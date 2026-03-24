"Sedikit saling menyalahkan": Matthias Sammer mengungkap detail menarik seputar perpisahan Sebastian Kehl dan BVB

"Saya yakin bahwa keputusan untuk berpisah itu tepat. Kedua belah pihak sudah tidak begitu dekat lagi. Maka itu adalah langkah yang konsisten," kata pria berusia 58 tahun itu awalnya dalam acara Sky "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" dan mengisyaratkan adanya ketegangan di antara para petinggi: "Saya yakin - dan saya mengatakan ini dengan penuh hormat - bahwa mereka saling berselisih."

Menurut laporan surat kabar Bild, konon ada "perbedaan yang tak dapat dijembatani" di jajaran petinggi yang menyebabkan Kehl dipecat. Terutama, pemain profesional BVB yang sudah lama berkarier itu dilaporkan memiliki hubungan yang sulit dengan atasan langsungnya, Direktur Olahraga Lars Ricken. Penyebabnya bermula pada musim semi 2024, ketika Ricken mengambil alih jabatan Hans-Joachim Watzke menggantikan Kehl. Kehl sudah lama mengincar jabatan tersebut dan karenanya merasa kecewa.

Menurut Sammer, "ketegangan" semacam itu kadang-kadang memang terjadi. "Ini adalah keputusan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat. Klub memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan. Penting untuk berpisah dengan penuh gaya dan sikap yang baik."