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'Satu opsi lagi' - Wolves menuntaskan perekrutan mantan winger Chelsea dan Aston Villa, Bertrand Traore
Traore kembali ke Midlands
Wolverhampton bergerak untuk secara signifikan memperkuat opsi serangan mereka dengan merekrut pemain internasional Burkina Faso, Traore. Winger berusia 31 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi satu tahun di Molineux, menandai kembalinya dia ke sepakbola Inggris setelah sempat membela Sunderland, yang terjadi setelah periode keduanya bersama raksasa Belanda, Ajax. Traore membawa segudang pengalaman di level tertinggi ke Championship, setelah sebelumnya memperkuat sejumlah klub paling terkemuka di Eropa sepanjang karier profesionalnya yang telah berjalan selama satu dekade.
Langkah ini menjadi tambahan strategis bagi Wolves, yang ingin menambah kedalaman skuad dan kualitas yang telah teruji di lini depan mereka. Traore sangat mengenal West Midlands, setelah menghabiskan empat musim di Aston Villa, di mana ia mencatat lebih dari 62 penampilan dan mencetak 10 gol.
- Getty Images Sport
Peixoto memuji ancaman baru dalam serangan
Pelatih kepala Cesar Peixoto mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil mendapatkan tanda tangan pemain sayap berpengalaman itu, seraya mencatat bahwa Traore mengisi celah spesifik dalam rancangan taktisnya. Berbicara kepada situs resmi klub, Peixoto menyoroti atribut spesifik yang membuat mantan prospek Chelsea itu menjadi target prioritas.
Peixoto memberikan penjelasan rinci tentang apa yang dibawa rekrutan anyar itu, dengan mengatakan: 'Itu adalah posisi yang kami inginkan dan dia pemain yang bagus untuk meningkatkan tim, satu opsi tambahan. Dia memiliki karakteristik yang tepat yang saya inginkan di posisi ini, bagus dalam situasi satu lawan satu, kuat, berkaki kiri untuk mencetak gol atau memberi assist, serta cepat menyerang ruang. Dia butuh waktu untuk mencapai kebugaran karena dia berlatih sendirian, dan dia butuh waktu untuk memahami ide permainan kami, tetapi dia adalah opsi lain untuk membantu kami berjuang agar bisa mencapai Premier League.'
Karier nomaden dan sarat prestasi
Perjalanan Traore menuju Molineux diwarnai transfer-transfer besar dan pengakuan di level internasional. Setelah bergabung dengan Chelsea saat berusia 18 tahun, ia mengasah kemampuannya di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem dan Ajax, sebelum akhirnya membantu klub terakhir mencapai final Liga Europa. Setelah itu, ia menjalani periode sukses selama tiga tahun di Ligue 1 bersama Lyon, yang membuat Aston Villa merogoh kocek £17 juta untuk merekrutnya pada 2020.
Di level internasional, Traore tetap menjadi sosok penting bagi Burkina Faso, dengan telah mencatatkan 91 caps dan baru-baru ini menjadi kapten negaranya di Piala Afrika. Kepemimpinan dan rekam jejak internasional ini diharapkan menjadi elemen vital di ruang ganti Wolves.
- Getty Images Sport
Membangun kedalaman skuad untuk kerasnya persaingan di Championship
Kedatangan Traore menjadi indikasi jelas bahwa Wolves tidak menganggap enteng tantangan di Championship. Terdegradasi musim lalu setelah delapan tahun bertahan di Premier League usai menjuarai Championship 2017-18, Wolves saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen dengan delapan poin, setelah membukukan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan pembuka mereka.
Merefleksikan tuntutan kompetisi tersebut, Peixoto menambahkan: 'Seperti yang kami lihat pada hari Minggu [hasil imbang 2-2 Wolves di markas Birmingham], Championship sangat berat, jadi kami membutuhkan dua pemain di setiap posisi untuk mengelola pertandingan.'
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