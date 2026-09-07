Marca
Diterjemahkan oleh
Santiago Canizares menyerukan boikot radikal di Mestalla untuk memaksa Peter Lim menjual Valencia
Legenda menuntut keluar dari stadion
Mantan kiper legendaris Canizares menyerukan boikot total untuk mengosongkan Mestalla dalam upaya memaksa Peter Lim menjual Valencia. Kemarahan publik mencapai titik didih pada Minggu setelah dihajar Barcelona 5-0, yang membuat Valencia terpuruk di dasar klasemen La Liga. Canizares meyakini tindakan drastis dari para suporter di tribune adalah satu-satunya cara yang efektif untuk mempermalukan petinggi klub dan menarik perhatian sang pemilik yang absen.
- Cordon Press/Diario AS
Pakar memperingatkan sikap acuh tak acuh petinggi klub
Mantan pemain internasional Spanyol itu menegaskan bahwa krisis internal yang sudah mengakar di klub tersebut jauh melampaui sekadar kehilangan poin di atas lapangan.
Berbicara dalam acara Tiempo de Juego di Cadena COPE, Canizares mengatakan kepada Paco Gonzalez: "Masalahnya bukan kehilangan tiga poin; masalahnya jauh lebih serius dan banyak orang menginginkan pemberontakan publik. Pengosongan total dan berulang di Mestalla akan menarik banyak perhatian dan setidaknya mempermalukan jajaran petinggi... Saya tidak tahu apakah Peter Lim bahkan tahu kondisi tim saat ini, apakah dia menonton pertandingan, atau apakah dia sedikit pun peduli."
Ia juga memperingatkan bahwa kepemilikan klub hanya akan bereaksi ketika ancaman degradasi menjadi tak terhindarkan: "Pemilik hanya akan mulai berbenah dan memikirkan bursa transfer Januari ketika dia melihat seluruh operasi ini berantakan."
Ikon meratapi luka parah yang berakibat fatal
Mengulas lebih dalam kemunduran klub, Canizares menyoroti loyalitas luar biasa dari basis suporter, yang menurutnya dianggap remeh sementara minat akuisisi terus diabaikan.
Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Tiempo de Juego, ia melanjutkan: "Valencia terluka; mereka terluka parah. Sebelumnya, dalam pesan-pesan saat jeda babak pertama, mereka mengatakan bahwa agar Peter Lim pergi, harus ada seseorang yang ingin membeli Valencia. Valencia adalah ladang emas sebagai bisnis, benar-benar ladang emas. Lihat saja: empat puluh ribu lebih orang, empat puluh ribu lebih orang datang ke Mestalla meski mereka tahu akan menderita, akan dipermalukan. Dengan kata lain, klub ini punya basis suporter yang luar biasa.
"Masalahnya adalah Peter Lim tidak mau mendengarkan mereka yang telah mencoba membeli klub ini. Upaya terakhir terjadi kurang dari setahun lalu. Jadi kami punya masalah, yaitu bagaimana memaksa Peter Lim untuk menjual klub ini. Masalah berikutnya adalah siapa yang akan membelinya. Tetapi bagaimana kita membuat Peter Lim menaruh klub ini di pasar, menyingkir dari jalan kami, dan membangunkan kami dari mimpi buruk ini? Hanya ada satu cara untuk melakukannya: melalui tekanan sosial. Saya tahu masyarakat dan para suporter bukan pihak yang patut disalahkan, dan mereka sangat layak mendapat pujian karena tetap mendukung tim, tetapi hanya itu satu-satunya caranya."
Canizares juga menyampaikan penyesalan atas peran yang dimainkan para politikus lokal: "Para politikus sebenarnya bisa melakukannya dengan menolak izin perubahan zonasi terbaru dan menyangkal kesempatan bisnis besar yang bernama Nou Mestalla, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Dan hanya rakyat yang bisa menyelamatkan Valencia, meski itu tidak adil, tidak adil menuntut itu dari mereka."
- DeFodi Images
Ancaman degradasi meningkatkan ketegangan
Valencia harus segera menghentikan keterpurukan mereka saat bertandang menghadapi Sevilla pada Jumat malam. Tanpa respons yang jelas dari jajaran direksi dan perbaikan taktik dari Carlos Corberan, ancaman kosongnya Mestalla bisa memicu eskalasi yang lebih luas dalam keresahan suporter. Memulihkan stabilitas di tengah gejolak kepemilikan tetap menjadi tantangan besar saat klub berjuang menghindari degradasi ke Segunda Division.
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