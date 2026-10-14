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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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Semua jalan menuju Roma: Bagaimana Real Madrid mewujudkan remontada historis di Liga Champions?

FEATURES
Analysis
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Champions League
Italia
Spanyol

Klub Spanyol itu bangkit dari ketertinggalan

Laga antara Real Madrid dan Roma di Liga Champions bukan sekadar pertandingan, melainkan salah satu bentuk seni yang pernah disaksikan ibu kota Italia sepanjang sejarahnya, namun kali ini dengan wujud modern dari seni tersebut, yakni sepakbola.

Real Madrid mencatatkan remontada bersejarah, mengubah ketertinggalan 1-3 dari Roma menjadi kemenangan 4-3 di Stadion Olimpico, ibu kota Italia, pada pekan kedua fase liga Liga Champions.

  • Lini tengah Real Madrid: krisis besar

    Gian Piero Gasperini, pelatih asal Italia yang menangani Roma, memulai pertandingan dengan cara terbaik, yakni dengan menekan lini tengah Real Madrid dan menjauhkan mereka dari bola, dan ia berhasil melakukannya dengan sangat baik.

    Jose Mourinho, pelatih asal Portugal yang menangani Real Madrid, justru membantu Gasperini menyukseskan rencananya, yaitu dengan menurunkan duet Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde di lini tengah.

    Kedua pemain tersebut, ditambah pemain Inggris Jude Bellingham, gagal keluar dengan bola dari bawah tekanan tim Italia itu, sehingga membuat Los Blancos benar-benar runtuh, hingga akhirnya kebobolan gol pertama.

    Meski bintang Prancis Kylian Mbappe mencetak gol penyeimbang untuk Los Blancos, hal itu murni berkat kemampuan individu, yang tidak menunjukkan adanya kerja sama kolektif dari Real Madrid.

    Terlihat jelas bahwa Los Blancos membutuhkan pemain dengan kemampuan seperti Bernardo Silva dan Arda Guler, agar dapat lebih menguasai bola dan keluar dari jepitan yang dipasang tim Italia itu di lini tengah.

  • Datang terlambat

    Mourinho menyadari hal itu terlambat, setelah kebobolan gol ketiga dari tim Italia tersebut, tetapi itu lebih baik daripada tidak menyadarinya sama sekali.

    Pelatih asal Portugal itu memasukkan Arda Guler terlebih dahulu pada menit ke-58, lalu Bernardo Silva pada menit ke-69, guna menciptakan lini tengah baru yang dominan dan menguasai bola.

    Sejak saat itu, segalanya berubah 180 derajat, dan meski pemain dengan skill individu seperti Vinicius Junior ditarik keluar, tim justru menjadi lebih mampu mengontrol bola dan menyerang tuan rumah.

    Benar saja, Real Madrid berhasil menciptakan ancaman nyata ke gawang Roma, dan mencetak sebuah gol yang dianulir, sebelum akhirnya mencetak 3 gol yang merebut poin pertandingan dalam 7 menit terakhir laga.

  • Semua jalan menuju Roma

    Sebagaimana Gasperini tampil brilian di awal pertandingan hingga timnya memimpin, ia justru benar-benar gagal di penghujung laga, bahkan menjadi salah satu penyebab kekalahan.

    Dengan keluarnya Tchouameni dari pertandingan, Real Madrid lebih banyak menguasai bola, namun pada saat yang sama mereka benar-benar kehilangan kedalaman di lini tengah, dengan Valverde menjadi satu-satunya pemain yang mampu bertahan.

    Meski demikian, pelatih asal Italia itu tidak berpikir untuk memanfaatkan celah tersebut guna mengubur mimpi Real Madrid, sebaliknya ia terlalu banyak menarik timnya ke belakang dan menerima tekanan, sesuatu yang tidak mampu ditanggung lini belakang timnya hingga akhir pertandingan.

    Tim Italia itu menarik diri jauh ke belakang dan menyerahkan bola kepada Real Madrid, sementara para pemain Los Blancos pandai memanfaatkan peluang, hingga semua jalan berujung ke gawang Roma.

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