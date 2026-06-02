"Selalu soal istri para pemain": Ketika tim DFB saling menyerang di AS pada Piala Dunia 1994

Hal ini membuat hotel tersebut sangat berbeda secara mendasar dari tempat penginapan timnas Jerman pada Piala Dunia 1994 di AS—yang hingga saat ini menjadi satu-satunya Piala Dunia di negara tersebut—sebuah bab kelam dalam sejarah sepak bola Jerman. Termasuk insiden jari tengah Stefan Effenberg dan kegagalan di babak perempat final melawan Bulgaria. Saat itu, timnas Jerman bermarkas di Golfhotel Oak Brook, dekat kota metropolitan Chicago.

Pelatih nasional Berti Vogts sudah berada di bawah tekanan besar bahkan sebelum turnamen dimulai. Hal ini terutama dipicu oleh pendahulunya, Franz Beckenbauer, yang menyatakan bahwa Jerman "tak terkalahkan selama bertahun-tahun" setelah meraih gelar juara dunia 1990 dan dengan mempertimbangkan para pemain dari Jerman Timur yang bergabung. Pada Euro 1992, tim DFB kalah di final dari Denmark yang menjadi pengganti, kini setidaknya pertahanan gelar Piala Dunia harus berhasil.

Jerman memulai turnamen melawan Bolivia di Soldier Field, Chicago, yang lokasinya cukup dekat dengan hotel tim. Meskipun tidak ada pertandingan Piala Dunia tahun ini yang digelar di stadion tersebut, mungkin karena alasan nostalgia, Chicago tetap menjadi bagian dari rute perjalanan tim Jerman. Pada hari Selasa, rombongan DFB terbang ke Chicago untuk mengikuti pemusatan latihan dan akan memainkan pertandingan uji coba terakhir melawan tuan rumah AS di Soldier Field pada hari Sabtu. Pada tahun 1994, Jerman berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Bolivia di tempat yang sama.