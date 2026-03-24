Matthias Sammer tidak yakin bahwa Schlotterbeck akan meninggalkan Borussia Dortmund. Penasihat eksternal manajemen klub tersebut menggambarkan masa depan yang cerah bagi bek tengah tersebut di Borussia Dortmund.
Diterjemahkan oleh
"Saya sangat yakin": Matthias Sammer menegaskan tekadnya dalam pertaruhan untuk mempertahankan Nico Schlotterbeck di BVB
"Itu terserah dia. Saya penasaran. Saya katakan, saya sangat yakin bahwa dia akan tetap di Borussia Dortmund," kata Sammer dalam acara Sky "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" dan menambahkan: "Saya yakin, tapi bukan berdasarkan pengetahuan, melainkan saya hanya mengatakannya begitu saja."
Sammer menekankan bahwa di Dortmund "era baru" akan segera dimulai. "Klub ini sedang mengalami sedikit perubahan dan dia bisa menjadi wajah dari era tersebut, serta mendapatkan gaji yang lumayan."
- AFP
Schlotterbeck: Pemain dengan gaji tertinggi di BVB atau pindah ke klub papan atas?
Menurut kabar yang beredar, Schlotterbeck diprediksi akan mendapatkan gaji tahunan yang setidaknya dua kali lipat dari gajinya saat ini. Pemain tim nasional tersebut diperkirakan akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub. Bahkan baru-baru ini ada pembicaraan mengenai kenaikan gaji hingga 14 juta euro. Selain itu, menurut laporan, ia akan mendapatkan klausul pelepasan yang memungkinkan dirinya pindah klub mulai musim panas 2027 dengan biaya 60 juta euro - dengan syarat ia memperpanjang kontraknya terlebih dahulu.
Di sisi lain, BVB harus bersaing dengan sejumlah klub menarik di luar negeri, termasuk Real Madrid dan Manchester City. Namun, saat ini belum ada informasi mengenai negosiasi konkret dengan klub lain.
Schlotterbeck diharapkan menyambut baik keputusan terkait skuad
Sebaliknya, tampaknya kemungkinan dia tetap bertahan justru semakin besar. Sky pun baru-baru ini melaporkan tren serupa dan menyebut perpanjangan kontrak Felix Nmecha sebagai alasannya. Selain itu, Schlotterbeck tampaknya menyambut baik bahwa dengan hengkangnya Julian Brandt, Niklas Süle, atau Salih Özcan, akhirnya terjadi perubahan besar dan permainan sayap akan kembali memainkan peran yang lebih besar di masa depan.
Dengan pemecatan direktur olahraga Sebastian Kehl dan penunjukan Nils-Ole Book, yang telah mendatangkan talenta seperti Fisnik Asllani ke SV Elversberg, diharapkan akan ada angin segar dalam perencanaan skuad. Namun, pada saat yang sama, spekulasi tentang kembalinya Jadon Sancho ke BVB juga semakin intensif.
BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya
Tanggal Pertandingan 4 April, pukul 18.30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 April, pukul 15.30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 April, pukul 15.30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)