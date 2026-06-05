"Saya telah memberikan jaminan pribadi": Pernyataan terbaru calon presiden Real Madrid terkait janji-janji transfernya ini menarik perhatian

"Ya, itu memang bagian dari permainan. Kita harus melindungi pemain; kami sudah membicarakannya sebelumnya dan sesudahnya. Termasuk dengan Pablo Barquero, agen Rodri. Situasi Rodri berbeda dengan Haaland, yang memiliki klausul," kata Riquelme.

Dengan demikian, pengusaha tersebut menegaskan bahwa di balik layar telah terjadi negosiasi konkret. Namun, di Spanyol, janji-janji transfer yang bombastis menjelang pemilihan klub secara tradisional merupakan hal yang lumrah.

Contoh-contoh historis seperti perekrutan Luís Figo pada tahun 2000 oleh petahana saat ini, Florentino Perez, menunjukkan bahwa pengumuman semacam itu dapat menentukan hasil pemilihan. Namun demikian, banyak pengamat dan Socios memandang pengumuman Riquelme saat ini dengan skeptis dan menganggapnya sebagai janji kampanye klasik yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi.