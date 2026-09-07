Wolverhampton bergerak untuk secara signifikan memperkuat opsi serangan mereka dengan merekrut pemain internasional Burkina Faso, Traore. Winger berusia 31 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi satu tahun di Molineux, menandai kembalinya dia ke sepakbola Inggris setelah sempat membela Sunderland, yang terjadi setelah periode keduanya bersama raksasa Belanda, Ajax. Traore membawa segudang pengalaman di level tertinggi ke Championship, setelah sebelumnya memperkuat sejumlah klub paling terkemuka di Eropa sepanjang karier profesionalnya yang telah berjalan selama satu dekade.

Langkah ini menjadi tambahan strategis bagi Wolves, yang ingin menambah kedalaman skuad dan kualitas yang telah teruji di lini depan mereka. Traore sangat mengenal West Midlands, setelah menghabiskan empat musim di Aston Villa, di mana ia mencatat lebih dari 62 penampilan dan mencetak 10 gol.