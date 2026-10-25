Nagelsmann masuk dalam daftar yang terdiri dari lima pelatih, yang disebut-sebut telah dihubungi oleh para pejabat Manchester United secara tidak resmi sebagai antisipasi apabila keputusan memecat Carrick diambil pada fase awal musim.
Surat kabar Mirror mengutip "Daily Mail" yang menyebutkan bahwa sosok asal Jerman, Christopher Vivell, direktur rekrutmen Manchester United, mendorong kuat agar Nagelsmann dipilih dan menganggapnya sebagai kandidat utama untuk mengemban tugas tersebut.
Manajemen United sendiri menghadapi tekanan yang kian meningkat akibat keputusan-keputusan mereka terkait pelatih. Sejak masuknya grup "Ineos" dalam pengelolaan klub, mereka mendukung Erik ten Hag sebelum memecatnya dalam waktu singkat, lalu merekrut Ruben Amorim yang bertahan sedikit lebih dari satu tahun, sebelum memberikan posisi permanen kepada Carrick meski ada tanda tanya seputar pengalamannya.
Kekalahan dari Como semakin memperbesar keraguan soal masa depan Carrick, sementara kemungkinan merekrut Nagelsmann tetap terbuka, meski ada peringatan akan risiko yang terkait dengan menangani salah satu klub yang paling sering mengalami pergantian teknis dalam beberapa tahun terakhir.
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