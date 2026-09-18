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'Saya senang dia datang' - Hansi Flick memuji dampak instan Karim Adeyemi saat hierarki Barcelona bergeser
Rekrutan asal Jerman mengubah dinamika
Didatangkan dengan nilai €22 juta dari Dortmund, penyerang berusia 24 tahun itu pada awalnya diperkirakan hanya akan menjadi pelapis Lamine Yamal di sisi kanan. Namun, perpindahan ke sayap kiri telah mengubah nasib sang pemain dan memberi tekanan nyata pada posisi starter reguler Anthony Gordon. Bukti paling jelas datang dalam laga tengah pekan melawan Racing Santander, ketika ia menuntaskan 90 menit penuh dan memenangkan dua penalti dalam kemenangan telak 7-2.
- AFP
Flick memuji penyerang kilat
Menanggapi adaptasi cepat rekrutan barunya di Spanyol, Flick membuka konferensi pers prapertandingan dengan membahas kecepatan luar biasa sang penyerang dan pengaruh positifnya di ruang ganti.
Menilai atribut fisik dan karakter penyerang muda itu, ia berkata: "Karim Adeyemi sangat cepat, meski saya tidak yakin apakah dia yang tercepat di antara semua pemain yang pernah saya latih. Alphonso Davies mirip dengannya dalam hal itu. Dia anak muda dan sosok yang hebat, dia sangat menghormati rekan-rekan setimnya dan semua orang menyukainya."
Merefleksikan dampak pemain itu di atas lapangan dan keputusannya meninggalkan masa sulit di Bundesliga, sang pelatih melanjutkan: "Penampilannya membuat segalanya lebih mudah. Saya rasa dia tidak sedang melalui masa yang baik di Jerman dan berpindah suasana serta pindah ke negara lain membantunya. Saya senang dia datang."
Menegaskan kembali keyakinan penuhnya bahwa penampilan menonjol melawan Santander hanyalah permulaan, Flick menutup: "Saya percaya kepada Karim 100% dan saya bertaruh padanya. Kita akan melihat lebih banyak pertandingannya seperti yang terjadi pada hari Rabu."
Kedalaman lini serang mengangkat performa pemuncak klasemen
Persaingan sengit di sisi kiri telah menghadirkan efek lanjutan yang positif bagi stabilitas serangan Barcelona musim ini. Deco mengamankan dua winger dengan profil yang berbeda, sehingga tim tetap tajam tanpa sepenuhnya bergantung pada lima assist Gordon. Yang terpenting, persaingan ini juga membebaskan Raphinha untuk terus berkembang sebagai false nine, sebuah perubahan taktik yang sudah menghasilkan sembilan gol di kompetisi domestik.
- Getty Images Sport
Perjalanan ke Andalusia menanti sang pemuncak klasemen
Barcelona menghadapi ujian berat lainnya terhadap ketajaman lini serang mereka saat menjalani lawatan sulit ke Sevilla akhir pekan ini. Tim tamu bertekad menjaga start bersejarah mereka di musim ini setelah memenangi enam pertandingan liga secara beruntun dengan catatan 28 gol. Meraih kemenangan di Ramon Sanchez-Pizjuan juga akan memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen sebelum rival sekota Atletico dan Real Madrid saling berhadapan 24 jam kemudian.
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