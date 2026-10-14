Gian Piero Gasperini, pelatih asal Italia yang menangani Roma, memulai pertandingan dengan cara terbaik, yakni dengan menekan lini tengah Real Madrid dan menjauhkan mereka dari bola, dan ia berhasil melakukannya dengan sangat baik.

Jose Mourinho, pelatih asal Portugal yang menangani Real Madrid, justru membantu Gasperini menyukseskan rencananya, yaitu dengan menurunkan duet Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde di lini tengah.

Kedua pemain tersebut, ditambah pemain Inggris Jude Bellingham, gagal keluar dengan bola dari bawah tekanan tim Italia itu, sehingga membuat Los Blancos benar-benar runtuh, hingga akhirnya kebobolan gol pertama.

Meski bintang Prancis Kylian Mbappe mencetak gol penyeimbang untuk Los Blancos, hal itu murni berkat kemampuan individu, yang tidak menunjukkan adanya kerja sama kolektif dari Real Madrid.

Terlihat jelas bahwa Los Blancos membutuhkan pemain dengan kemampuan seperti Bernardo Silva dan Arda Guler, agar dapat lebih menguasai bola dan keluar dari jepitan yang dipasang tim Italia itu di lini tengah.