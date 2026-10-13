AFP
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“Saya sangat mengenalnya”: Malen antusias bertemu kembali dengan Bellingham saat Roma bersiap menghadapi Real Madrid
Bangkit dari mimpi buruk kartu merah
Penyerang AS Roma, Malen, mengungkap pergolakan emosional yang dialaminya setelah diusir dari lapangan saat menghadapi Como pada Minggu. Pemain asal Belanda itu mendapat kartu merah ketika Giallorossi bermain imbang tanpa gol, membuatnya hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat timnya kehilangan poin penting, turun ke peringkat ketiga Serie A dan tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Inter Milan.
“Secara pribadi, sekarang saya tidak terlalu frustrasi. Itu sudah terjadi; saya tidak berniat menyakiti siapa pun. Jadi, kami harus melanjutkan perjuangan,” kata sang penyerang kepada situs resmi Roma. Meski kecewa karena harus absen dalam pertandingan domestik mendatang, mantan pemain Aston Villa itu bertekad mencurahkan energinya ke kompetisi Eropa. “Harus saya akui, setelah pertandingan, menyaksikan rekan-rekan setim saya bermain adalah salah satu pengalaman paling menegangkan yang saya alami dalam waktu yang lama. Ketika Anda mendapat kartu merah dan tim Anda kalah, Anda merasa itu kesalahan Anda,” jelas Malen.
Sang penyerang menegaskan bahwa ia harus memisahkan kekecewaannya di kompetisi domestik dari tantangan Eropa yang akan datang. Ia menekankan bahwa Liga Champions menawarkan awal yang baru. “Namun, menurut saya pertandingan berikutnya adalah kesempatan tersendiri dan tidak banyak berkaitan dengan apa yang terjadi. Jadi, kami harus melanjutkan perjuangan.” Ketangguhan mental itu akan sangat penting ketika Roma menghadapi salah satu ujian terbesar dalam sepakbola klub di Olimpico yang seluruh tiketnya telah terjual.
- Getty Images Sport
Reuni istimewa dengan Jude Bellingham
Sorotan utama malam itu adalah pertemuan Malen dengan mantan rekan setimnya di Dortmund, Bellingham. Keduanya bermain bersama di Borussia Dortmund antara 2021 dan 2023, sebelum Bellingham pindah ke Real Madrid. Malen bertahan di klub Jerman itu hingga 2025, ketika ia pindah ke Aston Villa sebelum kemudian bergabung dengan Roma.
“Tidak, saya belum berbicara dengannya. Saya sangat mengenalnya; kami bermain bersama untuk waktu yang lama,” jawab Malen ketika ditanya tentang hubungannya dengan bintang Real Madrid tersebut. “Dia pemain yang benar-benar istimewa dengan kualitas luar biasa. Hubungan saya dengannya juga sangat baik, dan sudah cukup lama saya tidak bertemu dengannya, jadi akan menyenangkan bisa bertemu lagi.” Kedua tim menghadapi laga ini setelah sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan pembuka Liga Champions. Real Madrid menang 2-1 atas Inter Milan, sementara Roma menang tipis 3-2 atas Villarreal.
Kehidupan di Roma dan kesuksesan AS Roma
Sejak meninggalkan Premier League untuk bergabung dengan klub Serie A pada Januari, Malen tampil gemilang. Ia memuncaki daftar pencetak gol musim ini dengan enam gol hanya dalam enam pertandingan liga. Secara keseluruhan, penyerang asal Belanda itu mencatatkan rekor mencetak gol yang luar biasa bersama Roma, dengan 21 gol dalam 21 penampilan di semua kompetisi sejak bergabung dengan klub tersebut.
“Pertama-tama, pelatih memercayai saya dan memberi saya banyak waktu bermain,” kata Malen tentang kesuksesannya. “Saya juga merasa rekan-rekan setim menyambut saya dengan sangat hangat apa adanya, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemain. Mereka selalu mendukung saya, begitu pula staf pelatih. Lalu ada para suporter dan kota ini, yang menurut saya benar-benar luar biasa. Saya yakin ketika semua hal itu berpadu, seorang pemain bisa tampil sebaik mungkin.”
- Getty Images Sport
Keajaiban Liga Champions di kandang
Rabu menjadi momen penting bagi Roma, karena mereka akan memainkan pertandingan kandang pertama di Liga Champions sejak 2019, ketika mereka tersingkir di babak 16 besar. Sejak itu, Roma meraih kesuksesan di Eropa, terutama dengan menjuarai UEFA Europa Conference League pada musim 2021-22 di bawah asuhan Jose Mourinho, yang ironisnya kini berada di bangku cadangan tim lawan sebagai pelatih kepala Real Madrid, lawan Roma berikutnya.
“Saya rasa dukungan suporter sangat penting, terutama pada saat-saat sulit seperti yang baru saja kami sebutkan,” kata Malen. “Ketika bermain tandang, ada lebih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Namun, kali ini kami bermain di kandang di hadapan suporter kami. Saya yakin mereka bisa memberi kami dukungan yang luar biasa. Ini sesuatu yang istimewa. Ketika saya tiba di sini tahun lalu, salah satu tujuan utama kami adalah kembali ke Liga Champions. Sekarang, kesempatan memainkan pertandingan kandang pertama kami melawan Real Madrid benar-benar istimewa, dan kami semua sangat menantikannya.”
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