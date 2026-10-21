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“Saya tidak butuh jaminan!” Michael Carrick buka suara soal tekanan pemecatan di Manchester United
Tekanan terhadap Carrick semakin besar
Carrick menegaskan bahwa ia masih mendapat dukungan penuh dari jajaran direksi United meski tim sedang mengalami rentetan hasil yang mengkhawatirkan. Manchester United bertandang untuk menghadapi Como asuhan Cesc Fabregas di Liga Champions demi meraih kemenangan penting untuk menstabilkan situasi.
United mencatat awal musim liga terburuk mereka dalam 40 tahun, setelah hanya memenangi dua dari 10 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi. Mereka menghadapi laga Eropa pada Rabu tanpa kemenangan dalam enam pertandingan terakhir.
Ketegangan bertambah setelah mantan manajer Erik ten Hag baru-baru ini menuding klub tidak menepati janji dalam wawancara dengan The Athletic. Namun, Carrick tetap bersikeras bahwa posisinya tidak terancam.
- Getty
"Saya tidak perlu diyakinkan"
Menanggapi spekulasi yang kian berkembang mengenai masa depannya, Carrick menegaskan bahwa ia merasa sepenuhnya aman dalam posisinya. Ia menekankan bahwa dirinya memahami standar tinggi yang dituntut di Old Trafford.
"Saya tidak membutuhkan jaminan apa pun," kata pelatih kepala United, seperti dikutip oleh Independent. "Semuanya cukup jelas. Saya tahu peran dan tanggung jawab saya. Saya tidak perlu orang lain memberi tahu saya tentang hal itu, atau memberi tahu saya kapan semuanya berjalan baik dan kapan harus lebih baik. Saya tahu sendiri.
"Saya tahu kenyataannya dan saya tidak mempermasalahkannya. Semuanya cukup jelas. Tidak banyak lagi yang bisa saya jelaskan soal itu. Saya tahu kami harus memenangkan pertandingan agar semuanya berjalan lancar dan sesuai pada tempatnya. Itulah sisi baiknya. Kami bisa melakukan sesuatu untuk mewujudkannya."
Kekompakan dalam skuad
Meski hasil belakangan ini buruk, Carrick menegaskan bahwa skuadnya yang kekurangan pemain tetap sepenuhnya bersatu mendukungnya. Ia memuji upaya timnya dalam pertandingan-pertandingan terakhir melawan Atletico dan pada akhir pekan.
“Sejak saya kembali, para pemain dan staf telah memberikan segala yang mereka bisa kepada kami,” tegas Carrick. “Kami telah menampilkan beberapa permainan bagus. Ada juga penampilan yang ingin kami tingkatkan dan memang bisa kami perbaiki. Kami telah membuat beberapa kesalahan.
“Namun, saya harus katakan bahwa penampilan pada akhir pekan dan dalam sebagian besar pertandingan melawan Atlético menunjukkan kuatnya kebersamaan di tim ini. Ada kemauan dan tekad besar untuk tampil lebih baik, serta keinginan untuk melakukannya demi satu sama lain. Itu penting.”
- Getty
Fokus pada duel melawan Como.
Carrick akan berusaha membawa Manchester United meraih tiga poin penuh saat menghadapi Como di Liga Champions. Kemenangan akan meningkatkan semangat tim dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Manchester United saat ini berada di peringkat ke-18 dengan tiga poin dari dua pertandingan.
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