Sergio Valentín, jurnalis Radio Marca, mengungkap detail menarik seputar kisah di balik transfer ini, dengan menegaskan bahwa Rodri sangat dekat untuk pindah ke Real Madrid, dan kesepakatan itu tidak hanya dengan sang pemain, tetapi juga hampir rampung dengan Manchester City.
Valentín menjelaskan melalui platform X bahwa campur tangan Juni Calafat untuk meyakinkan presiden Real Madrid, Florentino Pérez, agar mencoba menurunkan nilai transfer menyebabkan negosiasi dibekukan sementara, setelah sang pemain diberi tahu bahwa klub akan berusaha mendapatkan harga yang lebih rendah, sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh Manchester City.
Ia menambahkan bahwa pada awalnya Rodri tetap berpegang pada keinginan untuk pindah ke Real Madrid, namun berlarut-larutnya penyelesaian transfer membuatnya kehilangan kesabaran, dan hal itu dimanfaatkan Barcelona dalam beberapa hari terakhir, di mana direktur olahraga Deco masuk ke dalam negosiasi langsung dengan sang pemain, selain itu pelatih Hansi Flick dan sejumlah rekannya di timnas Spanyol juga menghubunginya untuk meyakinkannya tentang proyek olahraga klub Catalan tersebut.
Valentín menunjukkan bahwa Manchester City berhasil memasukkan Barcelona ke dalam perebutan untuk merekrut Rodri, sesuatu yang mengubah keseimbangan transfer sepenuhnya, sembari menjelaskan bahwa Real Madrid, yang tadinya berupaya menurunkan nilai kontrak, kini mungkin mendapati dirinya terpaksa membayar jumlah yang lebih besar jika ingin merebut kembali inisiatif, di tengah persaingan ketat dari Barcelona.