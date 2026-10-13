Penyerang AS Roma, Malen, mengungkap pergolakan emosional yang dialaminya setelah diusir dari lapangan saat menghadapi Como pada Minggu. Pemain asal Belanda itu mendapat kartu merah ketika Giallorossi bermain imbang tanpa gol, membuatnya hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat timnya kehilangan poin penting, turun ke peringkat ketiga Serie A dan tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Inter Milan.

“Secara pribadi, sekarang saya tidak terlalu frustrasi. Itu sudah terjadi; saya tidak berniat menyakiti siapa pun. Jadi, kami harus melanjutkan perjuangan,” kata sang penyerang kepada situs resmi Roma. Meski kecewa karena harus absen dalam pertandingan domestik mendatang, mantan pemain Aston Villa itu bertekad mencurahkan energinya ke kompetisi Eropa. “Harus saya akui, setelah pertandingan, menyaksikan rekan-rekan setim saya bermain adalah salah satu pengalaman paling menegangkan yang saya alami dalam waktu yang lama. Ketika Anda mendapat kartu merah dan tim Anda kalah, Anda merasa itu kesalahan Anda,” jelas Malen.

Sang penyerang menegaskan bahwa ia harus memisahkan kekecewaannya di kompetisi domestik dari tantangan Eropa yang akan datang. Ia menekankan bahwa Liga Champions menawarkan awal yang baru. “Namun, menurut saya pertandingan berikutnya adalah kesempatan tersendiri dan tidak banyak berkaitan dengan apa yang terjadi. Jadi, kami harus melanjutkan perjuangan.” Ketangguhan mental itu akan sangat penting ketika Roma menghadapi salah satu ujian terbesar dalam sepakbola klub di Olimpico yang seluruh tiketnya telah terjual.