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'Saya baru menunjukkan 70 persen' - wonderkid AC Milan Alphadjo Cisse menegaskan yang terbaik masih akan datang
Sensasi remaja meremehkan terobosan gemilang
Sang talenta San Siro menegaskan bahwa yang terbaik masih akan datang meski menjalani awal yang eksplosif di kasta tertinggi Italia. Gelandang berusia 19 tahun itu langsung tampil meyakinkan di bawah pelatih kepala baru Amorim, dengan mencetak gol-gol krusial melawan Torino dan Juventus. Ketajamannya itu memecahkan rekor klub yang telah lama bertahan, melanjutkan perkembangan menjanjikan yang ia tunjukkan selama masa peminjaman yang produktif di Catanzaro musim lalu.
- Jonathan Moscrop
Gelandang menuntut standar pribadi yang lebih tinggi
Menikmati terobosan gemilang di level domestik maupun internasional, remaja itu menolak berpuas diri dengan pencapaian awalnya. Berbicara kepada Rai Sport setelah mencetak gol penentu kemenangan dalam laga kualifikasi Piala Eropa Italia U-21 melawan Armenia, Cisse menjelaskan: "Tahun ini memberi saya banyak kebahagiaan. Sejauh ini saya baru menunjukkan 70 persen dari kemampuan saya, saya tahu saya bisa jauh lebih baik."
Menatap sisa musim ini, pemain muda itu menambahkan: "Gol itu membuat saya sangat bahagia, dan mulai sekarang saya berharap bisa menunjukkan banyak karakteristik lain."
Pemecah rekor membenarkan kepercayaan taktis
Kenaikan pesat Cisse menyoroti keberhasilan kebijakan pembinaan pemain muda Milan, dengan tim tersebut berkembang di bawah arahan Amorim. Aksinya pada awal musim melampaui rekor Patrick Cutrone sebagai pencetak gol termuda Milan asal Italia di liga sejak 2017, sebelum ia menetapkan tolok ukur lain untuk gol tandang beruntun pada era kemenangan bernilai tiga poin. Kepercayaan diri yang terus tumbuh itu juga terbawa mulus ke level internasional, mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu prospek gelandang paling menjanjikan dalam sepakbola Italia.
- sportphoto24
Jadwal musim gugur yang berat menanti Cisse
Ujian konsistensi kini menanti Cisse dan AC Milan ketika mereka bertandang ke Sassuolo di Serie A setelah jeda internasional. Milan kemudian mengalihkan fokus ke ajang Eropa dengan laga Liga Europa melawan Salzburg yang sudah di depan mata. Dengan jadwal musim gugur yang berat menanti, gelandang itu punya peluang besar untuk mengunci tempat reguler di starting XI jika ia mampu membuktikan kata-katanya yang ambisius di atas lapangan.
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