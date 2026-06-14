Thomas Tuchel dan skuad Inggrisnya disambut dengan pengalaman awal yang mengkhawatirkan di wilayah Midwest Amerika Serikat pada Sabtu malam. Hanya beberapa jam setelah tiba di Kansas City usai menjalani sesi latihan di Florida, tim tersebut terpaksa tetap tinggal di hotel mereka karena pihak berwenang setempat mengeluarkan peringatan darurat tingkat tinggi di seluruh wilayah tersebut.

Skuad tersebut sebelumnya telah menyelesaikan sesi latihan bersama masyarakat di Swope Soccer Village di tengah cuaca yang sangat panas, tetapi kondisi berubah dengan cepat saat badai besar mendekat. Seperti dilaporkan oleh The Athletic, mereka kemudian menerima pesan peringatan otomatis di ponsel mereka tepat setelah pukul 20.00 waktu setempat pada hari Sabtu dari Badan Meteorologi Nasional AS (NWS), bahwa ada 'Peringatan Badai Petir Parah' dan bahwa mereka harus "berlindung di gedung yang kokoh, jauh dari jendela", dengan kekhawatiran akan angin yang mencapai kecepatan hingga 80 mph.