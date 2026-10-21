Carrick menegaskan bahwa ia masih mendapat dukungan penuh dari jajaran direksi United meski tim sedang mengalami rentetan hasil yang mengkhawatirkan. Manchester United bertandang untuk menghadapi Como asuhan Cesc Fabregas di Liga Champions demi meraih kemenangan penting untuk menstabilkan situasi.

United mencatat awal musim liga terburuk mereka dalam 40 tahun, setelah hanya memenangi dua dari 10 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi. Mereka menghadapi laga Eropa pada Rabu tanpa kemenangan dalam enam pertandingan terakhir.

Ketegangan bertambah setelah mantan manajer Erik ten Hag baru-baru ini menuding klub tidak menepati janji dalam wawancara dengan The Athletic. Namun, Carrick tetap bersikeras bahwa posisinya tidak terancam.