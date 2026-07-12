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Scaloni: Kami tampil gemilang melawan Cape Verde dan Mesir... dan inilah pendapat saya tentang laga melawan Inggris

L. Scaloni
L. Martinez
Argentina
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Argentina
Swiss
Mesir
Tanjung Verde

Perjalanan Tango Berlanjut

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas lolosnya tim negaranya ke babak semifinal Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan yang sulit atas tim nasional Swiss, sambil mengakui bahwa situasinya sangat rumit sebelum berhasil melaju ke babak empat besar.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, pelatih juara dunia tersebut tampil dalam konferensi pers pasca-pertandingan untuk menguraikan detail lolosnya timnya, di mana ia menegaskan bahwa timnas Swiss membuat Argentina sangat kesulitan, namun “La Albiceleste” pada akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut pada babak perpanjangan waktu.

  • Dilema Penggunaan Kekuatan yang Berlebihan

    Scaloni membahas detail pertandingan tersebut dengan mengatakan: "Kami menghadapi lawan yang membuat kami berada dalam situasi sulit, dan mereka memulai pertandingan dengan intensitas fisik yang sangat tinggi, namun kami berhasil mengatasinya. Pertandingan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk mengetahui apa yang mungkin akan kami hadapi di masa depan, meskipun tidak semua tim berada di level ini. Kenyataannya, kami memang mengalami kesulitan, tetapi sangat sulit untuk tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam perjalanan menuju semifinal Piala Dunia, dan ini adalah hal yang patut disyukuri.”

    Ia menambahkan: “Setelah satu setengah bulan yang kami lalui di sini, situasinya tampak suram, namun hari ini kami bisa mengatakan bahwa kami berada di semifinal. Saya sempat mempertimbangkan untuk mengambil keputusan lain dan mengganti banyak pemain; terlepas dari kekompakan kami, hal ini menunjukkan bahwa sepak bola bukanlah ilmu pasti yang bergantung pada rumus ‘dua ditambah dua sama dengan empat’.”

    Pelatih Argentina itu mengomentari pertandingan yang akan datang melawan Inggris, dengan mengatakan: “Ini hanyalah pertandingan sepak bola melawan tim besar dengan pelatih hebat yang sangat saya hargai, tetapi tetap saja ini hanyalah pertandingan sepak bola dan tidak lebih dari itu.”

    Scaloni juga membahas kerja keras yang dilakukan dalam situasi bola mati, dengan mengatakan: “Alexis patut dipuji karena ia menghabiskan banyak waktu untuk melatih situasi bola mati, dan adil untuk mengakui hal itu karena kami tampil baik dalam aspek ini. Tidak perlu bertubuh tinggi, karena tinggi badan bukanlah kelebihannya, namun ia mengatasinya dengan sangat baik, dan saya rasa kami berada dalam posisi yang baik dalam hal ini.”

    Dia melanjutkan: “Hari ini kami mengalami kesulitan karena lawan bermain dan menganalisis kami dengan baik, dan pada tahap ini aspek fisik sangat penting. Duel-duel satu lawan satu yang terjadi di lapangan berakhir menguntungkan mereka, dan semua itu semakin memperumit keadaan. Jelas kami tidak tampil seperti yang kami harapkan, tetapi penampilan tim nasional tidak buruk dan kami menciptakan beberapa peluang. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan seperti ini, dan kami mencoba menerapkan gaya permainan kami, namun hal itu tidak mungkin dilakukan. Tim lawan patut diberi selamat, karena mereka telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, dan hal ini hanya semakin memperkuat pentingnya untuk terus bekerja keras.”

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  • Undian Argentina

    Mengenai ambisi dan ketangguhan tim, pelatih asal Argentina itu menjelaskan, “Saya mengenal para pemain yang kami miliki dan staf teknis, dan saya tahu bahwa situasi sulit apa pun tidak akan mengubah kami; kami sadar bahwa kami harus terus berjuang. Para pemain telah sepenuhnya memahami hal ini, dan itulah yang membuat saya tenang. Di Qatar kami masih pemula, dan situasi-situasi seperti itu tidak lagi menyulitkan kami sekarang. Hari ini kami tetap tenang, sadar bahwa kami tidak akan menyerah, dan bahwa kami memiliki pemain cadangan yang mampu mengubah jalannya pertandingan."

    Dia menambahkan: “Saya senang karena tidak mudah berada dalam situasi yang sedang dialami Lautaro saat ini, dan dua pertandingan yang dia jalani sangat menentukan. Tidak mudah bagi saya untuk memutuskan tidak menurunkan penyerang pencetak gol terbanyak Serie A, karena saya tidak menganggap hal ini mudah dan mereka memahaminya. Tentu saja mereka tidak akan senang, tetapi mereka berjuang dan mendorong tim ke depan. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada saya ketika saya tidak menurunkan mereka, melainkan berlatih sekuat tenaga dan ketika mereka masuk, mereka membuktikan bahwa mereka dalam kondisi baik, dan bagi saya itulah hal terbaik.”

    Scaloni menanggapi mereka yang menggambarkan perjalanan Argentina di turnamen ini sebagai hal yang mudah, dengan mengatakan: “Tujuan saya adalah mencoba memperbaiki apa yang belum bisa kami lakukan. Pertandingan harus dianalisis, dan setelah itu saya akan melihat penyebabnya. Penyebab pertama terletak pada lawan; seharusnya kami berada di bagian undian yang mudah, tetapi Swiss membuat segalanya menjadi sulit bagi kami.”

  • Titik balik

    Ketika ditanya apakah pertandingan ini merupakan pertandingan terburuk tim nasional di Piala Dunia, ia menjawab: "Saya harus menganalisis pertandingan ini, dan mari kita berikan penghargaan kepada lawan. Jika para pemain muda harus diturunkan, mereka akan diturunkan; ini bukan soal usia, dan tidak benar bahwa mereka tidak bermain hanya karena mereka masih muda. Otamendi bermain di semua pertandingan karena kami yakin kami membutuhkannya."

    Mengenai hal-hal positif yang dipetik dari pertandingan tersebut, Scaloni mengatakan: “Kami menang berkat ambisi, karena kami tidak ingin pertandingan berlanjut ke adu penalti, di mana situasinya bisa menjadi rumit saat mereka bermain dengan 10 pemain. Kami memang berencana menyelesaikan pertandingan dalam 90 menit, tapi kenyataannya tidak berjalan seperti itu. Saya juga merasa kami tidak bisa menguasai bola; kami sudah berusaha, tetapi mereka memberikan tekanan yang sangat kuat dan kami tidak mampu mengimbangi.”

    Scaloni menutup pernyataannya: “Sampai pertandingan ini, menurut saya tim dalam kondisi yang baik. Saya rasa tim nasional menampilkan fase grup yang luar biasa, dan kami bermain bagus melawan Cape Verde dan Mesir; pertandingan hari ini perlu saya analisis. Mari kita fokus pada fakta bahwa kita sudah di semifinal, dan ini patut disyukuri. Tempat ini merupakan suatu kehormatan di dunia sepak bola, dan kami menganggapnya sebagai hal yang wajar, tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Sekarang kami akan terus berjuang hingga akhir, dengan sisa tenaga yang kami miliki, dan kami akan memberikan segalanya. Kami akan berusaha melakukannya, dan jangan biarkan keraguan merasuki siapa pun. Keberuntungan mungkin berpihak pada kita, dan mari kita manfaatkan itu.”

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