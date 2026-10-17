Mark Pain
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“Seluruh indra terjaga!”: Michael Carrick pompa semangat para bintang Manchester United untuk menghadapi atmosfer panas di Elland Road
Carrick siapkan Manchester United menghadapi ujian sengit di Elland Road
Pelatih kepala Manchester United Michael Carrick menyoroti tantangan tersendiri yang menanti skuadnya saat bertandang menghadapi rival bersejarah Leeds United. Manchester United akan melintasi Pegunungan Pennines dengan target kembali meraih kemenangan di Liga Primer Inggris.
Manchester United akan menghadapi lawan berbahaya dalam tim asuhan Daniel Farke, yang menunjukkan konsistensi setelah mengawali kompetisi domestik dengan mengesankan.
Carrick menegaskan bahwa setiap pemain harus menghormati dan siap menghadapi atmosfer tidak bersahabat di Yorkshire.
- Getty Images Sport
Pelatih menuntut intensitas dalam rivalitas 'istimewa'
Berbicara tentang apa yang akan dihadapi di Elland Road, Carrick menyebut laga itu sebagai ujian karakter terberat. "Bertandang ke Elland Road adalah pertandingan istimewa. Ini jelas laga yang patut dinantikan karena di sanalah segala hal dalam diri Anda muncul," kata Carrick.
"Seluruh indra terasa hidup. Ada gemuruh, atmosfer, intensitas, semuanya terasa, jadi kami menantikannya."
"Ada rivalitas besar dan sejarah panjang antara kedua klub sepakbola serta kedua daerah. Itulah yang membuat pertandingan seperti ini istimewa. Anda harus merangkul sejarah itu."
Carrick beri kabar terbaru soal kondisi fisik Shaw, Mainoo, dan Sesko
Carrick memberikan kabar mengenai kondisi sejumlah pemain kunci yang tengah memulihkan kebugaran, tetapi tetap berhati-hati untuk menetapkan kapan mereka akan kembali. "Kami akan melihat kondisi Luke [Shaw] dan Kobbie [Mainoo]," ungkap Carrick ketika ditanya soal kemungkinan keduanya tampil.
"Ben [Sesko] masih menjalani dua pemeriksaan. Sebelum memberikan kabar soal kapan ia bisa kembali, kami ingin mendapatkan gambaran yang jelas."
"Ia masih membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tetapi begitu kami tahu lebih banyak, kami akan memberi tahu Anda."
- Getty Images Sport
Setan Merah bidik tiga poin krusial di Yorkshire
United ingin bangkit setelah kekecewaan di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan, sementara Carrick tetap fokus sepenuhnya untuk meraih hasil positif bagi klub.
Leeds asuhan Daniel Farke menjadi lawan tangguh saat bermain di kandang, setelah membuktikan kualitasnya musim ini.
United akan berusaha menyalurkan emosi dan intensitas permainan mereka untuk meraih tiga poin penting di Liga Primer pada Minggu.
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