami tidak menginginkan itu. Tapi maaf: Apakah kita sedang dalam perjalanan wisata atau dalam olahraga tingkat tinggi? Tujuannya haruslah memiliki kiper terbaik saat ini. Dan Neuer adalah kiper Jerman terbaik yang kita miliki."
Pada saat yang sama, Sammer menuntut seluruh tim untuk bertanggung jawab dan meminta para pemain timnas untuk menunjukkan mentalitas, bukan alasan. Siapa pun yang menggunakan peran kiper sebagai alasan untuk kemungkinan kegagalan di Piala Dunia, tidak pantas berada di dunia olahraga profesional.
"Jika kita sudah sampai pada titik di mana masalah personel menjadi alasan kegagalan kita di turnamen ini, maka kita semua bisa pulang saja—termasuk para ahli," serunya. "Jika saya seorang profesional, maka saya harus bersedia pergi menemui pelatih nasional dan berkata: Pelatih, saya tidak bisa menerima keputusan ini, saya benar-benar tertekan, tolong biarkan saya di rumah."