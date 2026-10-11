Maghnes Akliouche menandai sebuah pencapaian pribadi pada Sabtu malam dengan mencetak gol pertamanya untuk Paris Saint-Germain dalam kemenangan 3-1 atas tim promosi Le Mans di Parc des Princes. Pemain berusia 24 tahun itu menampilkan performa impresif saat PSG mencatat kemenangan keempat beruntun di semua kompetisi.

Gol gelandang itu pada menit ke-68 memberi keunggulan dua gol setelah Khvicha Kvaratskhelia mengembalikan keunggulan PSG pada awal babak kedua.

Akliouche mengaku lega setelah akhirnya mencetak gol di hadapan publik ibu kota.