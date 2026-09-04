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Satu-satunya bintang India yang berbasis di Eropa! Kiper Slovan Ljubljana, Som Kumar, mendapat panggilan impian untuk menghadapi Brasil & Uruguay
Kiper raih kesempatan bersejarah
Kiper ND Slovan, Kumar, secara resmi mendapat panggilan perdana ke skuad senior tim nasional India menjelang rangkaian laga persahabatan internasional bergengsi. Penjaga gawang muda itu, yang berkarier di divisi kedua Slovenia, dijadwalkan terbang ke Bangalore pada 14 September untuk bergabung dengan pemusatan latihan awal. Kehadirannya menjadi tonggak penting, dengan Kumar menonjol sebagai satu-satunya pemain yang berbasis di luar negeri yang dipilih dari luar sistem domestik India.
- AFP
Klub Slovenia mengungkapkan kebanggaan
ND Slovan menyambut kabar itu dengan antusias, merilis pernyataan resmi untuk merayakan pencapaian sang kiper: "Pemanggilan Som adalah pengakuan besar baginya dan sumber kebanggaan istimewa bagi ND Slovan. Pemain kami akan menjadi bagian dari tim nasional senior selama satu siklus internasional, di mana India juga akan menghadapi dua raksasa sepakbola dunia, Brasil dan Uruguay. Selamat, Som! Kami bangga padamu dan mendoakan kesuksesan besar untukmu dengan seragam tim nasional!"
Jalur Eropa membuahkan hasil
Perjalanan sepak bola Kumar di Eropa terus berkembang sejak 2020 melalui masa pengembangan di akademi-akademi muda Bravo, Krka, dan Olimpija Ljubljana. Kiper yang berwibawa itu kemudian menandatangani kontrak senior dengan Radomlje sebelum mencatatkan 17 penampilan kompetitif untuk Slovan. Terobosannya ke level internasional senior menegaskan nilai dari jalurnya di Eropa dan memberi dorongan besar bagi komunitas sepak bola India secara lebih luas.
- AFP
Laga-laga internasional sudah di depan mata
India memulai rangkaian laga internasional mereka dengan menjamu Panama di Bengaluru pada 26 September. India kemudian menghadapi duel akbar melawan raksasa dunia Brasil di Kolkata pada 3 Oktober, sebelum menantang Uruguay di venue yang sama tiga hari kemudian. Berhadapan langsung dengan serangan Amerika Selatan yang begitu tangguh memberikan Kumar panggung terbaik untuk membuktikan kualitasnya di bawah mistar.
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