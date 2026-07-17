Sebuah postingan di media sosial memicu perdebatan! Perkembangan menarik dalam perebutan Ballon d'Or

Hingga saat ini, hanya sekali seorang pemain yang berkarier di luar Eropa berhasil memenangkan Ballon d'Or: Lionel Messi pada tahun 2023, tak lama setelah ia pindah ke Inter Miami. Namun, penghargaan tersebut sebenarnya diberikan untuk musim 2022/23, di mana ia masih bermain untuk Paris Saint-Germain. Alasan utama terpilihnya Messi tentu saja adalah gelar juara Piala Dunia bersama Argentina pada Desember 2022.

Sebelum Piala Dunia ini dimulai, Messi dianggap hampir tidak memiliki peluang. Meskipun ia mencetak banyak gol untuk Miami dan memenangkan MLS, gelar tersebut tidak memiliki relevansi di kancah internasional. Namun, Messi kemudian hampir sendirian membawa Argentina ke final dengan delapan gol dan empat assist, di mana Spanyol akan menjadi lawannya pada hari Minggu. Di kalangan bandar taruhan, Messi kini menjadi favorit untuk meraih Ballon d’Or. Jika ia benar-benar mendapatkan penghargaan tersebut, itu pada akhirnya akan menjadi imbalan atas penampilannya dalam tepat delapan pertandingan Piala Dunia. Periode penilaian secara resmi berakhir pada pertandingan final.

Sebelum semifinal, Harry Kane dari Inggris dan Kylian Mbappé dari Prancis masih dianggap sebagai favorit utama. Keduanya menjalani musim yang luar biasa secara individu, namun gagal meraih gelar Liga Champions bersama klub mereka, FC Bayern dan Real Madrid. Karena tersingkir di semifinal Piala Dunia, mereka pun pulang dengan tangan hampa dari turnamen besar kedua tahun ini. Namun, justru Messi-lah yang seharusnya memberi mereka harapan. Pada tahun 2010, ia meraih Ballon d’Or di tahun Piala Dunia, tanpa pernah memenangkan turnamen tersebut maupun Liga Champions.