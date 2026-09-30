Sebelum vonis resmi: kejutan besar terkait bursa transfer Manchester City

Putusan bersalah yang dijatuhkan terhadap Manchester City masih terus memicu skandal-skandal baru.
Menurut jaringan ESPN, manajemen klub sudah mengetahui sejak musim panas lalu bahwa komisi independen telah menyatakan sang juara Liga Inggris bersalah atas lebih dari seratus tuduhan yang berkaitan dengan pelanggaran aturan finansial Liga Primer Inggris.
Kendati demikian, Manchester City melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bursa transfer. Klub menginvestasikan lebih dari 520 juta euro untuk sembilan pemain baru. Klub membayar jumlah rekor hanya untuk Elliot Anderson (135 juta euro dari Nottingham Forest) dan Enzo Fernandez (145 juta euro dari Chelsea).