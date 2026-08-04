Seiring sepak bola wanita terus berkembang di seluruh dunia, rekor transfer dalam olahraga ini juga ikut meningkat. Faktanya, sepanjang 2025 saja, biaya transfer rekor dunia pecah tidak kurang dari empat kali. Artinya, uang yang dikeluarkan Chelsea pada musim panas 2020 untuk merekrut Pernille Harder dengan biaya terbesar dalam sejarah sepak bola wanita kini sudah turun cukup jauh dalam daftar transfer termahal, bahkan tidak lagi masuk 40 besar.

Keira Walsh menggantikan posisi Harder dan naik ke puncak daftar itu pada musim panas 2022, tetapi transfernya dari Manchester City ke Barcelona kini bahkan sudah tidak masuk 20 besar, dengan gelandang Inggris itu sendiri justru terlibat dalam kesepakatan yang lebih mahal pada Januari 2025, ketika ia kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Chelsea.

Jadi, transfer mana saja yang paling bernilai dalam sejarah sepak bola wanita? GOAL mengulas kesepakatan termahal yang pernah terjadi dalam olahraga ini hingga saat ini...