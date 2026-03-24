Penasihat eksternal BVB dapat memahami alasan pemecatan tersebut dari berbagai sudut pandang dan mengungkapkan detail menarik mengenai hubungan di jajaran pimpinan klub. Selain itu, ia sangat mengagumi penggantinya, Nils-Ole Book.
"Sedikit saling menyalahkan": Matthias Sammer mengungkap detail menarik seputar perpisahan Sebastian Kehl dan BVB
"Saya yakin bahwa keputusan untuk berpisah itu tepat. Kedua belah pihak sudah tidak begitu dekat lagi. Maka itu adalah langkah yang konsisten," kata pria berusia 58 tahun itu awalnya dalam acara Sky "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" dan mengisyaratkan adanya ketegangan di antara para petinggi: "Saya yakin - dan saya mengatakan ini dengan penuh hormat - bahwa mereka saling berselisih."
Menurut laporan surat kabar Bild, konon ada "perbedaan yang tak dapat dijembatani" di jajaran petinggi yang menyebabkan Kehl dipecat. Terutama, pemain profesional BVB yang sudah lama berkarier itu dilaporkan memiliki hubungan yang sulit dengan atasan langsungnya, Direktur Olahraga Lars Ricken. Penyebabnya bermula pada musim semi 2024, ketika Ricken mengambil alih jabatan Hans-Joachim Watzke menggantikan Kehl. Kehl sudah lama mengincar jabatan tersebut dan karenanya merasa kecewa.
Menurut Sammer, "ketegangan" semacam itu kadang-kadang memang terjadi. "Ini adalah keputusan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat. Klub memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan. Penting untuk berpisah dengan penuh gaya dan sikap yang baik."
Apakah Sebastian Kehl akan menjadi tokoh kunci baru di HSV?
Di klub berikutnya, Kehl mungkin akan naik ke posisi terdepan; dalam hal ini, penggantian Stefan Kuntz di HSV disebut-sebut sebagai salah satu opsi. Rumor terkait hal ini sudah beredar sejak awal tahun. Namun, Tottenham Hotspur juga dikabarkan menunjukkan minat. Sementara itu, Sammer yakin bahwa Kehl "akan menemukan posisi yang bagus", namun ia memberikan saran: "Sebastian sebaiknya beristirahat sejenak."
Sementara itu, Sammer hanya memiliki kata-kata pujian untuk Book. "Jadi, predikat kemampuan bekerja sama dalam tim, memiliki kepribadian selain keahlian, sangat, sangat penting bagi klub," katanya dan menekankan: "Dan ketika saya mengumpulkan semua itu, saya berkata: Lars, ini ide yang fantastis. Ide ini bukan hanya bagus, tapi fantastis. Ide ini berani, menantang, tapi juga analitis."
BVB: Book memiliki reputasi yang sangat baik
Pria berusia 40 tahun itu sebelumnya telah bekerja di SV Elversberg sejak 2017 dan membawa klub kecil asal Saarland tersebut dari divisi keempat hingga mendekati pintu masuk Bundesliga berkat serangkaian talenta yang ia temukan. Di antaranya, Book mendatangkan Fisnik Asllani (kini TSG Hoffenheim) dan Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) ke SVE; Ebnoutalib kemudian dijual dengan keuntungan besar.
Book akan mulai menjabat pada hari Rabu ini dan mendapatkan kontrak hingga 2029. Menurut Ricken, dia adalah "kandidat pilihan" untuk menggantikan Kehl. "Saya telah lama mengikuti kinerjanya yang luar biasa di Elversberg, awalnya sebagai direktur olahraga dan terakhir sebagai ketua bidang olahraga, dan saya sangat yakin bahwa Ole sangat cocok dengan kami, baik secara profesional maupun pribadi."
