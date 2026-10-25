Kahn, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Nagelsmann di Bayern Munich, mengatakan dalam penampilannya di saluran Sky Jerman bahwa pelatih asal Jerman itu dituntut untuk memikirkan dengan matang langkah berikutnya, seraya memperingatkan tentang risiko yang terkait dengan menangani Manchester United.

Ia menambahkan: "Liga Primer Inggris dan Manchester United tidak dikenal dengan stabilitas di posisi direktur teknik dalam beberapa tahun terakhir. Ia harus bertanya pada dirinya sendiri: apa langkah berikutnya untukku? Dan haruskah itu menjadi langkah yang tepat? Atau haruskah aku langsung terikat dengan risiko besar seperti Manchester United, di mana hampir setiap pelatih gagal dalam beberapa tahun terakhir, cepat atau lambat? Ia harus mempelajari dengan baik tempat yang akan ia tuju."