Getty Images Sport
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'Saya masih tidak tahu apa yang terjadi' - Ederson buka suara soal transfer ke Man Utd yang gagal
Kebingungan soal ambruknya Old Trafford
Pemain internasional Brasil itu sempat tampak akan bergabung ke Premier League pada awal musim panas ini setelah Atalanta dan Manchester United menyepakati biaya transfer di kisaran €45 juta. Rencananya, pemain berusia 27 tahun itu akan menuntaskan kepindahan tersebut setelah partisipasinya bersama Brasil di Piala Dunia 2026.
Berbicara dalam konferensi pers menjelang play-off Conference League melawan Hapoel Tel-Aviv, Ederson mengakui ia masih tidak mengetahui secara pasti detail kegagalan itu. "Saya sangat senang tetap bertahan di Atalanta. Saya benar-benar berterima kasih kepada klub dan Luca Percassi. Mereka menghubungi saya berkali-kali, dan saya merasa mereka ada di sisi saya. Meskipun saya mendapat minat dari klub lain, setelah semua yang terjadi, saya pikir yang terbaik adalah bertahan dengan pihak yang benar-benar menginginkan saya, dan itu selalu Atalanta. Saya senang mengenakan jersey yang telah memberi saya begitu banyak kebahagiaan," katanya.
- Getty Images Sport
Sebuah misteri di ruang medis
Keputusan untuk membatalkan transfer itu mengejutkan banyak pihak, terutama karena Ederson tampil konsisten di Serie A dan berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Meski kepindahan itu batal setelah klub Premier League tersebut menandai masalah lutut saat tes medisnya, yang kemudian mendorongnya meneken perpanjangan kontrak di Bergamo hingga 2031, para pengamat berspekulasi bahwa kekhawatiran medis itu mungkin hanya menjadi alasan yang memudahkan untuk perubahan strategi rekrutmen di Old Trafford.
"Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saya selalu mendapat minat dari klub lain, dan saya bisa saja pindah ke klub Inggris lain. Tesnya berjalan baik, saya tidak tahu apa yang berubah. Saya sudah bersama Atalanta selama empat tahun dan selalu bermain," jelas gelandang itu kepada Sky Sport Italia. "Saya sebenarnya bisa menunggu untuk melihat apa yang terjadi, tetapi hubungan yang sangat baik dengan klub meyakinkan saya untuk bertahan dan menandatangani kontrak baru."
Komitmen terhadap tujuan Atalanta
Meski kecewa karena kepindahan impiannya ke salah satu klub terbesar di dunia gagal terwujud, Ederson bertekad membuktikan kebugaran dan kemampuannya di lapangan. Gelandang asal Brasil itu, yang mencatatkan 41 penampilan untuk Atalanta di semua kompetisi musim lalu dengan torehan tiga gol dan dua assist, sebelum dua kali tampil sebagai pemain pengganti untuk Brasil melawan Haiti dan Norwegia di Piala Dunia, dengan cepat kembali fokus pada tugasnya bersama tim asuhan Maurizio Sarri, di mana kini ia dianggap sebagai kandidat utama untuk ban kapten.
"Saya mengalami momen-momen indah pergi ke Piala Dunia bersama Brasil, lalu... saya sejujurnya masih tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang terpenting adalah saya bisa menghadapi situasi itu, kembali dengan mentalitas yang tepat dan memberikan segalanya untuk klub yang telah memberi saya begitu banyak. Saya masih Ederson; semua orang mengenal saya di sini dan tahu apa yang bisa saya lakukan, dan mereka tahu saya akan selalu memberikan segalanya," kata Ederson.
- Getty Images
Berterima kasih atas dukungan di Bergamo
Keputusan sang gelandang untuk mengikat masa depannya dalam jangka panjang di Gewiss Stadium disambut hangat oleh para petinggi klub, dengan direktur Atalanta Cristiano Giuntoli bahkan menyebut Ederson sebagai 'rekrutan baru terbaik' mereka pada musim panas ini. Meski ia adalah wajah yang sudah familier, jaminan dari kontrak barunya memberi dorongan besar bagi tim yang ingin membangun momentum dari keberhasilan mereka menjuarai Liga Europa 2024.
"Saya berterima kasih kepada para suporter; mereka selalu begitu bersemangat dan mendukung Anda, dalam momen baik maupun buruk. Kami memenangi Liga Europa, meraih hasil-hasil bagus, mereka mengenal saya," tambahnya saat menatap kampanye baru. "Saya tidak melihat diri saya sebagai rekrutan baru; saya selalu menjadi pemain Atalanta."
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