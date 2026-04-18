Direktur Olahraga Bayern München, Christoph Freund, membantah keras rumor yang menyebutkan adanya hubungan yang tegang dengan Ketua Bidang Olahraga Max Eberl.
"Saya juga terkejut": Christoph Freund menanggapi rumor sensasional di FC Bayern
"Saya juga terkejut. Kerja sama ini berjalan sangat, sangat baik," kata Freund pada Sabtu dalam konferensi pers menjelang pertandingan liga Bayern melawan VfB Stuttgart (Minggu, pukul 17.30).
Majalah kicker baru-baru ini melaporkan adanya ketegangan yang meningkat antara Freund dan Eberl. Menurut laporan tersebut, masih belum jelas apakah kerja sama ini akan bertahan dalam jangka menengah hingga panjang, terutama karena perbedaan pendapat dilaporkan semakin menumpuk.
Harapan akan duet kepemimpinan yang harmonis seperti Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge sejauh ini belum terwujud. Sebaliknya, majalah kicker menyebutnya sebagai "pernikahan paksa".
Teman: "Suasana di sini benar-benar menyenangkan"
Freund dengan tegas membantah semua itu: "Pada akhirnya, yang terlihat hanyalah hasilnya; itulah tujuan kita semua berada di sini, yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi FC Bayern München—dan itu harus dilakukan sebagai sebuah tim," tegas pemain asal Austria itu. "Kami memiliki tim yang bekerja dengan sangat baik. Suasana di dalamnya sangat baik. Ini menyenangkan dan penting bagaimana tim ini bekerja secara internal - dan saat ini semuanya berjalan sangat, sangat baik."
Sementara di balik layar, di tingkat manajemen FC Bayern terjadi gejolak, namun di lapangan semuanya berjalan semakin baik. Juara berprestasi ini masih bersaing di ketiga kompetisi: Di Bundesliga, gelar juara bisa dipastikan pada Minggu melawan VfB Stuttgart. Di Piala DFB, Bayer Leverkusen menanti di semifinal pada Rabu, sementara di Liga Champions, mereka akan menghadapi Paris Saint-Germain di semifinal.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Pertandingan Kompetisi Minggu, 19 April FC Bayern vs. VfB Stuttgart Bundesliga Rabu, 22 April Bayer Leverkusen vs. FC Bayern Piala DFB Sabtu, 25 April FSV Mainz 05 vs. FC Bayern Bundesliga Selasa, 28 April Paris Saint-Germain vs. FC Bayern Liga Champions Sabtu, 2 Mei FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim Bundesliga