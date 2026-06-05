Riquelme sebelumnya telah mengumumkan bahwa jika ia menang dalam pemilihan, ia berencana mendatangkan penyerang andalan Erling Haaland serta gelandang pengatur serangan Rodri dari Manchester City ke ibu kota Spanyol. Pernyataan tersebut langsung dibantah dengan tegas oleh pihak Manchester City maupun ayah Haaland, Alf-Inge. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar olahraga Spanyol *as*, sang penantang kini menanggapi hal tersebut.
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"Saya telah memberikan jaminan pribadi": Pernyataan terbaru calon presiden Real Madrid terkait janji-janji transfernya ini menarik perhatian
"Ya, itu memang bagian dari permainan. Kita harus melindungi pemain; kami sudah membicarakannya sebelumnya dan sesudahnya. Termasuk dengan Pablo Barquero, agen Rodri. Situasi Rodri berbeda dengan Haaland, yang memiliki klausul," kata Riquelme.
Dengan demikian, pengusaha tersebut menegaskan bahwa di balik layar telah terjadi negosiasi konkret. Namun, di Spanyol, janji-janji transfer yang bombastis menjelang pemilihan klub secara tradisional merupakan hal yang lumrah.
Contoh-contoh historis seperti perekrutan Luís Figo pada tahun 2000 oleh petahana saat ini, Florentino Perez, menunjukkan bahwa pengumuman semacam itu dapat menentukan hasil pemilihan. Namun demikian, banyak pengamat dan Socios memandang pengumuman Riquelme saat ini dengan skeptis dan menganggapnya sebagai janji kampanye klasik yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi.
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Riquelme memberikan pernyataan terkait janji transfer
Untuk menangkis tuduhan bahwa dirinya tidak dapat dipercaya, Riquelme kini kembali angkat bicara. Ia tampaknya ingin dianggap serius dengan segala cara dan rela mempertaruhkan kekayaannya sendiri demi hal itu.
"Saya tidak akan mempertaruhkan reputasi pribadi maupun profesional saya. Saya telah memberikan jaminan, sebuah jaminan pribadi, bahwa jika saya tidak menepati salah satu janji ini, saya akan secara pribadi membayar kontribusi dari 100.000 anggota Real Madrid, dan hal ini telah disahkan oleh notaris," katanya.
Florentino Perez merencanakan transfer besar-besaran di Real Madrid
Menurut informasi dari as, komitmen yang mengikat secara hukum ini mencakup total sebesar 15 juta euro. Jadi, jika Riquelme berhasil menang pada hari Minggu namun gagal menghadirkan Haaland dan Rodri dalam seragam putih, para pemegang tiket musiman dan anggota klub Los Blancos tidak perlu membayar sepeser pun untuk iuran keanggotaan mereka tahun depan — tagihannya akan langsung ditanggung oleh presiden yang menjabat saat itu.
Perez, di sisi lain, kini mengumumkan tawaran rekor untuk seorang bintang dunia dalam acara TV Horizonte. Secara spesifik, Perez mengumumkan bahwa klub akan mengajukan tawaran fantastis sebesar 150 juta euro untuk seorang "superstar sekelas Cristiano Ronaldo".
Namun, menurut Perez, target incaran tersebut bukanlah Haaland. Perez menjelaskan: "Pada hari Selasa, saya akan mengajukan tawaran besar kepada sebuah klub besar Liga Champions untuk seorang pemain yang akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah Madrid. Setidaknya 150 juta euro."
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Transfer-transfer termahal Real Madrid
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Jude Bellingham Gelandang Borussia Dortmund 2023 127 juta euro Eden Hazard Gelandang FC Chelsea 2019 120,8 juta euro Gareth Bale Penyerang Tottenham Hotspur 2013 101 juta euro Cristiano Ronaldo Serangan Manchester United 2009 94 juta euro Aurelien Tchouameni Gelandang AS Monaco 2022 80 juta euro Zinedine Zidane Gelandang Juventus 2001 77,5 juta euro James Rodriguez Gelandang AS Monaco 2014 75 juta euro Kaka Gelandang AC Milan 2009 67 juta euro Luka Jovic Penyerang Eintracht Frankfurt 2019 63 juta euro Dean Huijsen Pertahanan AFC Bournemouth 2024 62,5 juta euro