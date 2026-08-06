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Secara aklamasi: Rodri memilih Barcelona dan menampar Real Madrid

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Pukulan Telak bagi Klub Kerajaan

Laporan-laporan media yang bermunculan secara bersamaan mengungkap perkembangan besar terkait masa depan gelandang asal Spanyol, Rodri, bintang Manchester City, setelah media Catalan dan Spanyol sepakat bahwa sang pemain telah memberi lampu hijau kepada Barcelona untuk mulai bergerak demi mendatangkannya, dengan lebih memilih proyek olahraga klub Catalan itu ketimbang pindah ke Real Madrid.

Menurut yang dipublikasikan surat kabar Mundo Deportivo, Sport, dan Marca, ditambah penegasan dari jurnalis Italia Fabrizio Romano, sang pemain kini lebih dekat dari sebelumnya untuk pindah ke "Camp Nou".

  • Mundo Deportivo: Rodri Yakin dengan Proyek Flick

    Surat kabar Mundo Deportivo menegaskan bahwa Rodri telah memberi tahu para pejabat Barcelona mengenai keyakinannya yang penuh terhadap proyek olahraga yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Hansi Flick, serta memberikan izin kepada manajemen Katalan untuk memulai negosiasi secara resmi dengan Manchester City.

    Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan akhir belum tuntas, baik dengan pemain maupun dengan klub Inggris itu, tetapi Barcelona menganggap bahwa langkah terpenting sudah tercapai, setelah sang pemain memastikan sikap akhirnya.

    Ditambahkan pula bahwa hingga beberapa hari lalu para pejabat Barcelona meyakini bahwa prioritas Rodri, jika kembali ke La Liga, adalah Real Madrid, namun sikap sang pemain berubah total, dan ia memilih untuk bergabung dengan tim Katalan.

    Surat kabar itu menilai bahwa Barcelona menganggap transaksi ini sebagai peluang luar biasa di bursa transfer, meski memperkuat lini serang masih menjadi prioritas utama klub, tetapi merekrut salah satu gelandang terbaik di dunia membuat manajemen bersedia mengkaji proses ini secara serius.

    Disebutkan pula bahwa Real Madrid menaksir nilai transaksi ini sekitar 60 juta euro, sebuah angka yang menjadi tantangan ekonomi bagi Barcelona, namun persetujuan sang pemain memberi klub peluang untuk mencari solusi finansial yang membuat transaksi ini dapat direalisasikan.

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  • Sport: Negosiasi dengan Real Madrid Berantakan

    Adapun surat kabar Sport mengungkap bahwa lingkaran terdekat Rodri memberi tahu Barcelona, pada Rabu malam, bahwa negosiasinya dengan Real Madrid telah berakhir setelah pembicaraan menemui jalan buntu akibat aspek finansial.

    Surat kabar itu menegaskan bahwa Barcelona sebenarnya telah menjalin komunikasi dengan perwakilan sang pemain setelah cedera yang dialami pemain Belanda Frenkie de Jong, namun mereka belum siap mengambil langkah apa pun sebelum memastikan keinginan sejati Rodri untuk mengenakan seragam Katalan.

    Menurut laporan tersebut, syarat ini kini telah terpenuhi setelah sang pemain menunjukkan kesiapan penuh untuk bernegosiasi dengan Barcelona.

    Sport menambahkan bahwa nilai transfer Rodri dapat berkisar antara 55 hingga 70 juta euro, sementara Manchester City masih berpegang pada plafon tertinggi untuk negosiasi, dengan adanya ruang untuk bernegosiasi jika sang pemain mendesak untuk pergi.

    Surat kabar itu juga menjelaskan bahwa gaji Rodri akan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Barcelona, terutama setelah ia meraih Ballon d'Or, karena sang pemain menantikan kontrak yang mencerminkan statusnya, dan hal ini akan memaksa manajemen klub untuk mencari solusi terkait plafon gaji.

    Disebutkan pula bahwa Barcelona sudah mulai bekerja dengan perwakilan sang pemain, dan ada suasana optimisme di dalam klub, meski belum ada tawaran resmi yang diajukan hingga saat ini, baik kepada sang pemain maupun kepada Manchester City.

  • Marca: Opsi Real Madrid Sudah Berakhir

    Dari sisi lain, surat kabar Marca menegaskan bahwa Rodri telah mengambil langkah menentukan menuju Barcelona setelah memberi tahu manajemen olahraga klub tentang persetujuannya untuk bergabung dengan proyek Hansi Flick.

    Surat kabar itu menambahkan bahwa langkah ini secara praktis berarti berakhirnya opsi kepindahan sang pemain ke Real Madrid, setelah fokusnya sepenuhnya beralih ke kepindahan menuju Barcelona.

    Marca hanya menyebutkan bahwa tahap berikutnya akan menyaksikan negosiasi langsung antara Barcelona dan Manchester City untuk mencoba mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer tersebut.

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  • Fabrizio Romano: Rodri Buka Pintu Negosiasi untuk Pertama Kalinya

    Dalam nada yang sama, jurnalis Italia ternama Fabrizio Romano menegaskan bahwa Rodri membuka pintu negosiasi dengan Barcelona untuk kali pertama, setelah memberi tahu klub tentang kesiapannya membahas syarat-syarat pribadinya.

    Romano mengisyaratkan bahwa Barcelona masih menangani berkas ini dengan hati-hati, di tengah berlanjutnya ketertarikan Real Madrid terhadap sang pemain, hingga Rodri menyampaikan keputusan finalnya kepada manajemen Manchester City.

  • Mengapa sikap Rodri berubah?

    Laporan-laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa sejumlah faktor turut andil dalam perubahan tujuan sang pemain dalam beberapa hari terakhir, yang paling menonjol adalah:

    Keyakinan Rodri terhadap proyek teknis yang dipimpin Hansi Flick.

    Terhambatnya negosiasi Real Madrid dengan Manchester City akibat biaya finansial yang tinggi.

    Perasaan sang pemain bahwa gaya bermain Barcelona lebih cocok untuknya.

    Keberadaan sejumlah besar rekan setimnya di timnas Spanyol yang berada di dalam skuad Barcelona, sehingga memberinya lingkungan yang familiar dan membantunya beradaptasi dengan cepat.

  • Kisah menarik di balik layar

    Sergio Valentín, jurnalis Radio Marca, mengungkap detail menarik seputar kisah di balik transfer ini, dengan menegaskan bahwa Rodri sangat dekat untuk pindah ke Real Madrid, dan kesepakatan itu tidak hanya dengan sang pemain, tetapi juga hampir rampung dengan Manchester City.

    Valentín menjelaskan melalui platform X bahwa campur tangan Juni Calafat untuk meyakinkan presiden Real Madrid, Florentino Pérez, agar mencoba menurunkan nilai transfer menyebabkan negosiasi dibekukan sementara, setelah sang pemain diberi tahu bahwa klub akan berusaha mendapatkan harga yang lebih rendah, sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh Manchester City.

    Ia menambahkan bahwa pada awalnya Rodri tetap berpegang pada keinginan untuk pindah ke Real Madrid, namun berlarut-larutnya penyelesaian transfer membuatnya kehilangan kesabaran, dan hal itu dimanfaatkan Barcelona dalam beberapa hari terakhir, di mana direktur olahraga Deco masuk ke dalam negosiasi langsung dengan sang pemain, selain itu pelatih Hansi Flick dan sejumlah rekannya di timnas Spanyol juga menghubunginya untuk meyakinkannya tentang proyek olahraga klub Catalan tersebut.

    Valentín menunjukkan bahwa Manchester City berhasil memasukkan Barcelona ke dalam perebutan untuk merekrut Rodri, sesuatu yang mengubah keseimbangan transfer sepenuhnya, sembari menjelaskan bahwa Real Madrid, yang tadinya berupaya menurunkan nilai kontrak, kini mungkin mendapati dirinya terpaksa membayar jumlah yang lebih besar jika ingin merebut kembali inisiatif, di tengah persaingan ketat dari Barcelona.

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