ND Slovan menyambut kabar itu dengan antusias, merilis pernyataan resmi untuk merayakan pencapaian sang kiper: "Pemanggilan Som adalah pengakuan besar baginya dan sumber kebanggaan istimewa bagi ND Slovan. Pemain kami akan menjadi bagian dari tim nasional senior selama satu siklus internasional, di mana India juga akan menghadapi dua raksasa sepakbola dunia, Brasil dan Uruguay. Selamat, Som! Kami bangga padamu dan mendoakan kesuksesan besar untukmu dengan seragam tim nasional!"