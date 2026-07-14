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Seagulls Pecahkan Rekor! Brighton Resmi Mendatangkan Bek Tottenham Luka Vuskovic dengan Nilai Transfer £46 juta
Brighton merekrut pemain dengan nilai transfer tertinggi
Brighton telah memecahkan rekor transfer mereka dengan mendatangkan bek asal Kroasia, Vuskovic, dari Tottenham melalui kontrak berdurasi lima tahun yang mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan. The Seagulls berhasil menuntaskan transfer senilai £46 juta tersebut meskipun dua tawaran awal mereka untuk pemain berusia 19 tahun itu ditolak bulan lalu, dengan nilai total kesepakatan berpotensi mencapai £50 juta melalui bonus yang bergantung pada performa.
Bek tengah remaja ini tampaknya siap langsung mendapat peran di tim utama, membawa momentum yang mengesankan setelah melakukan debutnya di Piala Dunia melawan Inggris pada babak penyisihan grup bulan lalu.
- (C)Getty Images
Hurzeler menuntut pendekatan yang sabar
Pelatih kepala Fabian Hurzeler menyambut kedatangan sang bek setelah klub memantau perkembangannya secara mendalam. Pelatih asal Jerman itu memaparkan rencana jangka panjangnya untuk pemain remaja tersebut sekaligus meminta semua pihak untuk tetap bersabar selama masa adaptasi bek tengah muda itu.
Hurzeler memberikan penilaian komprehensif mengenai integrasi pemain muda tersebut ke dalam skuad Seagulls. Di situs web resmi klub, ia mengatakan: "Musim lalu ia menunjukkan bahwa ia mampu bermain di level yang sangat tinggi dan kami ingin membantunya mengembangkan kemampuan itu di lingkungan kami.
"Ada banyak spekulasi dari luar mengenai bergabungnya Luka dengan kami, tetapi ia masih seorang pemuda yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan bermain untuk Brighton dan Liga Premier. Namun, kami yakin ia akan mampu melewati masa ini dengan tenang."
Memperkuat pertahanan Brighton
Langkah agresif Brighton di bursa transfer bertujuan untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan yang ditinggalkan oleh Jan Paul van Hecke, yang pindah ke arah sebaliknya ke Spurs dengan nilai transfer sebesar £52 juta. Vuskovic datang dengan reputasi yang semakin menanjak sebagai bek modern yang produktif, setelah mencetak enam gol dalam 30 penampilan selama masa peminjamannya di Hamburg musim lalu. Penampilannya yang gemilang di Bundesliga membuatnya meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik Musim Ini sekaligus masuk ke dalam Tim Terbaik Tahun Ini.
- getty
Uji coba perdana semakin mendekat
Vuskovic kini harus segera beradaptasi dengan skema taktis Hurzeler selama sisa jadwal latihan pramusim. Lulusan akademi Hajduk Split ini diharapkan dapat segera menjadi tumpuan lini belakang dalam menghadapi para penyerang elit Liga Premier. Ujian berat menanti remaja ini, karena Brighton dijadwalkan menjamu Aston Villa dalam laga pembuka musim di kasta tertinggi pada Minggu, 23 Agustus.
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