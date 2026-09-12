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Selamat datang di klub 100! Jordan Pickford bergabung dengan jajaran elite kiper Premier League setelah Everton bermain imbang
Pickford mencapai 100 laga bersejarah di markas Tottenham Hotspur
Kiper Everton Pickford telah masuk ke jajaran eksklusif para pemain hebat Premier League setelah membukukan clean sheet ke-100-nya di kasta tertinggi. Pemain internasional Inggris itu mencapai tonggak tersebut saat Everton bermain imbang 0-0 dalam laga sengit melawan Tottenham Hotspur pada Sabtu, hasil yang membawa tim asuhan David Moyes naik ke peringkat kesembilan klasemen.
Pickford, yang memulai kariernya di Sunderland sebelum pindah ke Goodison Park dalam transfer bergengsi, menjadi pemain ke-19 yang mencapai angka tiga digit untuk nirbobol sejak divisi ini dimulai pada 1992.
Pencapaian itu datang pada saat Pickford bisa dibilang sedang berada dalam performa terbaik sepanjang hidupnya, setelah baru-baru ini mendapat pengakuan atas kecemerlangan individunya. Penjaga gawang Everton itu memenangi penghargaan Save of the Month edisi Agustus 2026 untuk kelima kalinya, yang memperpanjang rekornya, setelah melakukan penyelamatan refleks sensasional untuk menggagalkan Eddie Nketiah.
- AFP
Mengejar jejak para legenda nirbobol
Meski torehan 100 laga tanpa kebobolan Pickford merupakan pencapaian monumental, ia masih harus menapaki jalan yang sangat panjang untuk mencapai puncak daftar sepanjang sejarah. Petr Cech tetap menjadi standar emas untuk kiper Premier League, nyaman di posisi teratas dengan 202 clean sheet yang dicatatkan selama periode gemilangnya bersama Chelsea dan Arsenal.
Cech, yang juga memegang rekor persentase clean sheet tertinggi per pertandingan yang dimainkan serta rentetan laga tanpa kebobolan terbanyak secara beruntun, unggul 33 atas pesaing terdekatnya, David James. Persaingan di antara pemain yang masih aktif tetap ketat, meski Pickford kini telah mempertegas posisinya di antara jajaran elite saat ini.
Satu abad nirbobol untuk Pickford
Alisson Becker dari Liverpool menjadi kiper terakhir sebelum Pickford yang bergabung dengan klub 100, mencapai angka itu saat bermain imbang tanpa gol melawan Leeds United pada Januari 2026. Nama besar modern lainnya dalam daftar ini termasuk Ederson dari Manchester City, yang saat ini mencatatkan 122 clean sheet.
Bagi Pickford, perjalanan menuju 100 ditandai oleh penampilan di bawah tekanan tinggi dan etos kerja tanpa henti, sering kali di belakang lini pertahanan yang terus berubah di Goodison Park, yang membuat masuknya dia ke kelompok elite ini semakin mengesankan bagi kiper kelahiran Sunderland tersebut.
- Getty Images Sport
Generasi berikutnya dan peluang yang terlewat
Saat Pickford merayakan namanya masuk ke buku sejarah, kiper-kiper Inggris terkemuka lainnya menghadapi jalan yang lebih terjal untuk mencapai angka 100. Nick Pope dari Newcastle United saat ini menjadi kandidat paling mungkin untuk menjadi anggota berikutnya di klub 100, dengan catatan 80 clean sheet. Namun, Pope belakangan kesulitan mendapatkan menit bermain setelah kehilangan tempatnya di tim inti di St James' Park dari Lukas Hornicek.
Kesulitan untuk mempertahankan catatan seperti itu terlihat jelas dari tuntutan teknisnya, karena para kiper harus menuntaskan 90 menit penuh agar secara resmi dihitung mencatatkan clean sheet.
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