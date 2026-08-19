Pemain internasional Brasil itu sempat tampak akan bergabung ke Premier League pada awal musim panas ini setelah Atalanta dan Manchester United menyepakati biaya transfer di kisaran €45 juta. Rencananya, pemain berusia 27 tahun itu akan menuntaskan kepindahan tersebut setelah partisipasinya bersama Brasil di Piala Dunia 2026.

Berbicara dalam konferensi pers menjelang play-off Conference League melawan Hapoel Tel-Aviv, Ederson mengakui ia masih tidak mengetahui secara pasti detail kegagalan itu. "Saya sangat senang tetap bertahan di Atalanta. Saya benar-benar berterima kasih kepada klub dan Luca Percassi. Mereka menghubungi saya berkali-kali, dan saya merasa mereka ada di sisi saya. Meskipun saya mendapat minat dari klub lain, setelah semua yang terjadi, saya pikir yang terbaik adalah bertahan dengan pihak yang benar-benar menginginkan saya, dan itu selalu Atalanta. Saya senang mengenakan jersey yang telah memberi saya begitu banyak kebahagiaan," katanya.