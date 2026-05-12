Oleh karena itu, Kroos juga "sama sekali tidak" yakin bahwa mantan klubnya bisa mengalahkan Barca dan menunda gelar juara mereka. Ketika Marcus Rashford (9') dan Ferran Torres (18') membawa skor menjadi 2-0 di awal pertandingan, keyakinannya pun lenyap sepenuhnya. "Sejauh ini (catatan; Catatan Redaksi), saya belum pernah mencatat sesedikit ini," kata Kroos dan menekankan: "Saya belum pernah merasa sesedikit ini memiliki harapan. Sejujurnya, saya juga lega ketika pertandingan itu berakhir." Setidaknya babak kedua "cukup seimbang", di mana pertandingan berjalan dengan lambat.

Kroos menegaskan: "Mungkin mereka juga termotivasi. Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak termotivasi. Tapi itu saja tidak cukup. Itu tidak cukup – di banyak aspek." Meski demikian, mantan gelandang itu menyoroti bahwa Real "tampil dengan baik" dan berhasil "tidak hancur lebur". Sebagai penutup, ia berkata: "Barcelona sudah puas dengan skor 2-0. Dan jadi, ini adalah pertandingan di mana saya rasa semua orang pada menit ke-60 akan setuju: 'Ayo, tiup peluit.'"