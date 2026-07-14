Seagulls Pecahkan Rekor! Brighton Resmi Mendatangkan Bek Tottenham Luka Vuskovic dengan Nilai Transfer £46 juta

Pelatih kepala Fabian Hurzeler menyambut kedatangan sang bek setelah klub memantau perkembangannya secara mendalam. Pelatih asal Jerman itu memaparkan rencana jangka panjangnya untuk pemain remaja tersebut sekaligus meminta semua pihak untuk tetap bersabar selama masa adaptasi bek tengah muda itu.

Hurzeler memberikan penilaian komprehensif mengenai integrasi pemain muda tersebut ke dalam skuad Seagulls. Di situs web resmi klub, ia mengatakan: "Musim lalu ia menunjukkan bahwa ia mampu bermain di level yang sangat tinggi dan kami ingin membantunya mengembangkan kemampuan itu di lingkungan kami.

"Ada banyak spekulasi dari luar mengenai bergabungnya Luka dengan kami, tetapi ia masih seorang pemuda yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan bermain untuk Brighton dan Liga Premier. Namun, kami yakin ia akan mampu melewati masa ini dengan tenang."