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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Satu jari kaki mengubah segalanya... Apa yang dikatakan media Australia tentang pertandingan melawan Mesir?

Egypt vs Iran
Egypt
Iran
World Cup
Australia vs Egypt
Australia
FEATURES
Mesir
Iran
AS
Australia

Teknologi video membatalkan gol Iran karena offside pada menit-menit terakhir

Media Australia memberikan liputan luas mengenai lolosnya tim nasional Mesir ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah menempati posisi kedua di Grup 7, sehingga akan berhadapan dengan tim nasional "Kanguru" pada Jumat mendatang.

Tim "Al-Fara'una" bermain imbang 1-1 dengan Iran pada Sabtu pagi waktu Greenwich, dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup, sehingga mengumpulkan 5 poin, tertinggal dari Belgia yang memuncaki klasemen berdasarkan selisih gol.

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  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pembatalan gol Iran

    Setelah pertandingan-pertandingan Grup 7 berakhir, surat kabar SBS News menulis: "Belgia menghancurkan Selandia Baru 5-1 dan memuncaki grup, sementara pertandingan antara Mesir dan Iran berakhir imbang 1-1 di Seattle".

    Surat kabar tersebut melanjutkan: “Mahmoud Saber mencetak gol awal untuk Mesir, dan Ramin Rezaeian membalas untuk Iran. Di menit-menit akhir, ada gol Iran yang dianulir oleh VAR, sehingga memastikan Mesir lolos sebagai runner-up. The Socceroos akan menghadapi Mesir di Arlington.”

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  • Iran Fans Gather In Seattle For Iran v Egypt World Cup At Seattle StadiumGetty Images News

    "Jari kaki kecil"

    Sedangkan 7NEWS, judul beritanya berbunyi: "Drama di detik-detik terakhir mengubah segalanya. Iran hampir saja menang berkat gol di menit-menit akhir, tetapi VAR membatalkannya karena offside dengan selisih seujung jari kaki."

    Lalu ditambahkan: “Mesir menjadi lawan berikutnya bagi The Socceroos. Mesir berada di peringkat ke-26 dunia, dan ini akan menjadi pertandingan antara dua tim yang levelnya hampir seimbang. Mohamed Salah mengalami cedera otot paha belakang, dan keikutsertaannya masih belum pasti.”

    Surat kabar Australia The Nightly menulis: “The Socceroos akan menghadapi Mesir di babak 32 besar, setelah akhir yang menakjubkan dari kompetisi Grup 7.”

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kualifikasi bersejarah

    Sementara itu, Football360 menulis: "Kini sudah pasti: lawan The Socceroos di babak 32 besar adalah Mesir yang dipimpin oleh Mohamed Salah. Setelah VAR menganulir gol Iran di menit-menit akhir, Mesir berhasil lolos sebagai runner-up grup".

    Sementara itu, news.com.au menulis: "Mesir lolos ke babak 32 besar yang bersejarah setelah bermain imbang dengan Iran".

    ESPN Australia juga berkomentar: "Pertandingan berakhir dengan hasil imbang 1-1 yang dramatis, dengan dianulirnya gol Iran di menit-menit akhir, yang membuat Mesir akan menghadapi Australia di babak berikutnya."

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