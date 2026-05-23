"Saya tidak peduli saat ini": Direktur Olahraga Bayern München, Max Eberl, membantah keraguan yang dilontarkan Uli Hoeneß

Eberl mulai menjabat di Bayern pada Maret 2024. Di antara pencapaiannya, beberapa bulan kemudian ia berperan penting dalam perekrutan pelatih sukses Vincent Kompany, di bawah kepemimpinannya tim asal Munich ini dengan meyakinkan meraih gelar juara liga serta Piala DFB musim ini, dan baru tersingkir di semifinal Liga Champions secara dramatis oleh Paris Saint-Germain.

Mengenai komunikasinya dengan Hoeneß, Eberl mengatakan selama perayaan Piala di Stadion Olimpiade Berlin: "Kami sebenarnya selalu berkomunikasi, kami juga berbicara kemarin dan hari ini. Itulah mengapa perbandingan 60:40 itu mengejutkan bagi saya."

Sementara itu, Hoeneß sendiri ditanya oleh ARD mengenai pernyataannya tentang bos olahraga Bayern dan awalnya enggan berkomentar. Setelah itu, pria berusia 74 tahun itu mengatakan bahwa perbandingan peluang perpanjangan kontrak 60:40 adalah "pendapat jujur saya. "Siapa yang mengenal saya, tahu itu. Begitulah situasinya dan dalam dua hingga tiga bulan ke depan kita akan lihat bagaimana kelanjutannya." Sebagai penutup, ia masih memberikan harapan kepada Eberl: "Secara pribadi, saya melihatnya relatif positif baginya."

Hoeneß dan seluruh dewan pengawas Bayern, yang di antaranya juga termasuk Karl-Heinz Rummenigge, akan berkumpul kembali pada akhir Mei untuk rapat berikutnya. Dalam rapat tersebut, di antaranya akan dibahas kemungkinan perpanjangan kontrak Eberl dan juga direktur olahraga Christoph Freund, yang kontraknya juga berakhir pada 2027.