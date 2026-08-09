'Saya menikmatinya' - Florian Wirtz memuji ide-ide Iraola meski Liverpool kalah dari Monaco di Anfield

Laga pramusim terbaru Liverpool menghadirkan perpaduan antara intrik taktik dan frustrasi yang sudah akrab saat mereka kalah 3-2 dari AS Monaco di Anfield. Meski hasil itu membuat suporter mempertanyakan stabilitas lini belakang, penampilan individu Wirtz menonjol sebagai nilai positif yang besar.

Pemain internasional Jerman itu, yang beroperasi dalam peran nomor 10 yang lebih dipoles, mencetak gol untuk laga kedua secara beruntun, memperlihatkan percikan kreativitas yang sangat ingin dijadikan fondasi Iraola untuk membangun lini serang barunya.

Berbicara setelah peluit akhir, Wirtz cepat menyuarakan dukungannya terhadap pendekatan mantan manajer Bournemouth itu terhadap permainan. "Tiga tahun terakhir yang ia jalani di Bournemouth, Anda bisa melihat apa yang bisa ia lakukan dengan tim," kata Wirtz dalam komentar kepada Sky Sports.

"Tentu saja kami menantikan bekerja dengannya. Dalam beberapa pekan pertama, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menikmatinya. Baru dua minggu saya menjalani latihan, tetapi saya menikmatinya dan saya suka ide sepakbola yang ia miliki."