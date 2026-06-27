Satu jari kaki mengubah segalanya... Apa yang dikatakan media Australia tentang pertandingan melawan Mesir?

Media Australia memberikan liputan luas mengenai lolosnya tim nasional Mesir ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah menempati posisi kedua di Grup 7, sehingga akan berhadapan dengan tim nasional "Kanguru" pada Jumat mendatang.

Tim "Al-Fara'una" bermain imbang 1-1 dengan Iran pada Sabtu pagi waktu Greenwich, dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup, sehingga mengumpulkan 5 poin, tertinggal dari Belgia yang memuncaki klasemen berdasarkan selisih gol.

Baca juga

"Lawan kelas dunia yang tangguh"... Media Belanda membunyikan alarm peringatan menjelang laga melawan Maroko

Unggul atas Maroko dan Aljazair.. Senegal mencetak rekor Afrika di Piala Dunia