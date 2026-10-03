Menikmati terobosan gemilang di level domestik maupun internasional, remaja itu menolak berpuas diri dengan pencapaian awalnya. Berbicara kepada Rai Sport setelah mencetak gol penentu kemenangan dalam laga kualifikasi Piala Eropa Italia U-21 melawan Armenia, Cisse menjelaskan: "Tahun ini memberi saya banyak kebahagiaan. Sejauh ini saya baru menunjukkan 70 persen dari kemampuan saya, saya tahu saya bisa jauh lebih baik."

Menatap sisa musim ini, pemain muda itu menambahkan: "Gol itu membuat saya sangat bahagia, dan mulai sekarang saya berharap bisa menunjukkan banyak karakteristik lain."