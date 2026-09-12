Selamat datang di klub 100! Jordan Pickford bergabung dengan jajaran elite kiper Premier League setelah Everton bermain imbang

Kiper Everton Pickford telah masuk ke jajaran eksklusif para pemain hebat Premier League setelah membukukan clean sheet ke-100-nya di kasta tertinggi. Pemain internasional Inggris itu mencapai tonggak tersebut saat Everton bermain imbang 0-0 dalam laga sengit melawan Tottenham Hotspur pada Sabtu, hasil yang membawa tim asuhan David Moyes naik ke peringkat kesembilan klasemen.

Pickford, yang memulai kariernya di Sunderland sebelum pindah ke Goodison Park dalam transfer bergengsi, menjadi pemain ke-19 yang mencapai angka tiga digit untuk nirbobol sejak divisi ini dimulai pada 1992.

Pencapaian itu datang pada saat Pickford bisa dibilang sedang berada dalam performa terbaik sepanjang hidupnya, setelah baru-baru ini mendapat pengakuan atas kecemerlangan individunya. Penjaga gawang Everton itu memenangi penghargaan Save of the Month edisi Agustus 2026 untuk kelima kalinya, yang memperpanjang rekornya, setelah melakukan penyelamatan refleks sensasional untuk menggagalkan Eddie Nketiah.