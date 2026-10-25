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"Semua orang gagal di sana": Peringatan keras untuk Nagelsmann soal jebakan Manchester United

Manchester United vs AFC Bournemouth
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League
J. Nagelsmann
M. Carrick
O. Kahn
Inggris
Jerman

Pelatih asal Jerman jadi kandidat utama pengganti Carrick

Oliver Kahn, mantan CEO Bayern Munich, memperingatkan pelatih asal Jerman Julian Nagelsmann agar tidak mengambil alih kendali Manchester United.

Nagelsmann masuk dalam daftar kandidat untuk kursi direktur teknik di Manchester United, setelah meningkatnya tekanan terhadap pelatih Michael Carrick, di tengah menurunnya hasil-hasil pertandingan, yang terakhir adalah kekalahan telak 4-1 dari klub Italia Como di Liga Champions Eropa.

  • Peringatan akan jebakan Manchester United

    Kahn, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Nagelsmann di Bayern Munich, mengatakan dalam penampilannya di saluran Sky Jerman bahwa pelatih asal Jerman itu dituntut untuk memikirkan dengan matang langkah berikutnya, seraya memperingatkan tentang risiko yang terkait dengan menangani Manchester United.

    Ia menambahkan: "Liga Primer Inggris dan Manchester United tidak dikenal dengan stabilitas di posisi direktur teknik dalam beberapa tahun terakhir. Ia harus bertanya pada dirinya sendiri: apa langkah berikutnya untukku? Dan haruskah itu menjadi langkah yang tepat? Atau haruskah aku langsung terikat dengan risiko besar seperti Manchester United, di mana hampir setiap pelatih gagal dalam beberapa tahun terakhir, cepat atau lambat? Ia harus mempelajari dengan baik tempat yang akan ia tuju."

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  • Bayern dan Jerman: Pengalaman yang Memunculkan Tanda Tanya soal Nagelsmann

    Kahn menyoroti bahwa pengalaman Nagelsmann bersama Bayern Munich dan timnas Jerman, yang keduanya tidak meraih kesuksesan sebagaimana diharapkan, mungkin meninggalkan dampak dalam perjalanan kariernya. Ia juga meragukan sejauh mana kemampuannya cocok untuk memimpin tim seperti United, yang saat ini berupaya bangkit dan bersaing dengan klub-klub elite.

    Nagelsmann sebelumnya telah meninggalkan kursi kepelatihan timnas Jerman setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, sehingga ia kini tersedia untuk mengemban tugas baru, sementara Manchester United menghadapi kemungkinan melakukan perubahan baru pada jajaran staf teknis akibat hasil-hasil yang menurun.

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  • Kandidat utama pengganti Carrick

    Nagelsmann masuk dalam daftar yang terdiri dari lima pelatih, yang disebut-sebut telah dihubungi oleh para pejabat Manchester United secara tidak resmi sebagai antisipasi apabila keputusan memecat Carrick diambil pada fase awal musim.

    Surat kabar Mirror mengutip "Daily Mail" yang menyebutkan bahwa sosok asal Jerman, Christopher Vivell, direktur rekrutmen Manchester United, mendorong kuat agar Nagelsmann dipilih dan menganggapnya sebagai kandidat utama untuk mengemban tugas tersebut.

    Manajemen United sendiri menghadapi tekanan yang kian meningkat akibat keputusan-keputusan mereka terkait pelatih. Sejak masuknya grup "Ineos" dalam pengelolaan klub, mereka mendukung Erik ten Hag sebelum memecatnya dalam waktu singkat, lalu merekrut Ruben Amorim yang bertahan sedikit lebih dari satu tahun, sebelum memberikan posisi permanen kepada Carrick meski ada tanda tanya seputar pengalamannya.

    Kekalahan dari Como semakin memperbesar keraguan soal masa depan Carrick, sementara kemungkinan merekrut Nagelsmann tetap terbuka, meski ada peringatan akan risiko yang terkait dengan menangani salah satu klub yang paling sering mengalami pergantian teknis dalam beberapa tahun terakhir.

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