"Saya dijadikan kambing hitam": Bintang Real Madrid menceritakan masa tersulit dalam kariernya

"Saya dijadikan kambing hitam. Dalam 10 hingga 20 menit pertama, penonton di stadion bersiul setiap kali saya menyentuh bola. Situasi seperti itu bisa menghancurkanmu, atau kamu berpikir, 'Ya begitulah adanya'—dan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Dan satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah performa saya. Tekanan di Real Madrid berada di level yang sama sekali berbeda. Orang-orang membicarakan segala hal yang kamu lakukan - baik itu baik maupun buruk," kata Tchouameni dalam Pivot Podcast.

Pemain asal Prancis ini mengingat dengan jelas masa ketika ia mendapat banyak kritikan: "Semua orang membicarakan saya, tentang gaya permainan saya. Satu atau dua tahun lalu, saya dianggap pemain yang buruk, saya dicemooh di stadion - jadi saya telah melalui banyak hal, dan itu jelas membantu saya secara mental. Sekarang saya tahu bahwa orang-orang akan selalu membicarakan saya, apa pun yang saya lakukan, jadi saya memilih untuk mengabaikannya. Bermain untuk Real Madrid adalah panggung terbesar dalam olahraga: Tekanan itu adalah sebuah kehormatan."