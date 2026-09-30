Transfer ini sangat kontroversial: menurut yang dikutip surat kabar Bild Jerman dari jaringan ESPN, manajemen Manchester City telah diberitahu mengenai keputusan komite tersebut pada awal bulan Juli. Namun demikian, putusan itu baru diumumkan secara resmi pada hari Jumat lalu.

Dikatakan bahwa transfer Anderson telah diatur bahkan sebelum putusan bersalah dikeluarkan. Menurut sejumlah laporan, kesepakatan dicapai pada 2 Juli, dan penandatanganan resmi pada 23 Juli. Namun bahkan sebelum pengumuman resmi, klub telah diberitahu mengenai putusan bersalah tersebut. Meski demikian, transfer itu tetap berjalan.

Bintang Enzo Fernandez baru direkrut pada bulan September. Tidak lama setelah itu, putusan tersebut bocor. Manchester City menolak berkomentar ketika dihubungi oleh jaringan ESPN.

Liga Primer Inggris juga menyinggung adanya "prosedur khusus dan rahasia" serta menolak memberikan komentar lebih lanjut. Dari sisi olahraga, tampaknya kasus ini sejauh ini belum memberikan dampak apa pun. Tim asuhan pelatih Enzo Maresca telah mencatat awal musim yang sempurna, dengan meraih kemenangan pada lima pertandingan pertamanya di Liga Primer Inggris, dan memuncaki klasemen dengan selisih tiga poin atas sang juara bertahan Arsenal.