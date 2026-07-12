Scaloni: Kami tampil gemilang melawan Cape Verde dan Mesir... dan inilah pendapat saya tentang laga melawan Inggris

Scaloni membahas detail pertandingan tersebut dengan mengatakan: "Kami menghadapi lawan yang membuat kami berada dalam situasi sulit, dan mereka memulai pertandingan dengan intensitas fisik yang sangat tinggi, namun kami berhasil mengatasinya. Pertandingan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk mengetahui apa yang mungkin akan kami hadapi di masa depan, meskipun tidak semua tim berada di level ini. Kenyataannya, kami memang mengalami kesulitan, tetapi sangat sulit untuk tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam perjalanan menuju semifinal Piala Dunia, dan ini adalah hal yang patut disyukuri.”

Ia menambahkan: “Setelah satu setengah bulan yang kami lalui di sini, situasinya tampak suram, namun hari ini kami bisa mengatakan bahwa kami berada di semifinal. Saya sempat mempertimbangkan untuk mengambil keputusan lain dan mengganti banyak pemain; terlepas dari kekompakan kami, hal ini menunjukkan bahwa sepak bola bukanlah ilmu pasti yang bergantung pada rumus ‘dua ditambah dua sama dengan empat’.”

Pelatih Argentina itu mengomentari pertandingan yang akan datang melawan Inggris, dengan mengatakan: “Ini hanyalah pertandingan sepak bola melawan tim besar dengan pelatih hebat yang sangat saya hargai, tetapi tetap saja ini hanyalah pertandingan sepak bola dan tidak lebih dari itu.”

Scaloni juga membahas kerja keras yang dilakukan dalam situasi bola mati, dengan mengatakan: “Alexis patut dipuji karena ia menghabiskan banyak waktu untuk melatih situasi bola mati, dan adil untuk mengakui hal itu karena kami tampil baik dalam aspek ini. Tidak perlu bertubuh tinggi, karena tinggi badan bukanlah kelebihannya, namun ia mengatasinya dengan sangat baik, dan saya rasa kami berada dalam posisi yang baik dalam hal ini.”

Dia melanjutkan: “Hari ini kami mengalami kesulitan karena lawan bermain dan menganalisis kami dengan baik, dan pada tahap ini aspek fisik sangat penting. Duel-duel satu lawan satu yang terjadi di lapangan berakhir menguntungkan mereka, dan semua itu semakin memperumit keadaan. Jelas kami tidak tampil seperti yang kami harapkan, tetapi penampilan tim nasional tidak buruk dan kami menciptakan beberapa peluang. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan seperti ini, dan kami mencoba menerapkan gaya permainan kami, namun hal itu tidak mungkin dilakukan. Tim lawan patut diberi selamat, karena mereka telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, dan hal ini hanya semakin memperkuat pentingnya untuk terus bekerja keras.”