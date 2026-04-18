Dalam sepak bola profesional, ekspektasi terhadap para pemainnya mungkin tidak ada yang setinggi di Real Madrid — dan para penggemarnya pun sulit untuk dipuaskan. Jika performa tim tidak sesuai harapan, para pendukungnya akan dengan cepat menjadi sangat kejam. Hal ini juga dialami oleh Aurelien Tchouameni.
"Saya dijadikan kambing hitam": Bintang Real Madrid menceritakan masa tersulit dalam kariernya
"Saya dijadikan kambing hitam. Dalam 10 hingga 20 menit pertama, penonton di stadion bersiul setiap kali saya menyentuh bola. Situasi seperti itu bisa menghancurkanmu, atau kamu berpikir, 'Ya begitulah adanya'—dan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Dan satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah performa saya. Tekanan di Real Madrid berada di level yang sama sekali berbeda. Orang-orang membicarakan segala hal yang kamu lakukan - baik itu baik maupun buruk," kata Tchouameni dalam Pivot Podcast.
Pemain asal Prancis ini mengingat dengan jelas masa ketika ia mendapat banyak kritikan: "Semua orang membicarakan saya, tentang gaya permainan saya. Satu atau dua tahun lalu, saya dianggap pemain yang buruk, saya dicemooh di stadion - jadi saya telah melalui banyak hal, dan itu jelas membantu saya secara mental. Sekarang saya tahu bahwa orang-orang akan selalu membicarakan saya, apa pun yang saya lakukan, jadi saya memilih untuk mengabaikannya. Bermain untuk Real Madrid adalah panggung terbesar dalam olahraga: Tekanan itu adalah sebuah kehormatan."
Aurelien Tchouameni: "Tekanan adalah suatu kehormatan"
Kini, Tchouameni telah menjadi salah satu pemain andalan di Real Madrid dan menjadi pilihan utama di lini tengah di bawah asuhan pelatih Alvaro Arbeloa. Pada musim ini, pemain berusia 26 tahun tersebut telah tampil dalam 44 pertandingan resmi, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan dua assist.
Namun, baru-baru ini ia mengalami kemunduran di Liga Champions ketika ia menerima kartu kuning ketiganya musim ini pada leg pertama perempat final melawan FC Bayern München, sehingga ia absen pada leg kedua yang menentukan. Tanpa kehadirannya, Real tersingkir setelah kalah dengan agregat 4-6.
Musim 2025/26 secara keseluruhan berjalan sangat buruk bagi Los Blancos, yang terancam mengalami musim kedua berturut-turut tanpa gelar besar: Di liga, mereka tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen FC Barcelona, dan di Copa del Rey mereka juga telah tersingkir.
Aurelien Tchouameni: Statistiknya di Real Madrid
Permainan 190 Gol 7 Assist 8 Menit bermain 14.085