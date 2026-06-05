Goal.com
LiveTiket
Enrique RiquelmeGetty Images
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

"Saya telah memberikan jaminan pribadi": Pernyataan terbaru calon presiden Real Madrid terkait janji-janji transfernya ini menarik perhatian

LaLiga
Transfers
Real Madrid
Manchester City
E. Haaland

Dalam persaingan sengit perebutan kursi presiden Real Madrid, Enrique Riquelme yang tidak diunggulkan membalas bantahan dari Manchester City dan pihak Erling Haaland dengan sebuah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Riquelme sebelumnya telah mengumumkan bahwa jika ia menang dalam pemilihan, ia berencana mendatangkan penyerang andalan Erling Haaland serta gelandang pengatur serangan Rodri dari Manchester City ke ibu kota Spanyol. Pernyataan tersebut langsung dibantah dengan tegas oleh pihak Manchester City maupun ayah Haaland, Alf-Inge. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar olahraga Spanyol *as*, sang penantang kini menanggapi hal tersebut.

  • "Ya, itu memang bagian dari permainan. Kita harus melindungi pemain; kami sudah membicarakannya sebelumnya dan sesudahnya. Termasuk dengan Pablo Barquero, agen Rodri. Situasi Rodri berbeda dengan Haaland, yang memiliki klausul," kata Riquelme.

    Dengan demikian, pengusaha tersebut menegaskan bahwa di balik layar telah terjadi negosiasi konkret. Namun, di Spanyol, janji-janji transfer yang bombastis menjelang pemilihan klub secara tradisional merupakan hal yang lumrah. 

    Contoh-contoh historis seperti perekrutan Luís Figo pada tahun 2000 oleh petahana saat ini, Florentino Perez, menunjukkan bahwa pengumuman semacam itu dapat menentukan hasil pemilihan. Namun demikian, banyak pengamat dan Socios memandang pengumuman Riquelme saat ini dengan skeptis dan menganggapnya sebagai janji kampanye klasik yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi.

    • Iklan
  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Riquelme memberikan pernyataan terkait janji transfer

    Untuk menangkis tuduhan bahwa dirinya tidak dapat dipercaya, Riquelme kini kembali angkat bicara. Ia tampaknya ingin dianggap serius dengan segala cara dan rela mempertaruhkan kekayaannya sendiri demi hal itu.

    "Saya tidak akan mempertaruhkan reputasi pribadi maupun profesional saya. Saya telah memberikan jaminan, sebuah jaminan pribadi, bahwa jika saya tidak menepati salah satu janji ini, saya akan secara pribadi membayar kontribusi dari 100.000 anggota Real Madrid, dan hal ini telah disahkan oleh notaris," katanya.

  • Florentino Perez merencanakan transfer besar-besaran di Real Madrid

    Menurut informasi dari as, komitmen yang mengikat secara hukum ini mencakup total sebesar 15 juta euro. Jadi, jika Riquelme berhasil menang pada hari Minggu namun gagal menghadirkan Haaland dan Rodri dalam seragam putih, para pemegang tiket musiman dan anggota klub Los Blancos tidak perlu membayar sepeser pun untuk iuran keanggotaan mereka tahun depan — tagihannya akan langsung ditanggung oleh presiden yang menjabat saat itu. 

    Perez, di sisi lain, kini mengumumkan tawaran rekor untuk seorang bintang dunia dalam acara TV Horizonte. Secara spesifik, Perez mengumumkan bahwa klub akan mengajukan tawaran fantastis sebesar 150 juta euro untuk seorang "superstar sekelas Cristiano Ronaldo".

    Namun, menurut Perez, target incaran tersebut bukanlah Haaland. Perez menjelaskan: "Pada hari Selasa, saya akan mengajukan tawaran besar kepada sebuah klub besar Liga Champions untuk seorang pemain yang akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah Madrid. Setidaknya 150 juta euro."

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Transfer-transfer termahal Real Madrid

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Jude BellinghamGelandangBorussia Dortmund2023127 juta euro
    Eden HazardGelandangFC Chelsea2019120,8 juta euro
    Gareth BalePenyerangTottenham Hotspur2013101 juta euro
    Cristiano RonaldoSeranganManchester United200994 juta euro
    Aurelien TchouameniGelandangAS Monaco202280 juta euro
    Zinedine ZidaneGelandangJuventus200177,5 juta euro
    James RodriguezGelandangAS Monaco201475 juta euro
    KakaGelandangAC Milan200967 juta euro
    Luka JovicPenyerangEintracht Frankfurt201963 juta euro
    Dean HuijsenPertahananAFC Bournemouth202462,5 juta euro