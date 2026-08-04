Sejarah rekor transfer putri: Daftar pemain termahal dalam sepakbola putri

Seiring sepakbola wanita terus berkembang di seluruh dunia, rekor transfer dalam olahraga ini juga ikut meningkat. Bahkan, pada 2025 saja, rekor biaya transfer dunia pecah tidak kurang dari empat kali. Itu berarti uang yang dikeluarkan Chelsea pada musim panas 2020 untuk merekrut Pernille Harder dengan biaya terbesar dalam sejarah sepakbola wanita kini sudah berada cukup jauh di daftar transfer termahal, bahkan tidak masuk 40 besar.

Keira Walsh menggantikan posisi Harder dan naik ke puncak daftar itu pada musim panas 2022, tetapi transfernya dari Manchester City ke Barcelona kini bahkan sudah tidak masuk 20 besar lagi, dengan gelandang Inggris itu sendiri justru menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih mahal pada Januari 2025, saat ia kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Chelsea.

Jadi, transfer mana saja yang paling menguntungkan dalam sejarah sepakbola wanita? GOAL mengulas kesepakatan-kesepakatan termahal yang pernah terjadi dalam olahraga ini hingga saat ini...