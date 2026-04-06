Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Diterjemahkan oleh

Satu kata yang merangkum krisis ini... Slot hanya selangkah lagi dari pemecatan

FEATURES
A. Slot
M. Salah
V. van Dijk
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
FA Cup
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Champions League
Belanda
Mesir
Inggris
Prancis

Gempa Bumi Anfield

Surat kabar Inggris "Daily Mail" mengungkap bahwa pelatih asal Belanda, Arne Slot, kini menghadapi ancaman serius untuk kehilangan jabatannya sebagai pelatih kepala Liverpool, di tengah hasil yang terus menurun dan meningkatnya keraguan mengenai kemampuan tim untuk kembali menemukan keseimbangannya di fase krusial musim ini.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa hasil pertandingan biasanya menjadi faktor penentu nasib para pelatih, namun beberapa perilaku di lapangan dapat mempercepat nasib tersebut. Inilah skenario yang saat ini menghantui Slot, bersamaan dengan keberangkatan rombongan Liverpool ke Paris untuk menjalani pertandingan krusial.

Menurut laporan tersebut, Slott berada di bawah tekanan yang semakin meningkat, meskipun ada alasan realistis yang digunakan sebagai faktor meringankan sepanjang musim. Tim ini kehilangan sebagian besar kekuatan serangannya yang menjadi salah satu kunci meraih gelar Liga Premier Inggris, sementara bintang Mohamed Salah terpengaruh secara fisik dan mental, sedangkan penyerang Alexander Isak mengalami ketidakiapan fisik di awal kariernya bersama tim sebelum mengalami cedera patah kaki.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Pernyataan yang mengungkap rahasia

    Meskipun demikian, surat kabar tersebut berpendapat bahwa performa tim telah melampaui batas penurunan performa yang dapat diterima menjelang akhir musim, yang terlihat jelas dalam laga terakhir melawan Manchester City, di mana tim tampak mengalami ketidakharmonisan kolektif yang nyata, yang tercermin dalam hilangnya komitmen terhadap aturan dasar paling mendasar di lapangan.

    Dalam konteks ini, terjadi percakapan singkat di ruang konferensi pers Stadion Etihad antara jurnalis Ian Ledeman dan Slot, di mana jurnalis tersebut menyoroti kesalahan pertahanan yang fatal yang menyebabkan kebobolan gol, terutama yang bermula dari tendangan sudut, serta lemahnya pengawasan dari pemain seperti Florian Wirtz dan Virgil van Dijk.

    Slot menanggapi dengan mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan tersebut, menegaskan bahwa timnya tidak gagal berlari atau berjuang dalam setiap serangan, namun ia mengakui adanya kesalahan jelas pada momen-momen krusial, seperti penanganan umpan silang yang kurang baik atau kehilangan konsentrasi dalam pengawasan di area penalti, yang merupakan kesalahan yang mengakibatkan tim kebobolan gol-gol krusial.


  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    "Kehilangan konsentrasi"... sebuah kata yang merangkum krisis ini

    Dua hari setelah pertandingan tersebut, penilaian sang pelatih tampak lebih keras dan tajam, terutama karena ia menggunakan istilah "kehilangan konsentrasi" untuk menggambarkan kesalahan-kesalahan tersebut, yang mencerminkan besarnya krisis mental yang dialami tim.

    Slott dikenal karena ketenangan dan kejujurannya dalam berinteraksi dengan media, hal ini terlihat dalam pernyataannya yang mengandung pengakuan tersirat atas masalah tersebut, meskipun ia berusaha meredam skalanya.

    Fakta yang tak terbantahkan, menurut laporan tersebut, adalah bahwa para pemain Liverpool musim ini lebih pandai berbicara daripada bertindak. Di lapangan, tim ini tampil baik untuk sementara waktu, sebelum tiba-tiba runtuh saat menghadapi ujian yang sesungguhnya.

    Setelah pertandingan melawan Manchester City, kapten Virgil van Dijk dan Dominik Szoboszlai menjadi sorotan media, namun penampilan van Dijk khususnya menimbulkan pertanyaan, setelah ia menjadi salah satu faktor utama kelemahan pertahanan yang berkontribusi pada penurunan tim dari puncak klasemen ke zona bahaya.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ujian Paris... Kesempatan terakhir

    Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa para pemain tidak sengaja mengendur atau kurang maksimal, namun yang terjadi adalah perubahan internal dalam tingkat konsentrasi, yang mungkin hanya sedikit, sekitar 5 hingga 10%, namun hal itu menjadi perbedaan yang menentukan saat menghadapi tim-tim besar seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain.

    Dalam situasi ini, Slott menghadapi ujian yang menentukan, di mana ia harus memulihkan kondisi mental dan fisik para pemainnya, serta menanamkan semangat keyakinan dan kepercayaan di dalam tim menjelang pertandingan yang dinantikan di Prancis melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions.

    "Daily Mail" menegaskan bahwa performa Liverpool belakangan ini tidak memberikan banyak optimisme bagi para penggemarnya, sambil mencatat bahwa meraih hasil yang memuaskan di Paris, bahkan jika itu hanya imbang atau kekalahan tipis, mungkin memberi manajer kesempatan terakhir di Anfield. Sedangkan skenario terburuk, hal itu bisa membuka pintu bagi akhir kariernya yang sudah dekat bersama klub tersebut.

