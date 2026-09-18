Menanggapi adaptasi cepat rekrutan barunya di Spanyol, Flick membuka konferensi pers prapertandingan dengan membahas kecepatan luar biasa sang penyerang dan pengaruh positifnya di ruang ganti.

Menilai atribut fisik dan karakter penyerang muda itu, ia berkata: "Karim Adeyemi sangat cepat, meski saya tidak yakin apakah dia yang tercepat di antara semua pemain yang pernah saya latih. Alphonso Davies mirip dengannya dalam hal itu. Dia anak muda dan sosok yang hebat, dia sangat menghormati rekan-rekan setimnya dan semua orang menyukainya."

Merefleksikan dampak pemain itu di atas lapangan dan keputusannya meninggalkan masa sulit di Bundesliga, sang pelatih melanjutkan: "Penampilannya membuat segalanya lebih mudah. Saya rasa dia tidak sedang melalui masa yang baik di Jerman dan berpindah suasana serta pindah ke negara lain membantunya. Saya senang dia datang."

Menegaskan kembali keyakinan penuhnya bahwa penampilan menonjol melawan Santander hanyalah permulaan, Flick menutup: "Saya percaya kepada Karim 100% dan saya bertaruh padanya. Kita akan melihat lebih banyak pertandingannya seperti yang terjadi pada hari Rabu."