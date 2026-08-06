Surat kabar Mundo Deportivo menegaskan bahwa Rodri telah memberi tahu para pejabat Barcelona mengenai keyakinannya yang penuh terhadap proyek olahraga yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Hansi Flick, serta memberikan izin kepada manajemen Katalan untuk memulai negosiasi secara resmi dengan Manchester City.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan akhir belum tuntas, baik dengan pemain maupun dengan klub Inggris itu, tetapi Barcelona menganggap bahwa langkah terpenting sudah tercapai, setelah sang pemain memastikan sikap akhirnya.

Ditambahkan pula bahwa hingga beberapa hari lalu para pejabat Barcelona meyakini bahwa prioritas Rodri, jika kembali ke La Liga, adalah Real Madrid, namun sikap sang pemain berubah total, dan ia memilih untuk bergabung dengan tim Katalan.

Surat kabar itu menilai bahwa Barcelona menganggap transaksi ini sebagai peluang luar biasa di bursa transfer, meski memperkuat lini serang masih menjadi prioritas utama klub, tetapi merekrut salah satu gelandang terbaik di dunia membuat manajemen bersedia mengkaji proses ini secara serius.

Disebutkan pula bahwa Real Madrid menaksir nilai transaksi ini sekitar 60 juta euro, sebuah angka yang menjadi tantangan ekonomi bagi Barcelona, namun persetujuan sang pemain memberi klub peluang untuk mencari solusi finansial yang membuat transaksi ini dapat direalisasikan.