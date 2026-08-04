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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Sejarah rekor transfer putri: Daftar pemain termahal dalam sepak bola putri

Women's football
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Women's Champions League
NWSL
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
Manchester City Women
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia
M. Malard
Manchester United Women
Kerolin

Chelsea, Arsenal, Orlando Pride, dan London City Lionesses sama-sama memecahkan rekor dunia pada 2025 saja, seiring belanja di sepak bola putri terus meningkat

Seiring sepak bola wanita terus berkembang di seluruh dunia, rekor transfer dalam olahraga ini juga ikut meningkat. Faktanya, sepanjang 2025 saja, biaya transfer rekor dunia pecah tidak kurang dari empat kali. Artinya, uang yang dikeluarkan Chelsea pada musim panas 2020 untuk merekrut Pernille Harder dengan biaya terbesar dalam sejarah sepak bola wanita kini sudah turun cukup jauh dalam daftar transfer termahal, bahkan tidak lagi masuk 40 besar.

Keira Walsh menggantikan posisi Harder dan naik ke puncak daftar itu pada musim panas 2022, tetapi transfernya dari Manchester City ke Barcelona kini bahkan sudah tidak masuk 20 besar, dengan gelandang Inggris itu sendiri justru terlibat dalam kesepakatan yang lebih mahal pada Januari 2025, ketika ia kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Chelsea.

Jadi, transfer mana saja yang paling bernilai dalam sejarah sepak bola wanita? GOAL mengulas kesepakatan termahal yang pernah terjadi dalam olahraga ini hingga saat ini...

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    15Racheal Kundananji (Madrid CFF ke Bay FC)

    Hanya beberapa pekan sebelum Barbra Banda sendiri melakukan kepindahan bernilai besar ke Orlando Pride, rekan setimnya di Zambia, Racheal Kundananji, menjadi pesepakbola wanita termahal di dunia saat ia bergabung dengan klub NWSL lainnya, Bay FC. Tim ekspansi itu mengirimkan pernyataan tegas ketika mereka membayar $862.000 (£685.000) untuk membawanya ke California dari Madrid CFF, klub tempat ia mencetak 33 gol dalam 43 pertandingan liga.

    Kundananji memang belum benar-benar mencapai level tersebut di AS, tetapi Bay FC secara umum juga masih belum memberi dampak nyata di NWSL sejak bergabung ke liga pada 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    14Keira Walsh (Barcelona ke Chelsea)

    Walsh kembali ke Inggris pada Januari 2025, ketika Chelsea merampungkan perekrutan sensasional pada hari terakhir bursa transfer untuk gelandang tersebut. Meskipun biaya awal dilaporkan sekitar £460.000 ($572.000), tambahan dan bonus membuat angkanya kemungkinan akan naik. Pada akhir musim 2024-25, media Spanyol melaporkan bahwa hal itu memang terjadi, dengan Chelsea pada akhirnya membayar €850.000 (£714.000/$884.000) untuk salah satu gelandang bertahan terbaik di planet ini.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    13Claudia Martinez (Club Olimpia ke Washington Spirit)

    Claudia Martinez menjadi salah satu bintang yang paling bersinar pada 2025, berkat penampilan luar biasa di Copa America, di mana ia mencetak enam gol hanya dalam lima pertandingan untuk Paraguay yang bahkan tidak lolos ke semifinal, sehingga membawanya berbagi Sepatu Emas pada usia baru 17 tahun. 

    Washington Spirit jelas terkesan dengan apa yang mereka lihat dari penyerang muda itu juga, lalu merekrutnya beberapa bulan kemudian pada Januari 2026. ESPN melaporkan bahwa klub NWSL tersebut membayar fantastis sebesar $950.000 untuk merekrutnya dari Club Olimpia, hanya beberapa hari setelah Martinez merayakan ulang tahunnya yang ke-18.

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  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    12Tarciane (Houston Dash ke Lyon)

    Setelah hanya satu musim di NWSL, Tarciane menjadi pemain termahal kedua sepanjang masa ketika ia direkrut Lyon pada Februari 2025. L'Equipe melaporkan bahwa biaya transfer pemain berusia 21 tahun itu berada di kisaran $960.000 (£762.000), sebuah rekor untuk kasta tertinggi sepak bola wanita Prancis dan angka yang akan membuatnya menjadi pemegang rekor dunia andaikan transfer itu terjadi hanya beberapa pekan lebih awal.

  • Croix BethuneImagn

    11Croix Bethune (Washington Spirit ke Kansas City Current)

    Dua pemain lagi masuk klub $1 juta pada hari yang sama dalam beberapa menit yang liar di NWSL pada 11 Februari, diawali oleh Croix Bethune. Pemain berusia 24 tahun itu, yang dinobatkan sebagai Rookie dan Gelandang Terbaik NWSL pada 2024, meminta transfer dari Washington Spirit, yang merekrutnya sebagai pilihan keseluruhan No.3 dalam draft dua tahun sebelumnya, dan berlabuh di Kansas City Current dengan nilai $1 juta (£732.000).

    Bethune masuk tim kedua dalam pemungutan suara NWSL Best XI pada 2025, saat ia membantu Spirit mencapai laga Championship NWSL, dan juga menjadi bagian dari tim nasional wanita Amerika Serikat yang meraih emas Olimpiade di Paris 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    10Claire Hutton (Kansas City Current ke Bay FC)

    Hanya beberapa menit sebelum kepindahan Bethune ke Current diumumkan, klub itu mengungkapkan bahwa Claire Hutton, finalis penghargaan Rookie of the Year NWSL 2025, telah pergi untuk bergabung dengan Bay FC dalam kesepakatan senilai $1,1 juta (£805.000). Pemain berusia 20 tahun itu telah menjadi sosok kunci bagi Kansas City sejak menembus tim utama saat masih remaja, membantu tim memenangkan NWSL Shield pada 2025, dan kini akan membawa bakatnya ke California menjelang musim pertama Emma Coates sebagai pelatih Bay FC.

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    9Melvine Malard (Manchester United ke Chelsea)

    Biaya yang berbeda-beda dilaporkan untuk kepindahan Melvine Malard dari Manchester United ke Chelsea, yang terjadi pada Juli 2026. Namun, sebagian besar laporan menyebut nilainya berada di kisaran £850.000 ($1,14 juta), menandai penjualan rekor klub bagi Manchester United dan menjadikannya transfer ketiga dalam sejarah Chelsea yang melampaui $1 juta.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    8Naomi Girma (San Diego Wave ke Chelsea)

    Naomi Girma direkrut Chelsea pada Januari 2025 dengan biaya £883.000, angka yang setara dengan $1.100.000 dan dengan demikian menjadikannya pemain pertama bernilai satu juta dolar dalam sepak bola wanita.

    Meski baru berusia 24 tahun, Girma sudah secara luas dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik. Reputasi itu ia bangun dalam tiga musim pertamanya di NWSL bersama San Diego Wave dan tentu semakin ditegaskan lewat penampilannya untuk AS di Olimpiade 2024, ketika ia dan timnya meraih medali emas.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    7Jaedyn Shaw (North Carolina Courage ke Gotham)

    Transfer paling menguntungkan yang pernah terjadi antara dua klub NWSL datang pada pertengahan 2025, ketika Gotham membayar $1.250.000 (£909.000) untuk Jaedyn Shaw. Setelah masuk ke liga pada pertengahan musim 2022, saat baru berusia 17 tahun, Shaw langsung mencuri perhatian dengan menjadi pemain termuda yang mencetak gol pada debutnya di kompetisi itu ketika ia menjebol gawang Chicago untuk San Diego Wave. Bintangnya pun terus bersinar terang, terutama pada musim 2023 saat Wave menjuarai NWSL Shield.

    Namun, ia tidak bertahan di pesisir barat. Pada Januari 2025, Shaw pindah ke North Carolina Courage dalam salah satu pertukaran paling bernilai dalam sejarah NWSL hingga saat itu, tetapi rekor itu kemudian dilampaui pada tahun yang sama ketika Gotham membayar biaya transfer tertinggi di liga untuk mendatangkannya. Beberapa bulan kemudian, Shaw merayakan gelar NWSL Championship pertama dalam kariernya, dengan tampil menonjol pada laga final musim saat menang atas Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    6Olivia Smith (Liverpool ke Arsenal)

    Girma memegang rekor dunia untuk biaya transfer pemain sepak bola putri selama enam bulan, sampai Arsenal menjadikan Olivia Smith sebagai pemain pertama bernilai satu juta pound pada Juli 2025. Arsenal menjadi korban magis pemain berusia 20 tahun itu di perempat-final Piala FA pada awal tahun tersebut, ketika ia menginspirasi Liverpool meraih kemenangan yang tak terduga, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki ilusi soal bakatnya, bahkan sampai rela membayar biaya yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sepak bola putri untuk mendapatkan jasanya.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    5Lizbeth Ovalle (Tigres ke Orlando Pride)

    Kepindahan Smith ke Arsenal sempat memegang rekor dunia untuk transfer pemain putri selama sedikit lebih dari sebulan, sebelum Orlando Pride membayar biaya yang lebih besar lagi untuk mengamankan jasa sensasi Meksiko, Ovalle, pada Agustus 2025. Pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya telah dikaitkan dengan setiap klub top di Eropa, dengan Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, dan Wolfsburg semuanya tertarik setelah penampilannya yang luar biasa bersama Tigres. Namun, babak berikutnya dalam kariernya justru akan berlangsung di AS, setelah ia menandatangani kontrak dengan juara bertahan NWSL itu dengan biaya rekor dunia sebesar $1,5 juta (£1,1 juta).

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (Angel City ke Chelsea)

    Ada banyak laporan berbeda tentang biaya yang dibayarkan Chelsea untuk Alyssa Thompson pada hari terakhir bursa transfer WSL pada musim panas 2025. Awalnya, The Athletic mengatakan angkanya sedikit di bawah £1 juta, sebelum The Telegraph dan The Guardian menyebut sebaliknya. Dua media terakhir memahami bahwa kesepakatan itu merupakan rekor transfer klub bagi Chelsea, melampaui biaya yang dibayarkan untuk Girma, dan mengatakan nilainya bisa naik hingga menjadi rekor dunia, meski tampaknya pada awalnya masih di bawah jumlah yang dibayarkan Orlando Pride untuk Lizbeth Ovalle.

    Namun, ketika FIFA merilis laporan transfer globalnya untuk 2025 pada Januari 2026, badan itu menempatkan biaya transfer Thompson di atas Ovalle, dengan ESPN mencatat pada saat kesepakatan awal bahwa nilainya bisa meningkat hingga mencapai $2 juta (£1,5 juta).

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerolin (Manchester City ke Barcelona)

    Dari segi biaya awal, kepindahan Kerolin senilai €1,2 juta ($£1,02 juta/$1,38 juta) ke Barcelona dari Manchester City menjadi transfer terbesar ketiga dalam sejarah sepak bola wanita. Pemain internasional Brasil itu baru pindah ke Inggris pada Januari 2025, dari North Carolina Courage di NWSL, tetapi 18 bulan kemudian sudah menuju Catalunya, saat Barca menggelontorkan uang untuk merekrut penyerang serbabisa itu setelah kepergian Alexia Putellas dan Salma Paralluelo.

    Berbagai laporan menyebut nominal berbeda untuk transfer tersebut, tetapi Man City mengonfirmasinya sebagai kesepakatan senilai €1,2 juta dalam pernyataan klub.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (Hacken ke Real Madrid)

    Ketika Felicia Schroder merampungkan kepindahannya dari Hacken ke Real Madrid pada musim panas 2026, transfer itu ramai disebut sebagai rekor dunia. Namun, patokan yang harus dilampaui secara konsisten disebut sebagai kepindahan Ovalle ke Orlando Pride, sementara sejumlah jurnalis, serta laporan transfer dari FIFA sendiri, menyatakan bahwa kepindahan Grace Geyoro ke London City Lionesses lebih besar daripada transfer yang membawa pemain internasional Meksiko itu ke NWSL.

    Juru bicara Hacken mengatakan kepada Reuters: "Ini didasarkan pada nilai transfer yang lebih tinggi daripada rekor sebelumnya sebesar $1,5 juta, jumlah rekor yang pada saat itu dikonfirmasi oleh Orlando Pride. Namun, berapa tepatnya nilai transfer ini bukan sesuatu yang kami buka ke publik."

    Meski dalam beberapa kasus nilainya dibulatkan menjadi €1,5 juta (£1,3 juta/$1,7 juta), media Swedia melaporkan angkanya berada di kisaran 15 juta krona Swedia, yang berarti sekitar €1,35 juta (£1,16 juta/$1,56 juta).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (PSG ke London City Lionesses)

    Rekor transfer baru di sepak bola putri tercipta pada hari terakhir bursa transfer WSL pada musim panas 2025 ketika London City Lionesses membayar €1,65 juta (£1,43 juta/$1,93 juta) untuk mendatangkan kapten Paris Saint-Germain Grace Geyoro ke klub itu menjelang debut mereka di kasta tertinggi. London City didukung oleh kekayaan miliaran milik Michele Kang, yang juga memiliki Lyon, rival sengit PSG, dan klub itu menghamburkan banyak uang sebagai persiapan menyambut debut mereka di WSL.

    London City membantah klaim bahwa biaya rekor dunia dibayarkan untuk Geyoro. Namun, hal sebaliknya dilaporkan oleh sejumlah jurnalis dan laporan transfer global resmi FIFA, yang dirilis beberapa bulan kemudian, mencantumkan Geyoro sebagai transfer internasional terbesar dalam sepak bola profesional putri pada 2025, di atas kesepakatan untuk Thompson, Ovalle, dan Girma.