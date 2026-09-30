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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
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Sebelum vonis resmi: kejutan besar terkait bursa transfer Manchester City

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Manchester City
Premier League
Inggris

Skandal-skandal baru

Putusan bersalah yang dijatuhkan terhadap Manchester City masih terus memicu skandal-skandal baru.

Menurut jaringan ESPN, manajemen klub sudah mengetahui sejak musim panas lalu bahwa komisi independen telah menyatakan sang juara Liga Inggris bersalah atas lebih dari seratus tuduhan yang berkaitan dengan pelanggaran aturan finansial Liga Primer Inggris.

Kendati demikian, Manchester City melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bursa transfer. Klub menginvestasikan lebih dari 520 juta euro untuk sembilan pemain baru. Klub membayar jumlah rekor hanya untuk Elliot Anderson (135 juta euro dari Nottingham Forest) dan Enzo Fernandez (145 juta euro dari Chelsea).

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  • Transfer kontroversial

    Transfer ini sangat kontroversial: menurut yang dikutip surat kabar Bild Jerman dari jaringan ESPN, manajemen Manchester City telah diberitahu mengenai keputusan komite tersebut pada awal bulan Juli. Namun demikian, putusan itu baru diumumkan secara resmi pada hari Jumat lalu.

    Dikatakan bahwa transfer Anderson telah diatur bahkan sebelum putusan bersalah dikeluarkan. Menurut sejumlah laporan, kesepakatan dicapai pada 2 Juli, dan penandatanganan resmi pada 23 Juli. Namun bahkan sebelum pengumuman resmi, klub telah diberitahu mengenai putusan bersalah tersebut. Meski demikian, transfer itu tetap berjalan.

    Bintang Enzo Fernandez baru direkrut pada bulan September. Tidak lama setelah itu, putusan tersebut bocor. Manchester City menolak berkomentar ketika dihubungi oleh jaringan ESPN.

    Liga Primer Inggris juga menyinggung adanya "prosedur khusus dan rahasia" serta menolak memberikan komentar lebih lanjut. Dari sisi olahraga, tampaknya kasus ini sejauh ini belum memberikan dampak apa pun. Tim asuhan pelatih Enzo Maresca telah mencatat awal musim yang sempurna, dengan meraih kemenangan pada lima pertandingan pertamanya di Liga Primer Inggris, dan memuncaki klasemen dengan selisih tiga poin atas sang juara bertahan Arsenal.

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  • Manchester City membantah tuduhan tersebut

    Klub terus membantah keras tuduhan-tuduhan ini. Sejak tuduhan tersebut menjadi publik pada Februari 2023, klub menegaskan tidak bersalah dan menyatakan niatnya untuk mengajukan banding atas setiap vonis.

    Manchester City menjelaskan dalam sebuah pernyataan: "Proses hukum Liga Premier Inggris masih berlangsung. Sejumlah elemen utama masih tertunda dan tetap sangat dirahasiakan".

    Ia menambahkan: "Sikap Manchester City tetap teguh dan tidak berubah, sejalan dengan pernyataan klub yang dikeluarkan pada Februari 2023". Selain itu, Manchester City secara tidak langsung menuduh Liga Premier Inggris tidak netral. Klub telah mempercayai proses yang adil selama delapan tahun, dan mengasumsikan bahwa para pejabat liga akan bertindak "secara independen, jujur, dan tanpa pengaruh eksternal apa pun".

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