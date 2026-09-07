Santiago Canizares menyerukan boikot radikal di Mestalla untuk memaksa Peter Lim menjual Valencia

Mengulas lebih dalam kemunduran klub, Canizares menyoroti loyalitas luar biasa dari basis suporter, yang menurutnya dianggap remeh sementara minat akuisisi terus diabaikan.

Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Tiempo de Juego, ia melanjutkan: "Valencia terluka; mereka terluka parah. Sebelumnya, dalam pesan-pesan saat jeda babak pertama, mereka mengatakan bahwa agar Peter Lim pergi, harus ada seseorang yang ingin membeli Valencia. Valencia adalah ladang emas sebagai bisnis, benar-benar ladang emas. Lihat saja: empat puluh ribu lebih orang, empat puluh ribu lebih orang datang ke Mestalla meski mereka tahu akan menderita, akan dipermalukan. Dengan kata lain, klub ini punya basis suporter yang luar biasa.

"Masalahnya adalah Peter Lim tidak mau mendengarkan mereka yang telah mencoba membeli klub ini. Upaya terakhir terjadi kurang dari setahun lalu. Jadi kami punya masalah, yaitu bagaimana memaksa Peter Lim untuk menjual klub ini. Masalah berikutnya adalah siapa yang akan membelinya. Tetapi bagaimana kita membuat Peter Lim menaruh klub ini di pasar, menyingkir dari jalan kami, dan membangunkan kami dari mimpi buruk ini? Hanya ada satu cara untuk melakukannya: melalui tekanan sosial. Saya tahu masyarakat dan para suporter bukan pihak yang patut disalahkan, dan mereka sangat layak mendapat pujian karena tetap mendukung tim, tetapi hanya itu satu-satunya caranya."

Canizares juga menyampaikan penyesalan atas peran yang dimainkan para politikus lokal: "Para politikus sebenarnya bisa melakukannya dengan menolak izin perubahan zonasi terbaru dan menyangkal kesempatan bisnis besar yang bernama Nou Mestalla, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Dan hanya rakyat yang bisa menyelamatkan Valencia, meski itu tidak adil, tidak adil menuntut itu dari mereka."