Rekrutan terbaru Aston Villa, Ruggeri, mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa setelah menuntaskan kepindahannya ke Premier League dari Atletico Madrid. Pemain berusia 24 tahun itu, yang bergabung dengan klub Spanyol tersebut musim lalu dengan kontrak lima tahun dan mencatatkan 47 penampilan di semua kompetisi serta menyumbang tujuh assist, sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Villa pada musim panas ini, menikmati kenaikan pesat menembus jenjang di Atalanta dan kini bertekad memantapkan dirinya sebagai figur kunci di bawah Unai Emery.

"Saya sangat senang berada di sini," kata Ruggeri kepada kanal media resmi Aston Villa. "Ini sangat menarik bagi saya untuk menjadi bagian dari klub ini; saya tak sabar bertemu rekan-rekan setim baru saya dan memulai petualangan ini. Saya benar-benar terpikat oleh proyek tim ini, saya tahu ini liga besar dengan ekspektasi tinggi, dan melihat hasil-hasil belakangan ini, saya tidak ragu untuk mengatakan ya dan menjadi bagian dari klub ini."