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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Satu-satunya bintang India yang berbasis di Eropa! Kiper Slovan Ljubljana, Som Kumar, mendapat panggilan impian untuk menghadapi Brasil & Uruguay

India
India vs Brazil
Brazil
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S. Kumar
ND Slovan Ljubljana

Kiper Slovan Ljubljana, Som Kumar, mendapat panggilan perdana ke tim senior India untuk serangkaian laga internasional mendatang yang ambisius. Sebagai satu-satunya pemain yang berkarier di luar negeri dalam skuad tersebut, penjaga gawang klub divisi kedua Slovenia itu berpeluang menjalani ujian impian melawan raksasa Amerika Selatan, Brasil dan Uruguay.

  • Kiper raih kesempatan bersejarah

    Kiper ND Slovan, Kumar, secara resmi mendapat panggilan perdana ke skuad senior tim nasional India menjelang rangkaian laga persahabatan internasional bergengsi. Penjaga gawang muda itu, yang berkarier di divisi kedua Slovenia, dijadwalkan terbang ke Bangalore pada 14 September untuk bergabung dengan pemusatan latihan awal. Kehadirannya menjadi tonggak penting, dengan Kumar menonjol sebagai satu-satunya pemain yang berbasis di luar negeri yang dipilih dari luar sistem domestik India.


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    Klub Slovenia mengungkapkan kebanggaan

    ND Slovan menyambut kabar itu dengan antusias, merilis pernyataan resmi untuk merayakan pencapaian sang kiper: "Pemanggilan Som adalah pengakuan besar baginya dan sumber kebanggaan istimewa bagi ND Slovan. Pemain kami akan menjadi bagian dari tim nasional senior selama satu siklus internasional, di mana India juga akan menghadapi dua raksasa sepakbola dunia, Brasil dan Uruguay. Selamat, Som! Kami bangga padamu dan mendoakan kesuksesan besar untukmu dengan seragam tim nasional!"

  • Jalur Eropa membuahkan hasil

    Perjalanan sepak bola Kumar di Eropa terus berkembang sejak 2020 melalui masa pengembangan di akademi-akademi muda Bravo, Krka, dan Olimpija Ljubljana. Kiper yang berwibawa itu kemudian menandatangani kontrak senior dengan Radomlje sebelum mencatatkan 17 penampilan kompetitif untuk Slovan. Terobosannya ke level internasional senior menegaskan nilai dari jalurnya di Eropa dan memberi dorongan besar bagi komunitas sepak bola India secara lebih luas.

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    Laga-laga internasional sudah di depan mata

    India memulai rangkaian laga internasional mereka dengan menjamu Panama di Bengaluru pada 26 September. India kemudian menghadapi duel akbar melawan raksasa dunia Brasil di Kolkata pada 3 Oktober, sebelum menantang Uruguay di venue yang sama tiga hari kemudian. Berhadapan langsung dengan serangan Amerika Selatan yang begitu tangguh memberikan Kumar panggung terbaik untuk membuktikan kualitasnya di bawah mistar.

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