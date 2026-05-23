"Saya juga merasa hal itu sangat mengejutkan," kata Eberl kepada Sky menanggapi pernyataan Hoeneß setelah kemenangan Bayern di final Piala DFB melawan VfB Stuttgart (3-0) pada Sabtu malam.
"Saya tidak peduli saat ini": Direktur Olahraga Bayern München, Max Eberl, membantah keraguan yang dilontarkan Uli Hoeneß
Hoeneß belum memastikan masa depan Eberl di FCB setelah kontraknya berakhir pada 2027 menjelang final Piala. "Masih ada keraguan," kata ketua klub Bayern itu dalam acara bincang-bincang 'Spitzengespräch' yang diselenggarakan oleh majalah Spiegel. Peluang Eberl untuk memperpanjang kontraknya di Säbener Straße saat ini berada di angka "60 banding 40", kata Hoeneß.
"Saya ingin melakukan pekerjaan saya, ingin meyakinkan dengan itu. Apa yang kami mainkan sebagai tim musim ini, itu patut dibanggakan. Orang boleh meragukan, itu sepenuhnya sah. Lalu kita membicarakannya," jelas Eberl menanggapi hal tersebut. Saat ditanya alasan mengapa Hoeneß meragukannya, pria berusia 52 tahun itu berkata: "Saya tidak bisa mengatakan itu, seseorang harus bertanya kepada Uli. Saya juga tidak tahu apakah dia bermaksud seperti itu. Dia sudah mengatakannya, angka-angkanya sudah ada di sana. Saat ini saya tidak peduli. Kami telah menjalani musim yang sangat baik dengan meraih gelar ganda. Itulah yang penting."
FC Bayern: Uli Hoeneß Tetap Memberi Harapan kepada Max Eberl
Eberl mulai menjabat di Bayern pada Maret 2024. Di antara pencapaiannya, beberapa bulan kemudian ia berperan penting dalam perekrutan pelatih sukses Vincent Kompany, di bawah kepemimpinannya tim asal Munich ini dengan meyakinkan meraih gelar juara liga serta Piala DFB musim ini, dan baru tersingkir di semifinal Liga Champions secara dramatis oleh Paris Saint-Germain.
Mengenai komunikasinya dengan Hoeneß, Eberl mengatakan selama perayaan Piala di Stadion Olimpiade Berlin: "Kami sebenarnya selalu berkomunikasi, kami juga berbicara kemarin dan hari ini. Itulah mengapa perbandingan 60:40 itu mengejutkan bagi saya."
Sementara itu, Hoeneß sendiri ditanya oleh ARD mengenai pernyataannya tentang bos olahraga Bayern dan awalnya enggan berkomentar. Setelah itu, pria berusia 74 tahun itu mengatakan bahwa perbandingan peluang perpanjangan kontrak 60:40 adalah "pendapat jujur saya. "Siapa yang mengenal saya, tahu itu. Begitulah situasinya dan dalam dua hingga tiga bulan ke depan kita akan lihat bagaimana kelanjutannya." Sebagai penutup, ia masih memberikan harapan kepada Eberl: "Secara pribadi, saya melihatnya relatif positif baginya."
Hoeneß dan seluruh dewan pengawas Bayern, yang di antaranya juga termasuk Karl-Heinz Rummenigge, akan berkumpul kembali pada akhir Mei untuk rapat berikutnya. Dalam rapat tersebut, di antaranya akan dibahas kemungkinan perpanjangan kontrak Eberl dan juga direktur olahraga Christoph Freund, yang kontraknya juga berakhir pada 2027.
FC Bayern München: Jadwal pertandingan FCB selanjutnya
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
25 Juli
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Pertandingan persahabatan
4 Agustus
Jeju SK FC - FC Bayern
Pertandingan persahabatan
7 Agustus
FC Bayern - Aston Villa
Pertandingan persahabatan
15 Agustus
FC Bayern - RB Leipzig
Pertandingan persahabatan