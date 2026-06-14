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'Segera berlindung' - Peringatan tornado yang mengkhawatirkan dikeluarkan untuk skuad Inggris di Piala Dunia
Peringatan darurat mengganggu persiapan tim Inggris
Thomas Tuchel dan skuad Inggrisnya disambut dengan pengalaman awal yang mengkhawatirkan di wilayah Midwest Amerika Serikat pada Sabtu malam. Hanya beberapa jam setelah tiba di Kansas City usai menjalani sesi latihan di Florida, tim tersebut terpaksa tetap tinggal di hotel mereka karena pihak berwenang setempat mengeluarkan peringatan darurat tingkat tinggi di seluruh wilayah tersebut.
Skuad tersebut sebelumnya telah menyelesaikan sesi latihan bersama masyarakat di Swope Soccer Village di tengah cuaca yang sangat panas, tetapi kondisi berubah dengan cepat saat badai besar mendekat. Seperti dilaporkan oleh The Athletic, mereka kemudian menerima pesan peringatan otomatis di ponsel mereka tepat setelah pukul 20.00 waktu setempat pada hari Sabtu dari Badan Meteorologi Nasional AS (NWS), bahwa ada 'Peringatan Badai Petir Parah' dan bahwa mereka harus "berlindung di gedung yang kokoh, jauh dari jendela", dengan kekhawatiran akan angin yang mencapai kecepatan hingga 80 mph.
- AFP
Laporan cuaca mengganggu siaran sepak bola
Situasi semakin memanas sekitar pukul 20.30 ketika NWS menaikkan tingkat ancaman. "Peringatan Tornado" diberlakukan di Johnson County, Kansas, tempat hotel tim Inggris berada. Bersamaan dengan itu, "Peringatan Tornado" juga dikeluarkan untuk Jackson County, Missouri, tempat lapangan latihan tim berada, dan tempat mereka berlatih untuk pertama kalinya pada Sabtu sore.
Sementara delegasi Inggris tetap berada di dalam hotel untuk mengamankan diri, dampak badai tersebut terasa di seluruh wilayah tersebut. Laporan kemudian menyebutkan bahwa tornado memang melanda Missouri, meskipun tetap berada di luar wilayah sekitar Kansas City. Banyak anggota skuad dan staf pelatih telah mengikuti perkembangan turnamen sambil menonton siaran pertandingan Skotlandia vs Haiti, tetapi siaran di Fox sering terputus dan akhirnya digantikan oleh siaran cuaca darurat secara langsung.
Jadwal Three Lions tetap tidak berubah
Hujan lebat dan angin kencang melanda Kansas City pada Sabtu malam dan menyebabkan pemadaman listrik bagi banyak warga. Meskipun demikian, jadwal tim diperkirakan tetap berjalan sesuai rencana, dengan tim berencana kembali ke Swope Soccer Village pada Minggu pagi untuk melakukan persiapan terakhir di Kansas City. Setelah itu, fokus sepenuhnya beralih ke kedatangan mereka di Dallas, di mana mereka dijadwalkan menghadapi Kroasia pada 17 Juni dalam laga pembuka Grup L yang sangat dinantikan.
- Getty Images Sport
Peringatan badai untuk dua pertandingan
Insiden ini menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat di kalangan penyelenggara turnamen terkait iklim musim panas di Amerika Utara. Cuaca ekstrem semakin sering menjadi masalah dalam ajang-ajang sepak bola besar di kawasan tersebut; pada Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, sejumlah pertandingan terpaksa ditunda atau dijadwal ulang akibat sambaran petir dan badai hebat. Piala Dunia saat ini pun menghadapi kendala logistik serupa, dengan peringatan badai yang telah dikeluarkan untuk dua pertandingan pada hari Minggu: Swedia vs Tunisia di Monterrey, Meksiko, dan Pantai Gading vs Ekuador di Philadelphia.