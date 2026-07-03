Mantan kapten timnas Jerman itu menekankan bahwa Klopp tidak hanya harus membayar biaya transfer kepada Red Bull, tetapi juga gaji mantan pelatih BVB dan Liverpool tersebut jauh lebih tinggi daripada gaji pelatih timnas Jerman saat ini, Julian Nagelsmann (38).
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"Sebuah paket lengkap yang bikin pusing": Lothar Matthäus mengemukakan pendapat kontroversial mengenai kemungkinan gaji Jürgen Klopp di DFB
Dalam acara 'Lothar legt los' di Bild, Matthäus mengatakan: "Gajinya tidak akan sama dengan gaji Nagelsmann, saya yakin akan hal itu. Saya sudah membicarakan hal ini dengan beberapa orang. Klopp tidak akan pindah ke DFB dengan gaji tahunan yang sama seperti di RB."
Nagelsmann, yang menurut berbagai laporan media yang sejalan dikabarkan akan segera mengundurkan diri, menerima gaji sekitar tujuh juta euro per tahun. Untuk Klopp yang diinginkan sebagai penggantinya, tentu saja akan dibutuhkan jumlah yang jauh lebih besar. "Itu adalah paket gaji yang memicu sakit kepala – terutama bagi para petinggi di DFB," kata Matthäus. Ia berasumsi, "bahwa Jürgen Klopp tahu betul nilai pasarnya. Dan gaji tahunannya tidak mungkin berada di kisaran jutaan euro satu digit."
Berapa banyak yang diperoleh Klopp di Red Bull dalam posisinya sebagai Global Head of Soccer belum diketahui. Angka-angka yang dilaporkan sangat bervariasi tergantung pada media yang memberitakannya. Angka yang disebutkan berkisar antara 8 hingga 15 juta euro. Sebagai perbandingan: di FC Liverpool, ia dilaporkan menerima gaji tahunan sebesar 18 juta euro.
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Jürgen Klopp terikat kontrak dengan Red Bull hingga tahun 2029
Kontrak Klopp dengan produsen minuman bersoda asal Austria tersebut masih berlaku hingga akhir 2029. Konon tidak ada klausul pelepasan yang ditetapkan secara tertulis; yang ada hanyalah kesepakatan lisan terkait hal tersebut. Oleh karena itu, untuk membawanya ke DFB, terlebih dahulu diperlukan negosiasi dengan petinggi Red Bull yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Oliver Mintzlaff (50).
Namun, seperti dilaporkan oleh Bild, pembicaraan ini berpotensi menjadi sangat rumit. Dikatakan bahwa kepindahan Klopp “sama sekali bukan hal yang mudah”. Red Bull diperkirakan akan meminta biaya transfer dalam kisaran jutaan. Bagi DFB, pembayaran semacam itu akan menjadi hal baru, mengingat asosiasi tersebut belum pernah mengeluarkan biaya transfer untuk pelatih tim nasional baru.
Meskipun ini merupakan tugas finansial yang sangat berat bagi asosiasi olahraga terbesar di dunia, banyak hal yang mengindikasikan bahwa Klopp akan ditunjuk. Bahwa ia akan mengambil alih tim nasional yang sedang terpuruk itu “sudah pasti seperti doa ‘Amin’ di gereja,” demikian kutipan majalah Spiegel dari seorang “manajer puncak berpengaruh di klub papan atas” Bundesliga.
Namun, Nagelsmann masih menjabat di DFB. Namun, menurut laporan media yang seragam, mantan pelatih FC Bayern tersebut telah memutuskan untuk “melewati Jembatan Emas” yang disiapkan oleh petinggi federasi setelah putaran final Piala Dunia yang menghancurkan di AS, Kanada, dan Meksiko. Dengan demikian, Nagelsmann mengundurkan diri secara sukarela dan terhindar dari pemecatan. Ia dilaporkan akan menerima pesangon sebesar tujuh juta euro. Kontraknya masih berlaku hingga 2028.
Perjalanan Karier Jürgen Klopp sebagai Pelatih Kepala
Periode Klub 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool
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