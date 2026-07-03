"Sebuah paket lengkap yang bikin pusing": Lothar Matthäus mengemukakan pendapat kontroversial mengenai kemungkinan gaji Jürgen Klopp di DFB

Dalam acara 'Lothar legt los' di Bild, Matthäus mengatakan: "Gajinya tidak akan sama dengan gaji Nagelsmann, saya yakin akan hal itu. Saya sudah membicarakan hal ini dengan beberapa orang. Klopp tidak akan pindah ke DFB dengan gaji tahunan yang sama seperti di RB."

Nagelsmann, yang menurut berbagai laporan media yang sejalan dikabarkan akan segera mengundurkan diri, menerima gaji sekitar tujuh juta euro per tahun. Untuk Klopp yang diinginkan sebagai penggantinya, tentu saja akan dibutuhkan jumlah yang jauh lebih besar. "Itu adalah paket gaji yang memicu sakit kepala – terutama bagi para petinggi di DFB," kata Matthäus. Ia berasumsi, "bahwa Jürgen Klopp tahu betul nilai pasarnya. Dan gaji tahunannya tidak mungkin berada di kisaran jutaan euro satu digit."

Berapa banyak yang diperoleh Klopp di Red Bull dalam posisinya sebagai Global Head of Soccer belum diketahui. Angka-angka yang dilaporkan sangat bervariasi tergantung pada media yang memberitakannya. Angka yang disebutkan berkisar antara 8 hingga 15 juta euro. Sebagai perbandingan: di FC Liverpool, ia dilaporkan menerima gaji tahunan sebesar 18 juta euro.