Pelatih kepala Manchester United Michael Carrick menyoroti tantangan tersendiri yang menanti skuadnya saat bertandang menghadapi rival bersejarah Leeds United. Manchester United akan melintasi Pegunungan Pennines dengan target kembali meraih kemenangan di Liga Primer Inggris.

Manchester United akan menghadapi lawan berbahaya dalam tim asuhan Daniel Farke, yang menunjukkan konsistensi setelah mengawali kompetisi domestik dengan mengesankan.

Carrick menegaskan bahwa setiap pemain harus menghormati dan siap menghadapi atmosfer tidak bersahabat di Yorkshire.