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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Saya bertindak berdasarkan insting!' - Maghnes Akliouche buka suara setelah mencetak gol pertama impian untuk PSG

Paris Saint-Germain
M. Akliouche
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Le Mans
Ligue 1

Maghnes Akliouche mengungkapkan kegembiraannya setelah mencetak gol pertamanya untuk Paris Saint-Germain dalam kemenangan 3-1 atas Le Mans. Gelandang itu mengungkapkan bahwa ia mengandalkan insting murni untuk memastikan kemenangan kandang di Parc des Princes.

  • Akliouche buka rekening gol dalam kemenangan kandang

    Maghnes Akliouche menandai sebuah pencapaian pribadi pada Sabtu malam dengan mencetak gol pertamanya untuk Paris Saint-Germain dalam kemenangan 3-1 atas tim promosi Le Mans di Parc des Princes. Pemain berusia 24 tahun itu menampilkan performa impresif saat PSG mencatat kemenangan keempat beruntun di semua kompetisi.

    Gol gelandang itu pada menit ke-68 memberi keunggulan dua gol setelah Khvicha Kvaratskhelia mengembalikan keunggulan PSG pada awal babak kedua.

    Akliouche mengaku lega setelah akhirnya mencetak gol di hadapan publik ibu kota.

  • imago-sport-1084350235.jpgZUMA Press Wire

    Penyelesaian naluriah menggandakan keunggulan tim Paris

    Berbicara kepada PSG TV setelah peluit akhir, Akliouche menjelaskan proses pemikiran di balik gol penentunya. "Penting bagi saya untuk mencetak gol pertama saya untuk Paris Saint-Germain," ujar Akliouche.

    "Saya berharap akan ada lebih banyak lagi, itu tujuannya."

    "Dalam proses gol itu, saya bertindak berdasarkan insting. Saya menarik bek lawan, seperti yang sering saya lakukan, dan melihat ada ruang di depan saya, jadi saya memutuskan untuk mencoba peruntungan. Sangat luar biasa bisa mencetak gol pertama itu."

  • Mengatasi karat usai jeda internasional

    Akliouche menegaskan bahwa mengamankan tiga poin segera setelah jeda internasional sangat penting untuk ritme skuad. "Kami tahu bahwa kembali setelah jeda internasional tidak pernah mudah, dan bahwa ini bisa saja menjadi pertandingan yang sulit," jelasnya.

    "Tetapi hari ini, kami senang bisa meraih tiga poin penuh. Penting untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan kemenangan ini."

    Hasil tersebut membuat tim Luis Enrique untuk sementara naik ke peringkat kelima klasemen Ligue 1.

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    Fokus Eropa beralih ke trip tim Inggris

    Setelah gol perdananya untuk PSG dipastikan, Akliouche mengalihkan fokusnya ke jadwal padat yang menanti di kompetisi domestik dan Eropa.

    "Sekarang, ada beberapa pertandingan yang sangat penting di depan mata, dan kami sudah fokus ke sana," pungkas Akliouche.

    PSG kini akan bersiap untuk melakoni laga tandang menghadapi wakil Inggris di Liga Champions pada pertengahan pekan.

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