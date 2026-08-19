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'Saya terpesona' - Matteo Ruggeri mengungkap alasan ia memilih Aston Villa
Babak baru di Villa Park
Rekrutan terbaru Aston Villa, Ruggeri, mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa setelah menuntaskan kepindahannya ke Premier League dari Atletico Madrid. Pemain berusia 24 tahun itu, yang bergabung dengan klub Spanyol tersebut musim lalu dengan kontrak lima tahun dan mencatatkan 47 penampilan di semua kompetisi serta menyumbang tujuh assist, sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Villa pada musim panas ini, menikmati kenaikan pesat menembus jenjang di Atalanta dan kini bertekad memantapkan dirinya sebagai figur kunci di bawah Unai Emery.
"Saya sangat senang berada di sini," kata Ruggeri kepada kanal media resmi Aston Villa. "Ini sangat menarik bagi saya untuk menjadi bagian dari klub ini; saya tak sabar bertemu rekan-rekan setim baru saya dan memulai petualangan ini. Saya benar-benar terpikat oleh proyek tim ini, saya tahu ini liga besar dengan ekspektasi tinggi, dan melihat hasil-hasil belakangan ini, saya tidak ragu untuk mengatakan ya dan menjadi bagian dari klub ini."
- Getty Images Sport
Rekam jejak Eropa dan kecocokan taktis
Ruggeri tiba di Villa Park dengan pengalaman besar di level tertinggi, setelah tampil menonjol di kompetisi Eropa. Selama waktunya bersama Atalanta dan Atletico Madrid, bek kiri serbabisa itu mencatatkan 23 penampilan di Liga Champions, dengan menyumbang tiga assist. Kemampuannya bermain sebagai full-back tradisional maupun sebagai wing-back dalam lini tengah beranggotakan lima pemain memberi Emery fleksibilitas taktis yang berharga.
"Saya jelas sudah menonton banyak pertandingan Aston Villa, dan saya sangat terkesan dengan intensitas yang diinginkan pelatih, kualitas permainan yang ia tuntut, dan inilah mengapa saya tidak ragu untuk datang ke sini dan mulai membela warna klub ini. Musim lalu penting bagi saya, dan saya berharap bisa tampil sama baiknya bersama Aston Villa, lalu memenangkan trofi dengan klub ini," lanjut Ruggeri.
Ambisi internasional dan idola di lini belakang
Terlepas dari performa impresifnya di level klub, yang mencakup menjuarai Liga Europa 2023-24 bersama Atalanta dan mencapai final Copa del Rey bersama Atletico Madrid musim lalu, serta beberapa kali mendapat panggilan ke skuad Italia, Ruggeri masih menunggu untuk meraih caps senior pertamanya bersama Italia. Kepindahan ke Premier League dipandang sebagai langkah strategis untuk menarik perhatian staf pelatih tim nasional. Ruggeri sudah lama menaruh kekaguman pada sosok-sosok legendaris sebagai inspirasi, dengan secara khusus menyebut salah satu bek terhebat dalam sejarah sebagai idolanya saat kecil.
"Saat kecil saya sangat menyukai Paolo Maldini sebagai bek kiri, tetapi seiring berjalannya waktu saya tidak punya pemain tertentu untuk dijadikan panutan. Dialah sosok yang saya kagumi ketika saya masih kecil," aku sang bek.
- Getty Images Sport
Antusiasme menyambut atmosfer di Villa Park
Bek asal Italia itu bisa saja menjalani debut cepat, dengan Villa dijadwalkan menghadapi Brighton and Hove Albion akhir pekan ini sebelum bentrok besar melawan Arsenal. Ruggeri sudah melakukan pekerjaannya terkait lingkungan barunya, dengan mempelajari dukungan penuh gairah yang menantinya di Villa Park.
"Saya melihat banyak video dan foto stadion, dan saya tidak sabar untuk bermain di sana, karena saya melihat para suporter luar biasa. Saya tidak sabar untuk merasakan atmosfernya," katanya. Dengan klub sedang berada dalam gelombang momentum setelah kesuksesan mereka di Eropa baru-baru ini dan kemajuan di kompetisi domestik, Ruggeri bergabung dengan skuad yang penuh kepercayaan diri.
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