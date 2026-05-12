Kekalahan 0-2 dari FC Barcelona pada hari Minggu memastikan bahwa Los Blancos untuk kedua kalinya berturut-turut — dan sejak kepergian Kroos — mengakhiri musim tanpa meraih gelar besar.
"Saya belum pernah merasa begitu putus asa": Toni Kroos meluapkan kekecewaannya kepada Real Madrid pasca El Clásico
Hal ini "sangat sulit untuk diterima begitu saja," jelas Kroos dalam podcastnya "Einfach mal Luppen", yang ia kelola bersama saudaranya, Felix. "Dua gelar itu tidak bisa diterima. Titik. Itulah standar Real. Semua orang tahu itu." Musim yang mengecewakan ini adalah "akibat dari suasana yang buruk dalam waktu lama, baik di luar maupun di dalam klub. Di semua tingkatan."
Dalam hal ini, Kroos menyinggung banyak masalah sampingan yang telah dihadapi Real sepanjang musim ini. Masalah internal terus-menerus bocor ke publik. Mulai dari intrik hingga pertengkaran, bahkan sampai pada perkelahian fisik antara Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde. Yang terakhir mengalami cedera kepala, dan kedua pihak yang bertengkar itu dikenai denda yang besar. Titik terendah musim Real ini.
Kroos: "Saya lega saat semuanya sudah berakhir"
Oleh karena itu, Kroos juga "sama sekali tidak" yakin bahwa mantan klubnya bisa mengalahkan Barca dan menunda gelar juara mereka. Ketika Marcus Rashford (9') dan Ferran Torres (18') membawa skor menjadi 2-0 di awal pertandingan, keyakinannya pun lenyap sepenuhnya. "Sejauh ini (catatan; Catatan Redaksi), saya belum pernah mencatat sesedikit ini," kata Kroos dan menekankan: "Saya belum pernah merasa sesedikit ini memiliki harapan. Sejujurnya, saya juga lega ketika pertandingan itu berakhir." Setidaknya babak kedua "cukup seimbang", di mana pertandingan berjalan dengan lambat.
Kroos menegaskan: "Mungkin mereka juga termotivasi. Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak termotivasi. Tapi itu saja tidak cukup. Itu tidak cukup – di banyak aspek." Meski demikian, mantan gelandang itu menyoroti bahwa Real "tampil dengan baik" dan berhasil "tidak hancur lebur". Sebagai penutup, ia berkata: "Barcelona sudah puas dengan skor 2-0. Dan jadi, ini adalah pertandingan di mana saya rasa semua orang pada menit ke-60 akan setuju: 'Ayo, tiup peluit.'"
Real Madrid: Pelatih baru — dan kembalinya Kroos?
Di tengah berbagai peristiwa yang terjadi musim ini, kabarnya pergantian pelatih akan segera terjadi. Alvaro Arbeloa, sama seperti pendahulunya Xabi Alonso, gagal meyakinkan tim sepenuhnya akan visinya dan mengelola skuad bertabur bintang tersebut. Jose Mourinho belakangan ini muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikannya, terutama karena Presiden Florentino Perez dikabarkan mendukung kembalinya pelatih asal Portugal itu.
Selain itu, beberapa minggu lalu beredar rumor bahwa Kroos mungkin akan kembali ke Real. Menurut The Athletic, ia akan mendapatkan peran yang mirip dengan Zinedine Zidane, yang setelah pensiun dilibatkan sebagai perwakilan klub dan secara bertahap berkembang menjadi pelatih bintang.