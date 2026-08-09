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'Saya menikmatinya' - Florian Wirtz memuji ide-ide Iraola meski Liverpool kalah dari Monaco di Anfield
Wirtz berkembang meski kalah di Anfield
Laga pramusim terbaru Liverpool menghadirkan perpaduan antara intrik taktik dan frustrasi yang sudah akrab saat mereka kalah 3-2 dari AS Monaco di Anfield. Meski hasil itu membuat suporter mempertanyakan stabilitas lini belakang, penampilan individu Wirtz menonjol sebagai nilai positif yang besar.
Pemain internasional Jerman itu, yang beroperasi dalam peran nomor 10 yang lebih dipoles, mencetak gol untuk laga kedua secara beruntun, memperlihatkan percikan kreativitas yang sangat ingin dijadikan fondasi Iraola untuk membangun lini serang barunya.
Berbicara setelah peluit akhir, Wirtz cepat menyuarakan dukungannya terhadap pendekatan mantan manajer Bournemouth itu terhadap permainan. "Tiga tahun terakhir yang ia jalani di Bournemouth, Anda bisa melihat apa yang bisa ia lakukan dengan tim," kata Wirtz dalam komentar kepada Sky Sports.
"Tentu saja kami menantikan bekerja dengannya. Dalam beberapa pekan pertama, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menikmatinya. Baru dua minggu saya menjalani latihan, tetapi saya menikmatinya dan saya suka ide sepakbola yang ia miliki."
- Getty Images Sport
Iraola menuntut lebih dari skuad yang kelelahan
Saat Wirtz sedang menemukan ritmenya, Andoni Iraola justru kurang puas dengan performa tim secara keseluruhan, khususnya ketidakmampuan mereka untuk menjaga intensitas. Liverpool melesat unggul dua gol lebih awal, tetapi kemudian sangat menurun seiring pertandingan berjalan, sebuah tren yang membuat staf pelatih khawatir.
Berbicara kepada LFC TV, pelatih asal Spanyol itu memberikan peringatan terkait level kebugaran tim saat ini. "Itu sangat mirip dengan pertandingan yang kami mainkan melawan Leeds," kata Iraola kepada kanal resmi klub.
"Kami menjalani babak pertama yang bagus, terutama dalam 30 menit pertama. Saat ini, mungkin kami tidak punya lebih dari itu dalam hal level yang dibutuhkan untuk tampil dengan cara seperti ini. Mereka pantas membalikkan hasil agar menguntungkan mereka. Kami memenangi dua pertandingan pramusim pertama kami, tetapi kami tidak mampu mempertahankan level yang dibutuhkan sepanjang periode dalam dua pertandingan terakhir."
Kekhawatiran di lini pertahanan masih membayangi Anfield
Kekalahan dari Monaco menyoroti kebutuhan mendesak akan tambahan kekuatan di lini belakang, terutama karena Virgil van Dijk kembali ke tim tanpa partner regulernya. Sang kapten tampil sejak awal bersama talenta remaja Ivani Ndoye, tetapi minimnya kedalaman skuad terekspos pada babak kedua ketika Wataru Endo terpaksa mengisi peran di jantung pertahanan.
Dengan laga pembuka Premier League yang berat melawan Newcastle United sudah di depan mata, tekanan terhadap tim rekrutmen kian meningkat untuk menuntaskan perekrutan pemain baru. Iraola jelas menyadari bahwa kerapuhan lini pertahanan yang sebelumnya menghantui tim masih belum sepenuhnya teratasi. Ronald Araujo kian dekat dengan kepindahan dari Barcelona, yang seharusnya menghadirkan kualitas yang sangat dibutuhkan, sementara Jeremie Jaquet diperkirakan akan segera pulih dari cedera.
- Getty Images Sport
Kemitraan Isak dan Wirtz
Jika lini pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah, kemitraan yang kian berkembang antara Alexander Isak dan Wirtz sudah memberikan banyak alasan untuk optimistis. Duo yang merepresentasikan investasi gabungan senilai £225 juta itu memperlihatkan kilasan kecemerlangan sepanjang laga melawan Monaco.
Isak menggemakan sentimen positif Wirtz mengenai era baru di klub dan chemistry di ruang ganti. "Saya rasa kami sepakat bahwa saya dan Flo sama-sama menyentuh bola, tetapi sejujurnya saya tidak tahu siapa di antara kami yang melakukan sentuhan pertama atau terakhir," ujar sang penyerang. "Ini benar-benar luar biasa. Saya merasa moral di dalam grup sangat bagus, dan kami semua bekerja keras untuk memastikan semuanya berjalan baik. Kami akan benar-benar memastikan bahwa kami sepenuhnya siap saat musim dimulai."
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